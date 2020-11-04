Астролог Татьяна Лукашевич: «Пандемия коронавируса в мире достигнет пика уже скоро. И постепенно пойдет на спад»

С середины ноября COVID-19 пойдет на спад. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

РАЗБОРКИ ЮПИТЕРА И ПЛУТОНА

Прекрасная новость! Долгожданная. Хотя кто-то наверняка посчитает это мракобесием, на худой конец, гаданием на кофейной гуще. Какой, дескать, спад, когда до сих пор от ковида нет эффективных лекарств, признает ВОЗ. Нет и надежных, проверенных вакцин, их еще продолжают испытывать. Болезнь тем временем бьет все новые рекорды по заболеваемости, смертности по ту и эту сторону океанов.

Сам миллиардер Билл Гейтс, сделавший борьбу с эпидемиями на планете семейным делом, полагает: ситуация с COVID-19 начнет выправляться лишь к середине следующего года. При условии, если в начале 2021- го будет сертифицировано применение вакцин и удастся «сбить показатели распространения инфекции» по всему миру. Замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, член-корреспондент РАН, профессор, доктор медицинских наук, осторожно прогнозирует, что, скорее всего, Россия войдет в фазу снижения в феврале – марте. Другой замдиректора ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Наталья Пшеничная, наоборот, считает, что вероятный подъем заболеваемости коронавирусом в стране может прийтись на февраль-март нового года…

Гейтс, Горелов, Пшеничная – люди, держащие руку на пульсе пандемии. Да и другие авторитеты эпидемиологии дают примерно такие же прогнозы.

И вдруг появляется человек, далекий от медицины, и заявляет, что с середины ноября COVID-19 пойдет на спад. Как так?

- С 7 по 13 ноября на небе будет точное соединение в знаке Козерог Юпитера и Плутона – планет, вызвавших пандемию коронавируса, - объясняет Татьяна Лукашевич. – Именно их соединение в кардинальных знаках (знаки Зодиака, с которых начинаются времена года: Овен, Рак, Весы, Козерог, – Авт.) странным образом совпадало в прошлом с крупными вспышками чумы, с давних пор ставшей синонимом самых ужасных бед. А если к этим двум планетам присоединялся Сатурн, называвшийся в древней астрологии «большим несчастьем», вообще пиши пропало!

550 год – «Юстинианова чума». Первая в истории зарегистрированная пандемия (мировая эпидемия), погубившая более 100 миллионов человек.

1347 год. Нашествие «черной смерти». Считается, что она выкосила до 60 процентов населения Европы.

Первое соединение Юпитера и Плутона в этом году произошло 5 апреля. Затем – 30 июня. В ноябре они соединятся последний раз и начнут постепенное расхождение. С 21 декабря Юпитер и «зловредный» Сатурн, также внесший свою лепту в пандемию, выходят из знака Козерога. К февралю 2021 года эта троица – Плутон, Юпитер и Сатурн – разойдется окончательно. У них уже не будет энергии для распространения коронавируса. И вскоре COVID-19 вслед за этими планетами покинет человечество.

- Когда Плутон, Юпитер и Сатурн в следующий раз «соединятся» над нами в кардинальном знаке?

- Не скоро. В 2070 году. Не будем гадать, какую инфекцию они принесут тогда на Землю. Самое главное для нас – поберечь себя от коронавируса этой осенью, зимой. Носить маски, чаще мыть руки с мылом, не посещать места большого скопления людей.

КОВИД НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ…

Так просто ларчик открывается? Уйдут из знака Козерог три планеты и утащат с собой опаснейшую загадочную болезнь, ввергшую мир в 2020 году в кризис?

Для многих астрология – псевдонаука, рассчитанная исключительно на домохозяек. Хотя злые языки твердят, что сильные мира сего и в ХХ1 веке имеют личных звездочетов.

Но факт есть факт. Ни ВОЗ, отвечающая за здоровье людей на планете, ни великий Билл Гейтс, ни маститые академики и доктора меднаук не предупредили нас заранее, что в 2020 году на землю обрушится очень опасная инфекция. Проморгали ковид и всевозможные аналитики, эксперты, распиаренные в СМИ звездочеты, гадалки, белые маги, ведьмаки и пр. Даже наш «Политический Нострадамус» - профессор Валерий Соловей, предсказавший ужасы этого високосного года, о пандемии не обмолвился ни словечком.

