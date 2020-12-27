У 37-летней Ксении Бородиной две дочери: 11-летняя Маруся от первого брака и 5-летняя Теона от нынешнего брака с бизнесменом Курбаном Омаровым. Бородина всегда продумывает концепции праздника и устраивает своим детям шикарные дни рождения. На этой неделе в будний день 5-летие Теоны отметили обедом в ресторане с членами семьи, а уже в субботу отгуляли с друзьями девочки и ее родителей.Надо отдать должное Ксении Бородиной – девочки у нее воспитанные. Вот и малышка Теона не растерялась, когда певец Niletto, импровизируя пригласил девочку на сцену и дал микрофон, чтобы обратиться к гостям. Ребенок выдал: «Спасибо родителям, потому что они устроили мне такой крутой день рождения!» Модный у детей всех возрастов Niletto пел свою «Любимку» и другие хиты – получился полноценный концерт с детской дискотекой. В концерте для Теоны участвовала и популярная у малышей и школьников блогер и певица Mia Boyk – ее хит «Твоя мама не в курсе, что мы с тобой на тусе» пели хором. Для девочки появление любимых исполнителей было сюрпризом, поэтому радости было много – молодежь плясала до упада. Отметим, что Niletto в эти предпраздничные дни один из самых востребованных артистов на частных праздниках – его выступления стоит от 1,5 млн. руб.Гуляли в детском клубе «Teika Boom» - Бородина совладелец в этом бизнесе. День рождения организовывала самая известная в столице компания, которая делает «детские праздник под ключ». Были красочные декорации, костюмированное шоу, игровые зоны, бумажная дискотека, конкурсы, акробатическое шоу – Теона занимается гимнастикой, поэтому смогла показать свои достижения. Торт с фигурками диснеевских принцесс от кондитера Рената Агзамова впечатлил своим размером – не меньше свадебного.Часть гостей в день праздника сообщили, что заболели и не придут. С детьми поздравить девочку и ее родителей приехали Инна и Юрий Жирковы, звезды «Дома-2» Дарья и Сергей Пынзарь, Елена Бушина и многие другие друзья семьи и подружки Теоны с родителями. Ресторанные угощения и такой шикарный праздник обошелся родителям именинницы в сумму не менее трех миллионов рублей. Семья Ксении Бородиной уже переболела коронавирусом, возможно, что и часть гостей праздника также. Ну а в масках на мероприятии были замечены официанты.