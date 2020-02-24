Похудевшая после развода Елена Степаненко поразила молодым лицом

Елена Степаненко впервые за долгое время появилась на публике. Артистка тяжело переживала развод с Евгением Петросяном. При этом, как рассказывали в окружении 66-летней артистки, она заметно похудела и помолодела. И вот теперь поклонники звезды экрана смогли убедиться в правдивости этих слов.

Елена Степаненко сильно изменилась после развода с Евгением Петросяном. Артистка буквально расцвела. Бывшая жена юмориста похудела на 46 килограммов и останавливаться на достигнутом не намерена.

Елена Григорьевна заметно преобразилась - она сменила прическу. А глядя на ее недавнее фото поражаешься тому, как молодо выглядит звезда.

Она появилась на съемках концерта. Перед выходом на сцену Степаненко засняли за кулисами шоу в компании Сергея Дроботенко. Коллега по цеху и опубликовал в блоге снимок с артисткой.

s.a.drobotenko На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой

"Вообще, обещанного три года ждут... Я уложился за два. На съемке с красивой женщиной и блистательной актрисой. Человек, с которым всегда тепло... Наконец- то подарил свою книгу. Иногда и женщины получают подарки на 23 февраля", - подписал фото Дроботенко.

Поклонники кинулись обсуждать снимок. Многие пришли к выводу, что неожиданное преображение Степаненко связано с переменами в карьере. Недавно стало известно, что экс-супруга Петросяна подписала контракт с одним из федеральных каналов.

Елена Григорьевна станет ведущей новой юмористической программы. Пока съемки проекта держат в строжайшем секрете. Но, как стало известно, за свою работу знаменитость попросила солидный гонорар с шестью нулями. Поговаривают, что руководство федерального канала ее пожелания выполнило.

Помимо нового шоу артистка возобновила гастроли. В конце февраля звезда выступит в Подмосковье, а потом - в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, Евгений Петросян и Елена Степаненко оформили развод в 2018 году. Адвокаты артистов в настоящее время занимаются вопросами раздела имущества бывших супругов. А в начале декабря стало известно о том, что сатирик женился на 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Пара долго скрывала свои отношения, но все тайное становится явным.