«Женился - значит, любит! И точка»

В реальности же пара сразу сразу после свадьбы сталкивается с проблемами Фото: Shutterstock

Это в сказках после свадьбы пара живет долго и счастливо, в реальности же сразу сталкивается с проблемами. Это и вопрос денег, и организации досуга, и нехватки внимания. Читателям сайта kp.ru тоже есть что рассказать.

Костя:

Автор явно забыл, что у пары очень быстро может родиться ребенок, и это огромная проблема (как бы мы все ни любили детей), которая будет наслаиваться на все предыдущие. Поэтому я сильно голосую за то, чтобы сначала пожить просто полгода - год и только потом уже думать о штампе.

Василий:

Я вот дефицит ласки от жены ощутил сразу же, как мы поженились. Такое ощущение, что до этого я был на первом месте, как, видимо, самая главная цель, а после брака появились дела поинтереснее. Обидно, короче!

Виктор:

У меня было три жены, и всех их интересовали только деньги. Пока встречаемся, пуси-муси, поженились - список требований. Дом построить, ремонт сделать, в отпуск съездить... А иногда хочется, чтоб просто поговорили как с человеком, который сильно устал.

Лариса:

Я когда молодая была, у мужа тоже постоянно спрашивала: «А ты меня точно любишь?» А теперь своей дочери даже думать запрещаю в эту сторону. У женщины никогда не должно быть сомнений в своей исключительности. Раз женился - значит, любит. И не надо плодить эти сомнения в нем.

Наш автор задумался: а почему мы продолжает следить за бывшими в соцсетях даже после того, как уже отболела обида, и даже тогда, когда счастливы замужем за другим.

Павел:

Это ладно следить за соцсетями, моя бывшая вела дневник наблюдений за мной. Прям реально: во сколько пришел, во сколько ответил на звонок, совпадают ли мои показания с версией друзей. Я, когда эту тетрадку нашел, офигел. Там и раньше были скандалы из-за ее буйной ревности, а после этого случая я прекратил отношения. Это же паранойя!

Кира:

По себе знаю, если не заблокировать аккаунт бывшего, то заходить туда все равно будешь, а значит, дольше станешь страдать, ведь со стороны будет казаться, что его жизнь всегда успешнее, чем твоя. А так умер так умер!

Дарья:

Кстати, на расстоянии очень легко начать идеализировать бывшего. Ты смотришь на него со стороны, и кажется, что рядом должна быть ты. Уже забыла про то, что отношения дышали на ладан, и кажется, что просто вы не доработали, а вот сейчас бы сидели, делали вместе счастливое селфи для Инстаграма. Так вот, это все обман. Если расстались, значит, реально уже приперло. А соцсети - это все сказочки.

Нина:

Скажу как психолог: за ненависть в мозгу отвечают те же зоны, что и за любовь. И упиваясь ненавистью к бывшему, мы к нему еще больше привязываемся. А смысл так растрачивать время своей жизни? Заблокировали аккаунты, накрасили губы красной помадой и пошли дальше.

Лучшее средство от женщин - жадность. Наш колумнист привел несколько историй, где мужчины предстают настоящими жмотами.

Маша:

А мой ухажер как-то привез из командировки мне шоколадку. А утром недоеденную половину взял на работу - угостить коллег. Очень выгодно получилось.

Марина:

Я заметила, что женщин умиляет мужская прижимистость (вот ведь хозяйственный) ровно до того момента, когда это жмотство не начинает распространяться на нее. А оно однажды так и случится. Не бывает, что с одними мужик - жадина, а с другими - последнюю рубашку отдаст.

Алла - Марине:

Еще ужаснее, если он деньги, сэкономленные на вас, как раз и потратит на красивую рубашку. Потому что себе же, себе любимому.

Ольга:

А у меня был такой домовитый, который три года в одном свитере ходил, зато вкладывался в американские облигации. И я такая: ну ладно, это же он о нашем будущем заботится. И в кафе за себя платила, и за парковку, и подарки его друзьям покупала. А потом мы расстались, он женился на студентке, и куда та рачительность делась? Тут ей машину, тут шубку, тут Мальдивы на Новый год. Аж злость берет.

Ника:

А для меня главный критерий жлобства мужчин - это экономия на чаевых. Это же на самом деле история про то, что ему все должны просто так.

Динара:

А я считаю, что мужик не обязан оплачивать женские хотелки. У него могут быть свои финансовые планы, трудности, обязательства перед родителями, но при этом не значит, что он не хочет быть любим. И что путь к счастливой жизни лежит только через дорогой ресторан?

Вика - Динаре:

Конечно, период ухаживаний в наше быстрое время и так короткий, но именно его женщина потом будет вспоминать всю жизнь. Это же время, когда ее завоевывали. А если он в этот период жался на букет тюльпанов, то весь пафос этого времени скукоживается, и этого мужчину женщина всегда будет уважать чуть-чуть меньше.