Главный вопрос в трагедии Валентины Легкоступовой - что же на самом деле случилось с артисткой - по-прежнему остается без ответа и заставляет семью мучиться страшными догадками. Всех, кроме вдовца Юрия Фирсова: он уверен, что жена умерла в результате несчастного случая, и вовсю занимается вступлением в наследство.Человек, который всего 40 дней был женат на певице, по закону может претендовать на ее немногочисленное имущество наравне с детьми и матерью Легкоступовой. И свои права вдовец решил заявить в полной мере, первым из наследников подав все необходимые документы. При этом свой поступок Фирсов объяснил благовидным мотивом: ему, мол, чужого не надо - только вернуть из наследственной массы свои деньги, которые следователи забрали во время обыска в квартире. А все, что достанется сверху (доля квартиры, дачи и часть авторских прав), благородный муж пожертвует 19-летнему сыну певицы.Однако, деньги, которые Юрий Фирсов так жаждет получить, могут быть вовсе не его. Во-первых, вдовец не знает точную сумму и постоянно путается в цифрах и валюте: то 30 тысяч евро, то 20 тысяч долларов... А во-вторых, наличные были найдены в рюкзаке вместе с драгоценностями артистки и вполне могли принадлежать ей. Пару лет назад Легкоступова вернулась в Москву с Тенерифе, продав там двухэтажную виллу стоимостью около 350 тысяч евро. Давала концерты, снималась в телешоу - в общем, зарабатывала сама.Кроме того, как выяснилось, месяц назад Юрий Фирсов обманом и шантажом забрал из квартиры жены приличную сумму денег.- В конце ноября мне позвонил сын Фирсова и попросил отдать ключи от старой отцовской машины, которые якобы находились в маминой квартире, - рассказала kp.ru дочь артистки Анэтта Бриль. - Он четко обозначил: \\"Если ты не отдашь ключи, отец будет претендовать на наследство. Если отдашь, никаких движений с его стороны не будет\\". Нам чужого не надо, поэтому я встретилась с сыном и пустила его в квартиру. И первое, что он сделал - побежал забирать спрятанные деньги, общаясь с Фирсовым по громкой связи. Удивительно, что Юрий забыл, что произошло с мамой в тот роковой день, как она получала синяки, но зато прекрасно помнит, где хранились деньги. В итоге сын забрал из квартиры 8500 долларов (около 620 тысяч рублей. - Ред.). И что мы видим сегодня? Юрий Фирсов сегодня претендует на наследство. Ключи были просто предлогом.Что это за доллары и кому они принадлежали - вопрос спорный, но выяснять его семья не намерена, чтобы избежать склок и провокаций. И все же факт остается фактом: присвоив эту сумму, вдовец пытается получить и все остальные деньги, хранившиеся в квартире жены, а также часть ее недвижимости. И в то, что Фирсов чем-то поделится с сыном певицы, ее семья нисколько не верит.- Услышав, что Фирсов хочет отдать ему свою долю наследства, Матвей просто посмеялся, - говорит Анэтта Бриль. - Как может этот человек заботиться о будущем моего брата, если он в свое время напал с ножом на парня, выбил дверь и выгнал его из дома буквально на улицу? До этого брат всегда жил с мамой, а теперь он живет у меня, и я точно знаю, какие у них отношения на самом деле. Юрий ни разу не позвонил Матвею за все это время, не спросил, как его дела. Конечно, брат мог бы опровергнуть заявления Фирсова, но он непубличный человек и ему совершенно не хочется мараться во всей этой грязи, которая льется на нас. Для него смерть мамы стала огромным стрессом.Однако, больше всего родных певицы сейчас волнует другое. Судя по многочисленным заявлениям Фирсова, он получил доступ к материалам доследственной проверки, которые не должны разглашаться. Каким образом вдовец, который потенциально может стать подозреваемым, ознакомился с документами следствия? И не поможет ли это ему в дальнейшем составить \\"правильные\\" показания? Родные надеются, что на многочисленные вопросы в этом деле им поможет ответить обращение на имя главы СК Александра Бастрыкина.КСТАТИВдовец под градусом поднимал руку на сына певицыНа теле Валентины Легкоступовой было обнаружено множество травм, синяков и ссадин, в том числе и на руках. По версии семьи, перед смертью артистка была избита и пыталась защищаться, по версии Юрия Фирсова - упала в ванной. Кроме того, за несколько месяцев до трагедии она тоже лежала в больнице с травмами. Тогда Легкоступова якобы упала на эскалаторе...Между тем, у дочери певицы есть доказательства того, что Юрий Фирсов, будучи нетрезвым, поднимал руку на ее брата - об этом красноречиво свидетельствует запись телефонного разговора, где Фирсов сам признается, что раздавал парню \\"лещей\\":\\"...а потом сказал, что я буду с этим бороться, со всеми... И если мы остановились на том, что первым попал под раздачу Матвей, который уже по алгоритму... раз-два-три-четыре-пять я ему дал приличных лещей... Достоин серьезного разговора, и он уже с ним произошел. Если он не понял, я ему буду регулярно по шкале... У меня есть первая шкала... требования к нему...\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследняя тайна Валентины Легкоступовой: к смерти певицы могут быть причастны врачиАдвокат рассказал kp.ru об экспертизе, которая должна расставить все точки над \\"i\\" (подробности)