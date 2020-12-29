Каким вы привыкли видеть типичный экономический прогноз? «ВВП составит столько-то, уровень безработицы будет таким-то, бу-бу-бу, му-му-му…» «Комсомолка» объявляет войну скучным предсказаниям! Для этой статьи мы попросили экспертов поделиться небанальными прогнозами для России на следующий год - не очень серьезными, пусть даже шуточными, но все же хоть немного реалистичными. Так что не удивляйтесь, если какие-то из этих событий в следующем году и правда произойдут.Наши эксперты:- Экономист Виктор Солнцев, кандидат технических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ.- Футуролог Данила Медведев, кандидат экономических наук, популяризатор науки.Чиновников сократят, регионы объединят- Кризис и пандемия не уйдут с началом нового года, - расстроил нас Виктор Солнцев, - в следующем году российский бизнес будет терпеть убытки и не сможет заплатить прошлогодний объем налогов. Дыру в бюджете надо будет заполнять. Для этого будут оптимизированы затраты на государственный аппарат - чиновников сократят, а регионы укрупнят. Сейчас у нас 85 регионов, в каждом - свой глава и своя администрация. После оптимизации в России останется не больше десяти регионов.Как будут формироваться новые регионы? Во-первых, некоторые из нынешних федеральных округов превратятся в большие области. Во-вторых, сотрутся границы между маленькими регионами в европейской части страны. Костромская, Ивановская, Ярославская, Вологодская области перестанут быть отдельными регионами, а объединятся в одной большой губернии.- Самым большим будет Дальневосточный регион, а самым богатым - новая губерния, которая объединит Москву и Московскую область, - прогнозирует Виктор Солнцев.И это - только начало. Когда укрупнение регионов приведет к росту экономики, в состав России попросятся непризнанные республики и даже некоторые соседние страны – Абхазия, Южная Осетия, Приднестровье, Белоруссия, Казахстан. Сначала мы объединимся под эгидой СНГ, а затем станем одной страной.Холодильник-самобранкаВ следующем году в России появится беспилотная доставка еды, по улицам начнут сновать маленькие шестиколесные роботы-курьеры.- Правда, не во всех городах, а лишь в тех, где есть нормальные чистые дороги, - уточняет Данила Медведев.Нашествие машин совершит революцию в доставке. Мы перестанем ходить по магазинам (ну разве только для удовольствия), а специальные приложения будут следить, чтобы наши холодильники не пустовали.- Искусственный интеллект рассчитает, сколько мяса, молока или пива нужно каждому из нас. И когда программа видит, что запасы того или иного продукта в холодильнике заканчиваются, она сама закажет его доставку, а робот привезет. Нам нужно будет лишь оформить и оплатить подписку, - говорит Данила Медведев.Чубайс сделает нас счастливыми- Из 14 нынешних министерств в следующем году останется девять. Все ведомства, связанные с экономикой – Минфин, Минстрой, Минпромторг и т. д. - войдут в состав Минэкономразвития, - говорит Виктор Солнцев. - А десятым станет вновь созданное Министерство счастья.В кризис поговорка «Не в деньгах счастье» принимает конкретный экономический смысл. Коли денег нет, держаться нам помогут другие ценности. И вообще, счастье - не абстрактный, а вполне измеряемый показатель. Индексы счастья регулярно рассчитывают в разных странах. Кроме доходов, в них учитываются самые разные факторы - экология, здоровье нации, безопасность и т. д.Этим и займется новое министерство: будет устраивать опросы, рассчитывать подобные индексы и выяснять, чего нам с вами не хватает для счастья. И разрабатывать меры, которые помогут россиянам получать больше удовольствия от жизни при ограниченных финансовых возможностях.- Предприятия должны будут рассчитывать уровень счастья сотрудников и отправлять показатели в Минсчастья, - приводит пример подобной меры Виктор Солнцев. - Те компании, у которых этот показатель растет, будут получать госзаказы, льготы или кредиты по сниженной ставке.