На пятый месяц после загадочной смерти звезды 80-х следователи все еще разбираются в обстоятельствах этой трагедии. Уголовное дело не возбуждено, но идет доследственная проверка, которая должна ответить на главный вопрос: умерла ли артистка в результате несчастного случая, либо вольно или невольно в этом есть вина других людей.Как рассказал kp.ru адвокат Евгений Бобков, представляющий интересы вдовца Юрия Фирсова, следователи назначили комплексную экспертизу действий медиков. Она поможет установить, своевременно ли врачи оказали помощь пострадавшей после удара головой.- Я глубоко убежден, что мой доверитель не причастен к летальному исходу своей супруги. Более того, он ее не спаивал, - сообщил kp.ru Евгений Бобков. - В материалах доследственной проверки есть достаточно доказательств того, что Валентина Легкоступова употребляла алкоголь на протяжении 15 лет. Поверьте, за 40 дней брака из трезвенника еще никому не удавалось сделать алкоголика.Напомним, 6 августа Валентина Легкоступова вместе с мужем попала в наркологическую клинику после нескольких дней запоя - на госпитализации пары настояла дочь певицы Анэтта Бриль. Тогда казалось, что первым делом артистку нужно привести в трезвое состояние, подлечить витаминами и питательными растворами. На травму головы никто не обратил особого внимания: крови не было, на боль Легкоступова не жаловалась. Однако, в ночь на 8 августа состояние пациентки резко ухудшилось и ее экстренно перевели в другую больницу для проведения операции, а уже 14 числа певицы не стало: она скончалась в реанимации, не приходя в сознание.Врач-нарколог, который выводил пару из запоя, на днях решился нарушить врачебную тайну и рассказать об обстоятельствах госпитализации супругов. По его словам, когда жене стало плохо, Юрий Фирсов просто уехал из больницы.- Он бросил умирающую жену. Так ведут себя люди виновные. И как минимум он виноват в том, что довел женщину, которая его действительно любила, вот до такого состояния, - поделился с kp.ru медик.Тем временем, дочь Валентины Легкоступовой категорически отрицает алкоголизм матери. Анэтта Бриль уверяет, что у певицы была непереносимость спиртного, а выпивать она начала под \\"чутким руководством\\" мужа Юрия Фирсова, у которого система \\"выпил - прокапался\\" была поставлена на поток. Впрочем, вдовец-яхтсмен не скрывает: после регат он действительно устраивал пьянки на несколько дней, а затем ложился в клинику для выведения из запоя.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Он все врет!»: долгожданная исповедь вдовца Легкоступовой обернулась дракойИзвестная певица прямо в студии телешоу набросилась с кулаками на Юрия Фирсова (подробности)