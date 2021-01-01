Действительно, Татьяна единственная из астрологов, аналитиков, политологов, ученых точно предсказала пандемию. И не только ее…«МИР ЛИХОРАДИЛО ВЕСЬ 2020 ГОД»Еще в начале декабря 2019 г она опубликовала в сообществе «Астрология в лицах и историях от Татьяны Лукашевич», Фейсбуке, Инстраграме и на сайте российского брокера ФИНАМ астропрогноз «Кризису – быть!» Лучше бы он не сбылся…Татьяна предупреждала, что на небе складывается планетарная конфигурация, довольно похожая на 2008 год, когда случился первый в 21 веке мировой экономический кризис:«Это позволяет сделать вывод о неизбежности надвигающегося кризиса! Очень высока вероятность падения индексов, нефти, ослабления национальных валют...»Так и случилось по весне с нефтью, биржевыми индексами, нацвалютами. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева тогда признала: «Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис 2008-2009 года.» Осенью биржи вновь затрясло, баррель опять упал ниже $40. Курс доллара тогда поднялся до 80 рублей, а евро и вовсе приблизился к 94 рублям!Астролог настоятельно советовала беречь себя не только в финансовом смысле, но и физически: «Так как последнее вхождение планеты Плутон в знак Козерога и соединение его с Юпитером в марте 1771 года во времена Екатерины II было ознаменовано эпидемией бубонной чумы, унесшей жизни более 50 тысяч человек. Первое соединение Плутона и Юпитера произойдет в апреле, затем в июне и ноябре 2020 года. Конечно, в наше время чумы можно не опасаться, но Плутон – это царь Аида, подземного царства мертвых, и что он придумает на этот раз – неизвестно. Но то, что произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно, очень и очень вероятно. Старайтесь избегать людных мест, сократите рискованные мероприятия от слова совсем, берегите свои физические тела.»Это самый загадочный ее прогноз, увы, также сбывшийся. Внезапно объявившийся Covid-19, прозванный «чумой 21 века», досрочно унес в подземное царство Плутона около 1.8 миллиона человек. Свыше 81 миллиона заболели с начала пандемии. Лидеры по количеству инфицированных - США, Бразилия, Индия, Россия, Франция.«Возможно, лихорадить мир будет до конца 2020 года,» - завершала свой кризисный астропрогноз Лукашевич. Действительно, лихорадило нашу планету весь год. Не только в плане коронавируса, экономики, финансов. Летом внезапно начались массовые погромы в США, цитадели мировой демократии, сброс памятников Колумбу, другим историческим деятелям, как по команде перекинувшийся в Европу.Массовые фальсификации на президентских выборах в Штатах осенью. Страна фактически раскололась надвое. Обострились отношения США и Китая. Война Азербайджана и Армении в Нагорном Карабахе, прекратившаяся при помощи России…В Белоруссии с августа продолжается противостояние президента Лукашенко и оппозиции. Январское убийство иранского генерала Сулеймани по личному приказу Трампа и расстрел в ноябре через спутник «отца иранской атомной бомбы» Мохсена Фахризаде могли привести к большой войне в регионе…ЧТО ГОД ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТОВИТ- Чудовищный год катком прошелся по многим семьям и унес не только множество жизней, но и нашу беззаботность, - рассказала Татьяна Лукашевич kp.ru. - 6 затмений, соединение планетных «монстров» Плутона, Сатурна, Юпитера в кардинальном знаке Козерог, полугодовая ретроградность Марса – все эти чрезвычайные небесные события сошлись в одной временной точке 2020 и положили начало трем долгосрочным космическим циклам, влияющим на нашу жизнь.12,5 -13 лет – соединение Юпитера и Плутона.20 лет – соединение Юпитера и Сатурна.32 – 36 лет – соединение Плутона и Сатурна.Эти циклы неизбежны. Вселенная в любом случае находит выход для новых энергий, более соответствующих грядущей эпохе. Теперь нам придется «расхлебывать кашу», которую заварил 2020-й.- Что нам ждать в 2021-м?- Прежде всего, хочу порадовать читателей «Комсомолки» - затмений на этот раз будет всего четыре!- Где здесь повод для радости?- Еще древние заметили, что лунные и солнечные затмения имеют сильное влияние на земные события. В это время возрастает количество несчастных случаев и конфликтов, ухудшается самочувствие. Обычно в году случается четыре затмения. Если больше, в этот год происходят роковые события. Как, например, в 1917-м с семью затмениями. В 2020-м их было шесть.Так что четыре - норма! Причем, проходить они будут в самых оптимистичных и свободолюбивых знаках - Близнецы и Стрелец - отвечающих за обучение, путешествия, коммуникации, философское восприятие действительности. А значит, при первой же возможности мир ринется наверстывать упущенные поездки, восстановятся родственные связи, продолжится тенденция познавать мир через обучение и путешествия.