Джордж Блейк, когда его слишком терзали вопросами «Ну, как вам живется в Советском Союзе (позже - России)?» отшучивался так: «Я иномарка, привыкшая к российским дорогам». С 1965 года он жил в Москве. А до этого была жизнь, которая, без преувеличений, изменила современную историю.Одна из самых ярких страниц деятельности Блейка в интересах СССР - переданная им информация о подземном туннеле в Берлине, который американцы и британцы тайно прокопали далеко на территорию Восточного Берлина, чтобы контролировать коммуникации секретной связи Группы советских войск в Германии. В1956 году этот туннель \\"случайно\\" обнаружили и обезвредили, что имело большой политический резонанс. Сюжет с туннелем и разведчиком Блейком даже лег в основу романа известного английского писателя Иэна Макьюэна «Невинный, или Особые отношения».Джордж Блейк родился 11 ноября 1922 года в Нидерландах. В 20 лет перебрался в Англию, а с 1944 года уже работал в голландской секции британской разведки MI 6.Еще через четыре года он - уже резидент MI 6 в Сеуле, где главная задача - работа по советскому Дальнему Востоку. Когда Сеул во время войны в Корее заняли «красные», Блейка интернировали и отправили в лагерь. Именно оттуда он отправил записку в советское посольство с просьбой о встрече с представителем советской разведки. На сотрудничество с Советским Союзом Блейк пошел исключительно по идейным мотивам.С 1953 года он снова в Лондоне, в штаб-квартире MI 6. От него Москва получала совершенно секретные сведения о возможностях и планах американцев и англичан в отношении Советского Союза. Однако в польской разведке, тогда - союзнице КГБ, оказался предатель, который сообщил ЦРУ о советском агенте в британской разведке. Блейк был вычислен и арестован. В 1961 году его приговорили к 42 годам тюрьмы. Но отсидел он только четыре года, а потом оказался… в Москве. Побег, который был организован ему советской разведкой, до сих пор окружен непроницаемой тайной.Джорд Блейк - полковник внешней разведки России. За заслуги в обеспечении безопасности СССР и России он награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I степени. Врученный ему нагрудный знак «За службу в разведке» имеет порядковый номер 1. Бронзовый барельеф Блейка - на открывшемся в этом году в штаб-квартире СВР монументе отечественным разведчикам всех времен.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕУмер Джордж Блейк, легендарный советский разведчикЭкс-офицер британской MI6 Джордж Блейк скончался на 99-м году жизни (подробности).Разведчик Джордж Блейк празднует юбилейПолковнику СВР исполняется 95 лет (подробности).