Ксения Бородина показала квартиру своей мамы

Телеведущая Ксения Бородина Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Бородина не жалеет денег на красивую жизнь. Ведущая "Дома-2" живет в роскошном особняке, в ее гардеробе вещи только люксовых брендов. Ездит супруга бизнесмена Курбана Омарова на иномарке за 13 миллионов рублей. Знаменитость не скрывает, что много работает. Но даже в столь напряженном графике находит время, чтобы проведать маму.

Ксения Бородина показала, в каких условиях живет ее мама. Вместе с дочками Марусей и Теей телезвезда отправилась в гости к родительнице и продемонстрировала публике квартиру, где та проживает.

37-летняя знаменитость провела экскурсию для подписчиков. Она опубликовала видео, в котором Маруся и Тея звонят в дверь. На пороге появились мама Ксении - Инна Булатовна и бабушка Галина Ивановна. Женщины радушно встретили долгожданных гостей. Внуки преподнесли бабушке и прабабушке цветы, а потом отнесли на кухню пакеты с гостинцами и праздничный торт.

Хозяйки дома в долгу не остались. Прабабушка напекла пирожков и приготовила подарки. Пенсионерка купила детям носки и сладости.

Судя по кадрам, Инна Булатовна вместе с мамой проживает в небольшой квартире. Ремонт в жилище очень скромный. В интерьере преобладают белый, розовый и бежевый оттенки. Стены обильно украшены фотографиями дочери и внучек.

Напомним, сама Бородина с семьей проживает в роскошном особняке за несколько миллионов рублей. Коттедж в 260 квадратных метров расположен на Новорижском шоссе. В доме три спальни, просторная гостиная, гардеробная, столовая и терраса. Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть публики. Суть претензий хейтеров сводится к тому, чтобы Ксеня вела себя скромнее, "потому что с жиру бесится". Знаменитость реагирует на критику хейтеров слишком бурно. "Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда! Я заметила тенденцию, что как только ты отдыхаешь, как только ты что-то купил или у тебя новый дом, или праздник, найдутся люди, которые сидят и злостью все захлебываются! Вот почему так? Чего им в жизни не хватает?! Несчастные…", - говорила в адрес злопыхателей гламурная ведущая. Ксения не раз призналась, что сама не "заглядывает в чужой карман" и не понимает, почему это делают другие.