Но многие формы обучения так и останутся в виртуальном пространстве. Ведь 2020 год разделил нашу реальность на офлайн и онлайн, и вторая продолжает развиваться стремительными темпами. Мы уже осознали ее плюсы и огромные возможности, связанные опять же со свободой перемещения, экономией времени и финансовых ресурсов.Эту версию подтверждает и новый 20-летний цикл, заложенный Юпитером и Сатурном в 1-м градусе Водолея 21 декабря 2020 года. Ведь именно знак Водолея отвечает за новые формы взаимодействия, интернет, революционные настроения, свободу, опережающие время идеи.Радикальные настроения будут витать в воздухе по всей планете. Но особенно сильно они проявятся в нашей стране, которая находится как раз под управлением Водолея.Самое главное, что приходит в нашу жизнь – новое мышление, новые технологии, цифровые валюты.Поскольку соединение Сатурн-Юпитер перемещается из земной в знак воздушной стихии, то людей больше будут интересовать темы путешествий, общения, учебы. Наше мышление станет более свободным, не зависящим от различных догм.Водолей – знак друзей и единомышленников. Если вы начинаете новый проект, старайтесь объединять вокруг себя людей, с которыми говорите на одном языке. Работа в команде станет намного эффективней, обучение и документооборот все больше уйдут в онлайн - пространство. Цифровые технологии займут главенствующее место, мир станет более открытым и прозрачным.Юпитер и Сатурн – планеты, отвечающие за власть и закон. Последний раз они соединялись в мае 2000 года, когда Владимир Путин впервые официально вступил в должность президента России. В декабре стартовал их новый 20-тилетний цикл. Логично предположить, что в ближайший год произойдут серьезные перемены в высших эшелонах власти.Этому есть подтверждение в виде напряженного аспекта Сатурна и Урана из знака Тельца.Сатурн – фундамент, структура, консерватизм, власть.Уран – революция, свобода, новшества.Именно эти две планеты, по случайному совпадению, являются управителями знака Водолей. Весь 1921 год они будут противоборствовать друг с другом, добавляя нестабильности в нашу жизнь.Последний раз вхождение Сатурна в знак России Водолей было в 1991-1993 годах. ГКЧП, развал СССР, приход к власти Ельцина, шоковая терапия Гайдара, ваучеризация Чубайса, обернувшаяся «прихватизацией», расстрел Белого дома, резкое обнищание народа, когда за одну ночь многие россияне лишились своих многолетних накоплений…Для достоверности стоит проанализировать и позапрошлый заход Сатурна в знак Водолея с 1962 по 1964 гг.- Сразу вспоминаются карибский кризис, когда мир стоял на грани ядерной войны, перебои с хлебом в СССР, расстрел демонстрации в Новочеркасске, партийный заговор против Хрущева и его свержение…- Астрология, как и технический анализ, основана на повторяемости событий. Если определенный паттерн или положение планет работали в прошлом и приводили к определенным событиям, движению рынков, то почему бы им не сработать аналогичным образом и в будущем?КОРОНАВИРУС ОТСТУПИТ- Татьяна, поскольку вы предсказали пандемию, вам за нее и ответ держать! Что дальше будет с COVID-19?- Пандемия постепенно начнет затихать. Поскольку планеты Плутон, Сатурн, Юпитер, являющиеся причиной ее возникновения, к середине марта окончательно разойдутся и потеряют свое энергетическое взаимодействие. Уже 1 марта Юпитер будет мчаться со скоростью, на 170% превышающей его среднюю скорость и окажется в 17 градусе Водолея, Сатурн будет находиться в 9 градусе Водолея, а Плутон останется еще в Козероге в 27 градусе. То есть самым ближайшим расстоянием будет 12 градусов между Сатурном и Плутоном, а это довольно большая угловая величина для таких дальних планет.Частичные антиковидные ограничения в разных странах могут продлиться до 23 мая, когда Сатурн развернется в ретроградное движение и ослабит свою хватку до 11 октября. Тогда он вновь развернется в прямое движение и власти по инерции опять могут ввести ношение масок в осенне-зимний период. Это относится и к теме границ.- Неужто осенью грядет третья волна коронавируса?-Не думаю, что будет реальная волна. Скорее, страх перед ней могут использовать как повод для ввода различных ограничений. Планеты, отвечающие за сам вирус, разойдутся. Но планета, ограничивающая наши свободы – Сатурн, будет весь год делать напряженный аспект с Ураном.Уран – это свобода. И в той или иной форме будет происходить борьба двух планет – антагонистов. Поэтому короновирус может быть поводом для манипуляции массовым сознанием, чтобы ограничить передвижение людей и увести их от темы борьбы за свои права.