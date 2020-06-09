Погромы в США: полицейских предали, а Трампа раскрутили на триллионы долларов

Я не сразу сообразил, почему этот темнокожий парень так внимательно смотрит на меня. Я только выполз из метро недалеко от Таймс-Сквер. Огляделся, пытаясь понять, в какой стороне мой отель. И наткнулся взглядом на этого – в дредах. Через секунду он со всей дури пнул по мячу, а его дружки что-то радостно заговорили на своем тягучем гортанном афро-английском языке. Темнокожий парень пнул так сильно, что у него слетел грязный кроссовок. Может поэтому удар и получился не очень точным? Мяч прошел чуть мимо меня, врезался в тумбу и рикошетом попал в мой чемодан.

- Сорри, миста, - ухмыляясь сказал «футболит». И эта полуагрессивная группка темнокожих друзей утратила ко мне интерес.

Сейчас город выглядит грязным и неухоженнымФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Пару часов назад я прилетел в Нью-Йорк из Москвы. И застал один из самых классных городов мира в странном состоянии. Он был угрюмым и пустым, с наглухо заколоченными фанерными листами витринами. Таймс-сквер, как и прежде, сиял яркими экранами. Но зря. Некому было глазеть на рекламу, тратить деньги в дорогих бутиках и гигантских торговых центрах. Ветер гонял мусор по Бродвею и Пятой авеню, а у входа в редкие открытые пиццерии валялись бомжи. Выпрашивали у прохожих хоть цент, хоть кусочек еды.

Наш автор застал один из самых классных городов мира в странном состоянии. Он был угрюмым и пустымФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Я прилетел в Нью-Йорк в воскресенье вечером. «Аэрофлот» несколько раз в месяц устраивает гуманитарные рейсы. И если есть достаточное число желающих выбраться из России - граница приоткрывается.

ГРАБЕЖ И ПОЛНАЯ АНАРХИЯ

- Вот он мне специально в кофе молоко не долил, - рассказывал мне утром следующего дня Дмитрий. Мой собеседник – профессиональный инвестор на Уолл-Стрит. А молоко ему не долил темнокожий сотрудник «Старбакса», куда мы зашли перед беседой.

- Вы только фамилию мою не пишите, - взмолился Дмитрий. – Мы же в Нью-Йорке. Тут если говорить то, что думаешь – быстро бизнес потеряешь.

У входа в редкие открытые пиццерии валялись бомжи. Выпрашивали у прохожих хоть цент, хоть кусочек едыФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Разговаривали мы с Дмитрием в понедельник, когда Нью-Йорк объявил о первом этапе снятия карантинных ограничений из-за ковида. Заработали стройки, разрешили открыться магазинам. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио давал пресс-конференцию на открытом воздухе с видом на Гудзон. Ветер слегка трепал его красиво поседевшие волосы, солнце золотило все еще здоровый цвет кожи лица:

- Мы впервые за долгие годы помыли все поезда нашего метро! Провели дезинфекцию всех станций! Это самые масштабные санитарные работы в подземке Нью-Йорка за всю историю.

Магазинам разрешили открыться, но никто особо не торопилсяФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

В то же время мы с Дмитрием шли по Бродвею мимо дорогих магазинов. Им, конечно, разрешили открыться, но никто особо не торопился. Еще три дня назад здесь, в самом центре Нью-Йорке, творился грабеж и полная анархия. Вот, например, «Мейсиз» – большой торговый центр – заколочен досками наглухо. А вот – маленький ювелирный бутик. Его хозяин открыл дверь. Но не для покупателей. А для страхового агента. Внутри магазина витринные стекла разбиты в крошку. Украшения, дорогие часы - все разворовано митингующими.

Город выходит из карантина, но маски пока обязательный атрибутФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Мэр города показывает, как он наводит порядок с новой коронавирусной инфекцией, но при этом хвалит свою дочь - ее задержали во время погромов в городе, - заметил Дмитрий и показал мне на телефоне фотографию, сделанную во время протестов:

- Плакаты для митингующих были сделаны заранее и вот так вот аккуратненько лежали на обочине вдоль дороги, по которой позже шла толпа.

Это фото сделал знакомый нашего репортера в день начала массовых демонстраций и погромов в Нью-Йорке. Кто-то заранее подготовил разложил плакаты для митингующих

ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЮ ПРЕДАЛИ

В описании нескольких дней разгула погромщиков Нью-Йорке все было не логичным. Почему местная власть заодно с теми, кто эту власть презирает? А знаменитые американские полицейские, стреляющие на поражение первыми, вдруг оказались трусливыми тюфяками?

