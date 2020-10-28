Минфин назвал справедливым повышение пенсии только неработающим пенсионерам Фото: Иван МАКЕЕВ

Минфин России выступает против индексации пенсий работающим пенсионерам, и считает справедливым поддержание неработающих пенсионеров. Такое заявление сделал министр финансов Антон Силуанов.

Глава ведомства назвал пенсию компенсацией за утраченный заработок. По его словам, если пенсионер работает, то заработок не утрачен.

«Может быть, он небольшой, этот заработок, но в целом он получает и заработок, и пенсию … Поэтому здесь вопрос даже не в деньгах наверное, а в некой справедливости, когда, получая и заработную плату, и пенсию, вы говорите - давайте еще и индексировать пенсию», - сказал Силуанов.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос справедливой индексации пенсий работающим пенсионерам. Позже Фракция «Единая Россия» в Государственной думе подготовила и направила в правительство предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам, которые не индексируются уже четыре года.