COVID-19 в январе нагрянул неожиданно для всех. Пришлось президентам и премьерам в авральном порядке закрывать границы, рушить экономики, сажать миллиарды людей на карантин, в «самоизоляцию», облачать в маски и перчатки…

Но еще 5 декабря на официальном сайте ФИНАМ появился астропрогноз-2020 под четким названием «Кризису – быть!»

Поскольку ФИНАМ - крупнейший в России розничный брокер, астролог Татьяна Лукашевич сделала упор на биржи, акции, финансы. Предупредив, что на небе складывается планетарная конфигурация, довольно похожая на 2008 год, когда случился первый в ХХ1 веке мировой экономический кризис: «Это позволяет сделать вывод о неизбежности надвигающегося кризиса! Очень высока вероятность падения индексов, нефти, ослабления национальных валют...» Так и случилось по весне с нефтью, биржевыми индексами, нацвалютами. Директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева тогда признала: «Мы в рецессии, она намного хуже, чем глобальный экономический кризис 2008-2009 года.»

Буквально на днях биржи вновь затрясло, баррель опять упал ниже $40. Курс доллара поднялся до 80 рублей, а евро и вовсе приблизился к 94 рублям! С начала года рубль потерял 30 % стоимости относительно бакса.

В декабре Лукашевич настоятельно советовала беречь себя не только в финансовом смысле, но и физически: «Так как последнее вхождение планеты Плутон в знак Козерога и соединение его с Юпитером в марте 1771 года во времена Екатерины II было ознаменовано эпидемией бубонной чумы, унесшей жизни более 50 тысяч человек. Первое соединение Плутона и Юпитера произойдет в апреле, затем в июне и ноябре 2020 года. Конечно, в наше время чумы можно не опасаться, но Плутон – это царь Аида, подземного царства мертвых, и что он придумает на этот раз – неизвестно. Но то, что произойдет кармическое зачищение, и многие уйдут из этого мира досрочно, очень и очень вероятно.»

В 2020 году Плутон «придумал» коронавирус, прозванный «чумой 21 века». Только по официальной статистике к ноябрю он досрочно «унес» в свое подземное царство более миллиона человек. Свыше 40 миллионов заразились. Лидеры по количеству инфицированных COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Россия, Франция.

Действительно, кармическое зачищение…

ПРЕЖНИЕ ПРОГНОЗЫ СБЫЛИСЬ

«Старайтесь избегать людных мест, сократите рискованные мероприятия от слова совсем, берегите свои физические тела», предупреждала в декабре Татьяна.

Уже в январе власти Китая, а по весне – и других стран – стали насильно принуждать свое население избегать людных мест. А людей старше 65 и вовсе закрывать по домам.

Коллеги-скептики, которым я показывал астропрогноз, вынуждены были соглашаться, мол, действительно, угадала, предсказала… Но где, мол, конкретные даты?

Даты есть.

Сам я случайно обнаружил этот кризисный прогноз в дебрях Интернета в апреле. Маясь в добровольно-принудительной «самоизоляции». Пораженный, отыскал автора в соцсетях и задал вопрос, что нас ждет впереди. «Карантин в России отменят 11 мая, после разворота Сатурна.» - «Репутацией рискуете, если дата не подтвердится через месяц,» - предупредил я Татьяну. «Публикуйте!»- ответила она. Это было опубликовано 12 апреля на сайте «Комсомолки». Проверьте, кто не верит.

Татьяна Лукашевич. Фото: Личный архив.

Напомню, впервые «период нерабочих дней» (читай, карантин) президент России объявил 25 марта: с 30 марта по 5 апреля. Затем продлил до 30 апреля. Ближе к маю умные аналитики стали утверждать, что на этой дате карантин и закончится. Дескать, президент ни за что не станет отменять массовые уличные торжества в честь святого для страны праздника Победы. С традиционным Парадом. Тем более, юбилей. Дню Победы - 75 лет! Я стал переживать, что напрасно разместил на сайте прогноз Татьяны.

Но 28 апреля Путин продлил режим нерабочих дней еще на две недели.

Каково же было мое удивление, когда именно в дату, озвученную астрологом в «Комсомолке» месяцем ранее, президент на совещании с правительством объявил: «С завтрашнего дня, с 12 мая, единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается.