Нет сомнений, что по уровню счастья Россия станет одной из передовых стран мира. И устаревшие экономические индексы уйдут в прошлое – зачем нам ориентироваться на валовой внутренний продукт или среднюю зарплату, когда все счастливые ходят? А самый очевидный кандидат на роль министра счастья... Правильно, Анатолий Борисович Чубайс. Теперь вы понимаете, почему он ушел из Роснано и занялся экологией, которая имеет важнейшее значение при расчете индексов счастья.Будем учиться в Оксфорде прямо из домаВ нынешнем году образование по всему миру перешло в онлайн. А следующий год окончательно сотрет виртуальные границы не только между школой и домом, но и между странами.- Появятся престижные международные онлайн-университеты, куда можно будет поступить уже в следующем учебном году. Получить образование во многих классических университетах также можно будет удаленно из любой точки мира. А языковой барьер российским абитуриентам не помешает, эту проблему решит машинный перевод, который совершенствуется с каждым днем, - говорит Данила Медведев. - То же самое касается школьного образования. Уже в сентябре 2021 года многие российские родители смогут отправить детей на учебу «за границу» - в онлайн-классы иностранных школ. Во многих школах дети уже не будут учиться по стандартной программе, как сейчас. Искусственный интеллект разработает для каждого ребенка индивидуальную программу с учетом его особенностей и талантов.Венгрия выйдет из ЕС, отдыхать поедем в ГрециюДенег на борьбу с коронакризисом нужно много. Но Евросоюз, как это часто бывает, не сумеет справедливо распределить материальную помощь между своими странами.- ЕС кормит только самые богатые страны блока, а Восточной Европе почти не помогает, - говорит Виктор Солнцев. - Восточные страны Евросоюза, недовольные несправедливым распределением денег, в следующем году начнут из него выходить. Первой отделится Венгрия, затем Греция, Кипр, Польша. Некоторые из этих народов лояльны России, между нами снова наладятся экономические связи и туризм, будет введен безвизовый режим.Деньги в подарокВо многих странах уже ставят эксперименты с гарантированным базовым доходом – некой суммой денег, которую государство платит гражданам просто так. А потом экономисты изучают, как это влияет на отношение людей к работе, учебе, досугу. В нынешнем году речь про «деньги в подарок» зашла и в России: этот вопрос в сентябре поднимал Дмитрий Медведев.- Базовый доход могут ввести в России уже в следующем году, - обрадовал нас Данила Медведев. И тут же огорчил: - Не для всех, а сначала, в порядке эксперимента, для какой-то части россиян. Каждый месяц государство будет платить им гарантированный доход на уровне средней зарплаты по области. В Москве это 50-60 тысяч рублей, в регионах - 25-40 тысяч. Такие выплаты не превращают людей в бездельников. Наоборот - человек становится свободнее, в нем просыпаются скрытые интересы и таланты, он начинает заниматься искусством, рукоделием, социальными проектами. Он может уйти с нелюбимой работы и заняться менее оплачиваемым трудом, зато с удовольствием, поэтому его производительность вырастет, и он принесет экономике больше пользы.Кредиты подорожают, вклады станут выгоднее- В следующем году Центробанк перестанет занижать официальный показатель инфляции, - фантазирует... то есть, прогнозирует Виктор Солнцев. - И вдруг выяснится, что инфляция у нас - не 4-5 процентов, а все 20.От инфляции зависит ключевая ставка - процент, под который ЦБ дает деньги российским банкам. Сейчас эта ставка равна 4,25%. И когда выяснится, что инфляция у нас куда больше, чем 4%, то и ключевую ставку придется поднимать, причем сильно. Центробанк будет давать банкам деньги под 15-20 процентов годовых, и компенсировать эти затраты придется нам: банки повысят ставки по кредитам в три-четыре раза. Это плохо. Но и ставки по вкладам вырастут в те же три-четыре раза. Это хорошо.