Уран отвечает также за биржевую торговлю, а его квадрат (борьба) с Сатурном будет продолжаться в течение всего года с небольшой паузой в летние месяцы. Поэтому с середины января 2021 года вполне ожидаемо движение рынков вниз, причем, довольно затяжное.Также в новом году мы начнем ощущать в полной мере и экономические последствия, вызванные пандемией. Уменьшится и финансирование со стороны Центробанков, что также будет способствовать нисходящему тренду на рынке акций.- Форбс подсчитал, что за время пандемии общее благосостояние богатейших людей планеты выросло на 20 процентов! Было в конце 2019 г $9,5 трлн, сейчас - $11,4 трлн. Кому, как говорится, война, кому – мать родна! А что простому народу делать?- Давайте вспомним символику знака Зодиака Телец, в котором гуляет Уран. Телец отвечает за урожай, продукты питания, запасы, финансовую систему, накопления. Сразу хочется обзавестись огородиком и посадить немного картошки, морковки, свеколки. Так, на всякий пожарный. И это, кстати, еще один довод в пользу приобретения загородной недвижимости: работа на удаленке, собственный участок земли, свобода и сохранение своих финансовых накоплений пусть в не очень ликвидном, но самом надежном активе, который точно можно передать своим внукам!ГЛАВНЫЕ ДАТЫ-2021- 14 -20 января, 27 апреля, 23-26 мая, 10 июня, 6-11 октября, 19 ноября и 4 декабря, - перечисляет астролог Лукашевич. - С этими датами могут быть связаны ключевые события нашей жизни в 2021 году.Стоит обратить особое внимание на Солнечное затмение 10 июня. Вблизи этой даты возможны террористические акты, землетрясения, массовые протесты, военные конфликты.Лунные затмения 26 мая, 19 ноября и Солнечное 4 декабря - дни повышенной турбулентности, когда люди больше обычного подвержены влиянию эмоций и под их влиянием склонны совершать неразумные поступки. Не надо в эти дни выяснять отношения, чрезмерно нагружать себя физически, спонтанно принимать важные решения. Затмение потому так и называется, поскольку затмевает наш разум.Сильнее всего 2021 год повлияет на Водолеев, Близнецов, Стрельцов. Водолеи – потому что именно в их знаке будут находиться Юпитер и Сатурн, помогая им буквально перевернуть свою жизнь и подняться на новый более качественный уровень жизни.В Стрельце и Близнецах происходят затмения и приносят им как личное, так и деловое партнерство. Это хороший год для заключения браков, подписания серьезных договоренностей, работы с клиентами.- Что ждет другие знаки?- В гостях у Тельца ходит Уран, меняя цели, статус, карьеру. Поскольку Уран – планета перемен, то, образно говоря, у Тельцов может случиться мини- революция, когда события ворвутся неожиданно и надо будет быстро подстраиваться под ситуацию. И от вас самих будет зависеть качество этих перемен. Иногда надо чего-то лишиться, чтобы найти бриллиант.Львы также обретут любовь, семью, а к кому-то прилетит аист. Конечно, если у вас уже есть брак и дети, то в жизни ваших взрослых детей произойдут значимые события, могут родиться внуки и т.д.Овны будут приобретать новые навыки, познавать мир, учиться.Раки найдут новую работу, завершат важный этап своей жизни и займутся инвестициями.Девы смогут найти работу, которая стабильно будет их кормить в течение многих лет. Многие поменяют в 2021 году свой образ жизни, перейдут на здоровое питание. Кто-то переедет в новый дом или квартиру, будет решать вопросы недвижимости.Весам будет интересно познавать мир не только через обучение, но и путешествия. Также дети будут радовать их своими достижениями.Скорпионы смогут подняться на новый финансовый уровень, решить вопросы недвижимости, поменять местожительства.Козероги подведут итоги многолетнему периоду своей жизни, завершат что-то важное и начнут новое, что позволит им значительно улучшить свое финансовое положение. Главное - идти вперед и отпустить прошлое.Рыбы могут поменять свой социальный статус, получить повышение в карьере, открыть свое дело. Также у кого-то появится интерес к психологии или эзотерике.ЧТО ПОЛОЖИТЬ БЫКУ- Последний вопрос – как встречать Новый год?- По Восточному календарю 2021-й – год белого металлического Быка. Название говорит само за себя: для его встречи прекрасно подойдут белые или светлые тона одежды и обязательно украшение из металла. Это может быть бижутерия, заколка, у мужчин - запонки. В одежде могут присутствовать различные блестки, они также создают эффект вкраплений металла.Бык - травоядное животное, поэтому в праздничную новогоднюю ночь порадовать его можно свежим салатом из зелени и ни в коем случае не готовить говядину или телятину.С наступающим 2021 годом!