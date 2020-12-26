Музыка, юмор, брызги шампанского, водопад блесток и безудержное иррациональное веселье — все это «Новогодний парад звезд» (Россия 1), самое традиционное из всех консервативных праздничных шоу. Однако в этом году организаторы проекта приготовили аудитории массу сюрпризов.- В этот раз нам пришлось потрудиться над конструкцией в номере про дистанционное обучение – очень актуальная тема, - убежден художник по костюмам Виталий Величко. - В этом номере Елена Степаненко связывается с 12 школьниками в Zoom. Наша задача была придумать, как воспроизвести монитор компьютера и «вывести» на него ребят. Но как расположить детей так, чтобы они смотрели на зрителя? Мы вдохновились конструктивизмом и придумали ступенчатую декорацию.Отделившаяся от Евгения Петросяна во всех смыслах Елена Степаненко разыграет сценку, посвященную дистанционке, вместе с пародистом Андреем Бариновым.А вот ее бывший муж Евгений Петросян предстанет в образе молодого отца (в этом году 75-летний юморист стал отцом во второй раз в жизни), которого наставляет... Алла Пугачева. Не сама, конечно, а в виде Елены Воробей.Веселая троица Геннадий Ветров, Игорь Маменко и Карен Аванесян первыми пройдут вакцинацию у Михаила Полицеймако — как Трус, Балбес и Бывалый в свое время.https://yadi.sk/d/QPEBHaTd8BZpCQ/LA17937.jpg?w=1В образе Остапа Бендера неунывающий культурист Ефим Шифрин расскажет нам прогноз на будущий год.https://yadi.sk/d/QPEBHaTd8BZpCQ/LA18061.jpg?w=1Вести шоу будет, конечно, Андрей Малахов.Интересно, что в настолько же традиционном «Новогоднем голубом огоньке» будет выступать куча молодых звезд, едва знакомых аудитории «России 1»: Zivert, группа Dabro, участник шоу «Голос» Артем Качер, группа «2Маши», Егор Крид и другие.Вот Егор Крид споет один.Юлия Зиверт — с помощницами.А Артур Пирожков — альтер-эго Александра Реввы — представит новую песню «Тудым-Сюдым».«Новогодний парад звёзд», Россия 1, 31 декабря, 22.20«Новогодний голубой огонек», Россия 1», 1 января, 0.01