- Мэр Нью-Йорка - заядлый противник Трампа, - продолжал Дмитрий. – Для него чем хуже, тем лучше. Жуткие беспорядки показывают, что президент страны слаб. И расист. Раз пытается их подавить.

Разбитый банкоматФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- Прокурор Нью-Йорка заявил: если кто-то из полицейских, на взгляд демонстрантов, будет нарушать их права – пусть сразу же обращаются с жалобой. И дал свой электронный адрес для этого, - рассказывал мне бывших американский коп Ден Росс. – То есть полицейские были поставлены в такие условия, что они реально боялись применять против протестующих все свои умения. И как после такого не быть уверенным, что все было спланировано и координировалось?

- В Нью-Йорке есть свобода свобода, ты можешь выбрать – говорить, что Трамп либо плохой, либо очень плохой, - невесело шутил Дмитрий. – Зато чтобы погасить все это недовольство, чтобы оживить экономику, Трампу пришлось подписать антикризисный план на 14 триллионов долларов! Во время кризиса 2008 года, когда люди реально теряли работу и дома, на спасение экономики было потрачено 200 миллиардов долларов. А сейчас – в семьдесят раз больше! Но ситуация не намного хуже, чем было 12 лет назад.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783999" frameborder="0"></iframe> Почему полиция не разгоняет митинги в США.Русскоязычный экс-коп Ден Рocc ответил корреспонденту «Комсомолки» на вопросы о погромах в Америке

- А в чем разница?

- Чисто политическая. Ведь с точки зрения финансов – никто ничего не теряет. Имущество магазинов застраховано. Люди по итогам беспорядков массово не гибнут. Зато все бьет по имиджу Трампа. А если заодно его еще можно раскрутить на деньги – так вообще прекрасно, - отвечал Дмитрий и показывал мне графики, как растет фондовая биржа после многодневных беспорядков. Кстати, он сам на этом тоже зарабатывал! Чем вызывал у меня противоречивые чувства. Как и все происходящее в США.

В городе непривычно пустоФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

КТО КОГО ОХРАНЯЕТ?

Все еще более запуталось, когда вечером того же дня я чуть не нашел себе небольшую подработку и друга до утра. По дороге в отель я пытался зайти в хоть какой-то открытый продуктовый магазин. Но все супермаркеты стояли закрытыми, их витрины были привычно заколочены деревянными щитами. Работали только небольшие магазинчики, которыми, судя по продавцам, владели либо темнокожие, либо мексиканцы. Свой своего не тронет! Видимо, такая логика давала им чувство безопасности.

А возле одного большого закрытого супермаркета я заметил темнокожего охранника и спросил, когда же они откроются, если им уже разрешили. Муххамед из Ганы в ответ лишь печалился, что сегодня его законный выходной, но хозяин попросил опять выйти поохранять магазин от погромщиков.

- Охранять? Одному? – удивился я.

- Я же не дурак, - отвечал Мухаммед. – Если пойдет толпа – моя задача вызвать полицию, пофотографировать начало погрома и спрятаться в соседнем отеле.

Последствия погромовФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Муххамед раньше работал в том отеле портье. Но из-за коронавируса и закрытия границ, работу потерял.

- Слушай, а постой со мной до утра, - обратился он ко мне. – Поделим сто баксов пополам. Ну так и веселее будет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/783984" frameborder="0"></iframe> Во время ареста Джона Флойда долго не могли посадить в полицейскую машину.

- Мне кажется, это будет вызывающе: я – белый, ты – черный, и вот мы объединились против других черных, которые тебе-то братья! - сказал я.

- Какие они мне браться? – возмутился Муххамед. – Они грабители, а я каждый доллар честно зарабатываю! Но черных убивать нельзя! В этом смысле я с митингующими.

Еще три дня назад здесь, в самом центре Нью-Йорке, творился грабеж и полная анархияФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

- То есть ты считаешь, что расизм у вас тут все-таки есть? – спросил я.

- Еще какой! – Муххамед закатил белки своих глаз – светлые-светлые на фоне темного лица.

И ведь правда есть, подумал я. Вот когда в меня мячиком со всей дури собрат Муххамеда пинал – что это было? Дружественное приветствие гостя Нью-Йорка или приступ бытового расизма?

Витирины многих магазинов заколоченыФото: Валерий РУКОБРАТСКИЙ

Нью-Йорк.

Почему полицейские душили Джорджа Флойда, из-за чего в США и началось восстание? Как русскоязычный Брайтон под руководством байкеров встал на защиту от погромщиков? И возможна ли гражданская война в США? Обо всем этом читайте в следующих репортажах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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