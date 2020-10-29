Пенсионер десятого ранга: в Госдуме предложили новую систему начисления выплат по старости

Было бы в Пенсионном фонде больше денег — все были бы довольны Фото: Артем КИЛЬКИН

Депутат Госдумы Сергей Калашников предложил в корне реформировать систему начисления пенсий. Нынешняя — слишком путаная, надо упростить. «КП» расспросила автора идеи о подробностях.

- Сергей Вячеславович, журналистов к какому рангу отнесете?

- Моя идея не может ответить, кто к какому рангу или классу будет принадлежать. Смысл ее в том, чтобы упростить действующую систему. Сейчас она слишком путаная и непрозрачная. Ни один человек не в состоянии рассчитать свою пенсию, даже если он завтра выйдет на заслуженный отдых, не говоря уже о пенсии через несколько лет.

- А есть же калькулятор на сайте Пенсионного фонда.

- Ха — вот попробуйте там что-нибудь рассчитать.

- Пробовал — мне насчитали более 40 тысяч. А вышел на пенсию — получилось меньше 23 тысяч. В ПФР объяснили, что расчет на калькуляторе ориентировочный…

- Ну конечно — там абсолютная абстракция! Даже сами работники пенсионного фонда часто ошибаются в начислении пенсий, идет поток жалоб. Все это делает пенсионную систему непрозрачной, а значит и доверие людей к ней падает.

- Так что вы предлагаете?

- Максимально упростить. Весь разброс пенсий укладывается в промежуток от минимальных — 8 с чем-то тысяч - до максимальных — порядка 100 тыс. Точные вычисления до рубля особой роли не играют, но отнимают много людских ресурсов и денег, это колоссальные затраты. Поэтому и предлагается, не меняя условий назначения пенсии, оставляя людям все их права, упростить систему для удобства подсчета и управления. Разбить, например, на ранги. Первый — самая маленькая пенсия, 10-й - самая высокая. Как было в Советском Союзе.

Сергей Калашников Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Разве так было? Там пенсия четко зависела от стажа, зарплаты и плюс надбавка за верность предприятию. Летунов не поощряли…

- Я в том смысле, что система была упрощенной и понятной. Несколько четких параметров — и человек мог достаточно точно прикинуть, какую он пенсию будет получать. Инженер понимал, что его пенсия будет 120 рублей и особо не заморачивался. У военнослужащих своя градация. И персональные пенсии — вот и весь разбег. Я предлагаю 10 разрядов. Вот человек работает и знает, что принадлежит к 3 разряду. И если выйдет на пенсию, то будет получать 15 тысяч, например.

- А разряд - это что пожизненный приговор, как каста?

- Почему же — прошло несколько лет, увеличился стаж, выросла зарплата - работник поднялся на ступеньку. Все прозрачно и известно заранее. Группа зависит от зарплаты, стажа и законов, которые влияют на пенсии. Например, вредные условия, работа на Крайнем Севере.

- А что даст ваша система — пенсия вырастет?

- Не обязательно. Но это даст прозрачность, прогнозируемость — люди будут понимать, сколько получат, выйдя на пенсию. Упростятся вычисления, следовательно, сократятся расходы Пенсионного фонда. Система станет более управляемой и справедливой.

- А справедливость откуда возьмется?

- Сейчас, когда индексируется пенсия, то это происходит так — всем прибавляется какой-то процент. И кто больше получает, тому и прибавка выше. А это несправедливо — помогать надо малоимущим. А при системе рангов можно принять решение проиндексировать низшие ранги на одну сумму, высшие — на другую, поменьше.

- Писали, что вы предлагаете ввести дополнительные отчисления в Пенсионный фонд - чтобы у работников вычитали 1 процент из зарплаты?

- Нет, это меня не так поняли. Никаких дополнительных отчислений — только более рациональное распределение пенсионных денег.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Было бы в Пенсионном фонде больше денег — все были бы довольны

- Идея пока очень сырая — даже говорить не о чем, - сказал «КП» член Совета Федерации основатель Партии пенсионеров России Валерий Рязанский. - Кто такой капитан первого ранга, я понимаю. А ранг у пенсионера — не понимаю. Это предложение может касаться того, как разделить между пенсионерами то, что сейчас есть в Пенсионном фонде. Сейчас это происходит по определенным алгоритмам с пенсионными баллами. Кому-то кажется, что ему мало платят. Но мало получается не потому, что система плохая, а потому что в Пенсионном фонде денег не хватает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минфин назвал справедливым повышение пенсии только неработающим пенсионерам

Силуанова отметил, что пенсия является компенсацией за утраченный заработок (подробности).