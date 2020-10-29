Анатолий Кучерена: "Цивины предлагали вернуть Баталовым все еще до возбуждения уголовного дела"

Вместо СИЗО Цивина и Дрожжину отпустили домой Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вечером 25 октября сотрудники Следственного комитета РФ задержали юриста Михаила Цивина и его жену актрису Наталию Дрожжину по обвинению в мошенничестве с имуществом семьи Баталовых. А на следующий день в Хамовническом суде решался вопрос об избрании им меры пресечения. Следствие требовало ареста и содержания под стражей, но судья решила иначе. Вместо СИЗО Цивина и Дрожжину отпустили домой (не под домашний арест, а просто) и назначили им запрет определенных действий. Например, не общаться с участниками процесса, в том числе с потерпевшими. Не пользоваться телеграфом. Но по телефону разговаривать с друзьями можно. А еще можно гулять и принимать гостей… Хотя, наверное, Михаилу Цивину и Наталье Дрожжиной сейчас не до гостей.

О том, почему так неожиданно поменялась ситуация (многие были уверены, что супружескую пару отправят в СИЗО даже невзирая на их почтенный возраст), мы поговорили с адвокатом обвиняемых Анатолием Кучереной.

- Почему из суда отпустили домой? Потому что для заключения под стражу не было оснований. Мне до сих пор непонятно, почему вообще возбудили уголовное дело, - объясняет нам Анатолий Григорьевич. - Как мне рассказывала чета Цивиных, они знакомы с Баталовыми давно, много лет общаются. Они участвовали в каких-то делах этой семьи. По словам Цивина, Алексей Баталов попросил его позаботиться о дочери Марии, сделать все, чтобы Маша жила в достатке. Они могли это сделать только одним способом - заключить договор ренты. Что они и сделали. Но потом дорогу перебежала черная кошка. Даже не хочется углубляться, что случилось, почему между Гитаной Аркадьевной и Михаилом Цивиным возник конфликт. В любом случае, на мой взгляд, это не повод писать заявление руководителю Следственного Комитета РФ, требовать возбуждения уголовного дела.

- Зачем вообще понадобился этот договор пожизненного содержания с иждивением? Обычно его заключают малообеспеченные и одинокие люди, которым, кроме своей квартиры, нечем расплатиться за услуги и питание. А Баталовы, как нам теперь известно, вовсе не бедные. Алексей Владимирович хорошо обеспечил свою семью. У них достаточно средств на счетах, чтобы организовать Марии любой уход. Были квартиры, которые они раньше сдавали. Как мне рассказывали, Мария Баталова не снимала свою пенсию, которую ей выплачивало государство по инвалидности. Просто в этом не было нужды. Ну и продолжали бы жить и тратить свои деньги без всякой ренты.

- Сейчас сложно сказать, почему осенью прошлого года они решили подписать этот договор. Но Баталовых никто не принуждал. Они это сделали добровольно. Иначе бы шум поднялся еще тогда, год назад, а не этим летом. Вначале все было тихо, мирно, без заявлений с Следственный Комитет… Тогда что же случилось летом? Почему вдруг поднялся такой шум? Что произошло?

Вдова Алексея Баталова Гитана и дочь Мария Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Михаил Цивин обратились ко мне с просьбой расторгнуть договор ренты и помочь вернуть имущество Баталовым еще до возбуждения уголовного дела. Я согласился участвовать в примирительной процедуре. Но нотариус не смог расторгнуть договор, потому что к этому моменту имущество, которое было в ренте, уже находится под арестом. Я обратился к следователю. Следователь говорит, что снять арест возможно. Но для этого Гитана Аркадьевна должна написать ходатайство, поскольку она была инициатором уголовного дела. Всю прошлую неделю шли переговоры. 23 октября должны были собраться вместе и решить все вопросы. Но этой встречи не произошло. Не по вине Цивиных.

- Гитану Аркадьевну тоже понять можно. Она попросила вернуть имущество еще июле. Этого не случилось. Наверное, Михаилу Цивину не надо было тянуть, ждать, когда возбудят уголовное дело…

- Возможно. Но летом, как мне говорили Цивины, Гитана Аркадьевна резко оборвала отношения с ними, не хотела ничего слышать. Конечно, это их версия. Сейчас каждая сторона говорит своё. Но для этого и существует примирительная процедура, чтобы потушить пожар, чтобы стороны могли сесть за стол переговоров.

Я думаю, следствие разберется, кто прав, а кто виноват, но в любом случае в этой истории нет уголовной составляющей. Если Гитана Аркадьевна и Мария Алексеевна хотят вернуть то, что, по их мнению, у них забрали, это возможно. Цивины предлагают вернуть все.

- Как я понимаю, у Гитаны Аркадьевны есть подозрение, что ее подпись под договором ренты подделана…

- Насколько мне известно, уже готово подтверждение, что подпись под договорами принадлежит Гитане Аркадьевне. В подобных случаях проводится почерковедческая экспертиза. Пытаться ошельмовать на всю страну нотариуса, который заверял договор, неправильно. Дайте возможность решить этот спор в гражданско-правовом порядке.

- Сегодня еще есть такая возможность?

- Конечно! У нас ошибочно считают, что, если возбудили уголовное дело, если есть обвиняемые, значит, их непременно отправят на скамью подсудимых. Это не так. Уголовное дело нужно для выяснения всех обстоятельств, сбора доказательств как виновности, так и невиновности человека. Я считаю, что оснований для возбуждения уголовного дела не было. Надеюсь, что следствие будет проводится объективно и непредвзято.

Мы не прекращаем попыток оформить соглашение о расторжении договора пожизненной ренты. Надеемся на понимание с той стороны. Хотелось бы, чтобы это понимание было достигнуто в ближайшее время.

Напомним, скандал в семье Баталовых прогремел на всю страну месяц назад. Вдова и дочь народного артиста СССР обвинили своих знакомых 73-летнего Михаила Цивина и его жену 72-летнюю Наталью Дрожжину в том, что они, войдя в доверие, на основании договора пожизненной ренты и генеральной доверенности завладели имуществом Баталовых: долей в четырехкомнатной квартире, мастерской актера, двумя квартирами, одна из которых находится в центре Москвы, а также крупной суммой денег.

Договор пожизненной ренты был заключен в сентябре прошлого года между дочерью Баталова Марией и Натальей Дрожжиной. У Марии – тяжелая форма ДЦП, она инвалид детства. Не может ни ходить, ни говорить, ни себя обслуживать. Ее матери – вдове артиста, бывшей цирковой артистке Гитане Леонтенко, в августе исполнилось 85 лет. Ей тяжело ухаживать за больной и беспомощной дочерью. Этим летом Гитана Аркадьевна, заподозрив, что «друзья» семьи не такие уж простые и бескорыстные люди, потребовала расторгнуть договоры ренты и вернуть имущество. Дрожжина и Цивин сказали, что не собираются ничего возвращать. Баталовы написали заявление в полицию. Цивин направил свое заявление в МВД, мол, вдова и дочь Алексея Баталова попали под влияние третьих лиц, а его с женой оговаривают.

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