Все-таки оптимистичный у нас народ! Несмотря на кризисы-шмизисы, больше половины россиян ожидают в новом году роста доходов. Это выяснили аналитики SuperJob, опросив больше полутора тысяч взрослых респондентов по всей стране. На вопрос «Чего вы ждете от своей работы в 2021 году?» больше 59% респондентов ответили: «Повышения зарплаты!» Карьерный рост, новые интересные задачи, улучшение условий труда и т. п. - все эти ответы сильно отстают по популярности. Оно и понятно: в кризис тупо хочется денег, обо всем остальном потом подумаем.А теперь внимание: этот абзац впечатлительным читателям лучше пропустить. Потому что в нем мы будем сравнивать, насколько наши ожидания соответствуют возможностям работодателей. Для этого обратимся к свежему исследованию Центра стратегических разработок. А там написано: в будущем году владельцы бизнеса собираются урезать зарплаты на 11%. Да не себе, а сотрудникам. Издержки растут, прибыль падает, и чтобы выжить в таких условиях, придется экономить.Это что же получается – зря мы ожидаем повышения зарплат, или надежда все-таки есть?- Никакого снижения зарплат не будет, - заверил нас член президиума «Опоры России», предприниматель Юрий Савелов. - Мигранты уезжают домой, людей не хватает. На стройке кадровая нехватка - 30%, в ЖКХ скоро сосульки некому сбивать будет. Водителей не хватает, складских работников. У меня на складах 40% вакантных мест, куда мне понижать зарплату?По словам Савелова, в условиях кадрового голода зарплаты даже растут. Сейчас многие предприятия закрываются, в том числе иностранные. На рынок труда выходят квалифицированные кадры, за них идет борьба, и соискатель выберет ту компанию, которая предложит более высокую зарплату. А те, за кого работодатели не захотят бороться, останутся не у дел.- С одной стороны, в следующем году будет расти безработица. Но с другой, у тех, кто останется в строю, будет расти зарплата, - делает вывод эксперт.ТОЛЬКО ЦИФРЫЧего вы прежде всего ждете от своей работы в 2021 году?Повышения зарплаты - 59%Стабильности - 36%Карьерного роста - 29%Адекватного руководства - 26%Новых интересных задач - 25%Улучшения условий труда - 17%Изменения системы мотивации (премии, бонусы, компенсационный пакет) - 16%Признания заслуг - 9%Ничего не жду - 8%Снижения нагрузки - 5%Улучшения взаимоотношений в коллективе - 4%Другое - 2%Затрудняюсь ответить - 1%По данным SuperJob. Опрошено 1600 человек старше 18 лет. Можно было дать три варианта ответа.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЧеловек года — роспотребнадзоровец, тенденция года — удаленка: экономисты подвели итоги 2020-гоШесть экспертов ответили на вопросы анкеты kp.ru (подробности)1 января каждый седьмой россиянин будет работатьПри этом 41% трудящихся не получит за это никаких прибавок (подробности)