- Все это приведет к тому, что банки будут массово закрываться, - говорит Виктор Солнцев. - Сейчас их в России около 500, закроется больше половины.Илон Маск построит нам космический самолетВ уходящем году Россия запустила в космос ракету «Ангара», а Илон Маск отправил на орбиту многоразовый космический корабль «Драгон».- В следующем году Россия станет активнее работать над покорением космоса. Но делать это в одиночку очень сложно и дорого, тем более в кризис. Поэтому руководители нашей космической программы придут к двум вещам. Во-первых, надо сотрудничать с американцами. Во-вторых, нам нужна многоразовая ракета - каждый ее вылет обходится гораздо дешевле, чем у одноразовой, - говорит Данила Медведев.Что для этого нужно? Правильно, позвать Илона Маска. Можно купить у него ракеты и полететь на них в космос. Но более реальный прогноз - мы покупаем у него технологию и строим совместный космический корабль, эдакий симбиоз «Ангары» и «Драгона». Он будет работать по принципу самолета: прилетел, забрал груз, заправился, улетел обратно.- Да, мы будем использовать иностранные технологии. Ну и что? Американцы летали на МКС на наших «Союзах», и ничего страшного с их национальным самосознанием не случилось, - говорит Данила Медведев. - Зато потом мы сможем на этих ракетах отправить космонавтов на Луну и построить там свою базу. Главное - осваивать космос, а не бюджеты на его покорение.Доллар – 90 рублей, евро – 110На борьбу с пандемией и кризисом многие страны получат кредиты от международных финансовых организаций. Но не Россия: пока мы под санкциями, денег нам не дадут, поэтому выход из кризиса у нас затянется.- В результате курс доллара в следующем году вырастет до 90 рублей, евро - до 110, - прогнозирует Виктор Солнцев. - Подорожает все, что хоть как-то зависит от импорта. В том числе фрукты и овощи. А вот цены на мясо будут расти не так сильно - в животноводстве у нас часто используются отечественные технологии.ГЛАС НАРОДАПлатить будем глазами, границы не откроютПрогнозы на следующий год дают не только ученые, но и обычные россияне. Аналитики компании «Ромир» попросили больше 10 тысяч человек старше 14 лет рассказать о том, каким они видят наступающий год.Многие предсказания оказались неожиданными. Мы выбрали не только популярные, но и наиболее интересные прогнозы на 2021 год.Мое лицо – мое богатствоК привычным платежным системам в следующем году у нас добавится технология Face ID. Если вкратце, то работает она так: «паролем доступа» к вашему банковскому счету становится ваше лицо. Вы заходите в маршрутку, смотрите в специальный сканер - проезд оплачен!В Европу и Таиланд не поедемГраницы будут закрыты еще год. Причем не только с Евросоюзом: на въезд в Таиланд, Вьетнам и другие «зимние» курортные страны тоже будут действовать ограничения. В России станут активнее пропагандировать внутренний туризм и вкладывать деньги в популярные города и курорты. Сочи и Крым расцветут и окончательно заменят нам Испанию, а архитектурные красоты Питера и Калининграда - Европу.Подпольный цирюльникПо мнению респондентов, ограничения из-за ковида в России сохранятся и в следующем году, а в худшем случае - вообще до трех лет. Из-за этого малый бизнес будет все больше уходить в тень, парикмахерские и кафе станут подпольно работать на дому, как когда-то казино.Если хочешь на курорт - прививайсяРеспонденты всех полов и возрастов считают: вакцинирование в России сделают «добровольно-принудительным». Справка о прививке от ковида в следующем году может стать пропуском в полноценную жизнь - без нее не пустят ни в кино, ни в отель, ни за границу.Утром - спортзал, вечером - бокалПандемия заставила нас всерьез задуматься о здоровье. Вырастет популярность спорта, здоровый образ жизни станет трендом. Правда, по мнению респондентов, резкий переход на ЗОЖ многим окажется не под силу. Поэтому в следующем году в России станет популярен «гибкий ЗОЖ» - вечером можно выпить, а с утра бежать на тренировку.