Выход из режимов ограничений быстрым не будет, он потребует значительного времени. Поэтому, начиная с 12 мая, на всех этапах вплоть до полного завершения эпидемии необходимо будет сохранять как общие санитарные требования, так и дополнительные профилактические меры в регионах.»

В Австрии, Германии. Чехии, других странах, раньше России начавших выходить из карантина, ограничения тоже снимались не моментально, а поэтапно.

Тут же звоню астрологу:

- Татьяна, как вы точно угадали с датой! Поневоле поверишь в астрологию.

- Никакого гадания на кофейной гуще не было. 11 мая на небе произошло важное космическое событие - Сатурн развернулся в ретроградное движение. На этот факт я и ссылалась ровно месяц назад, когда прогнозировала «Комсомолке» отмену карантина в нашей стране. Анализируя космические циклы, мы можем делать предсказания будущего, опираясь на символизм той или иной планеты.

Сатурн в астрологии олицетворяет препятствия, границы, ограничения. Перейдя в знак Водолея 22 марта, он включил по всему миру режим самоизоляции, закрытие границ, ограничение авиаперелетов. Следуя подобной логике, мы можем предположить, что окончательное завершение периода самоизоляции произойдет 2 июля 2020 года, когда Сатурн вновь вернется в свой знак Козерога.

Однако это еще не означает, что COVID-19 тоже покинет нашу планету. Скорее всего, мы увидим новую волну пандемии осенью, когда Юпитер и Плутон вновь соединятся 13 ноября в знаке Козерога. Но такого жесткого ограничения нашей свободы, как весной этого года, уже не будет.»

Новый прогноз Лукашевич «Режим самоизоляции в России окончательно закончится 2 июля 2020 года» появился на сайте «Комсомолки» 12 мая.

Проверим, насколько он сбылся.

9 июня в Москве, ставшей примером для всей России, досрочно отменили самоизоляцию и пропускной режим. Ограничения же снимали поэтапно. Последними в столице с 23 июня открыли рестораны и кафе, фитнес-клубы, бассейны, бани, сауны, массажные кабинеты, солярии… В стране же все завершилось как раз к началу июля.

Осенью планету действительно накрыла вторая волна. Но такого жесткого ограничения нашей свободы, как весной, нет. Как и предсказала еще 12 мая Татьяна Лукашевич.

Хочется верить, что и новый ее прогноз о спаде пандемии после 13 ноября тоже сбудется.

ВОПРОС - РЕБРОМ

МОЖЕТ ЛИ COVID-19 ИСЧЕЗНУТЬ САМ СОБОЙ?

Многие медики, эпидемиологи пугают, что новый коронавирус останется с нами навсегда. Каждый сезон, дескать, станет заражать человеческую популяцию, подобно гриппу, и собирать большие жертвы.

Но…вспомним эпидемию атипичной пневмонии, вспыхнувшую в том же Китае в ноябре 2002 года. Власти долго скрывали новую болезнь. На следующий год ее зафиксировали уже в 29 странах. Заболело 8098 человек, 774 умерло. Смертность около 10 процентов, куда выше, чем сейчас у ковида. Лекарств эффективных не было, вакцину тоже не создали. В мире началась паника. Нефть весной 2003 года упала на 31%, рынки акций - на 15%, общий ущерб мировой экономике – 40 миллиардов долларов. Китай потерял 2% ВВП.

Возбудитель атипичной пневмонии - коронавирус SARS-CoV. Он «рассосался» сам собой. С 2004 года в мире не зарегистрировано ни одного случая болезни. Виновник нынешней пандемии COVID-19 – его ближайший родственник коронавирус SARS-CoV-2. Видите, названия смертоносных вирусов почти идентичны. Разница в порядковом номере. А вдруг он тоже «рассосется»?

В древности, средневековье вообще не было вакцин, антибиотиков. Эпидемии ужасной чумы, странным образом совпадавшие с соединением на небе Плутона с Юпитером и примкнувшим к ним Сатурном, обычно затихали сами собой. Надолго. Между главными пандемиями прошлого - «юстиниановой чумой» и «Черной Смертью» - прошло целых восемь веков. Наука до сих пор точно не знает, почему возбудитель чумы «засыпает» и что его «будит»…

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