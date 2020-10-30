Потрясение и ужас: как мировые лидеры отреагировали на теракт в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции полиция продолжает расследование террористической атаки, которую совершил 21-летний исламист-выходец из Туниса в Ницце. Вооруженный парень ворвался в собор с криками “Аллах акбар” и убил трех человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт. Его коллеги – лидеры мировых политических держав выразили соболезнования народу Франции и заявили о готовности объединиться для борьбы с террористическими атаками.

Президент США Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».

Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам». Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским» и написал в Твиттере на английском и французском языках, что Великобритания «твердо стоит на стороне Франции».

В заявлении официального представителя Ватикана говорится, что «терроризм и насилие недопустимы». «Сегодняшнее нападение посеяло смерть в месте любви и утешения, таком как дом Господа», - написал директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель, глубоко потрясенная ужасными убийствами в Ницце, сказала, что народ Германии солидарен с французами.

Решительно осудило нападение в Ницце министерство иностранных дел Турции. Несмотря на напряженные отношения с Францией, они тоже отправили телеграмму с соболезнованиями.

Канцлер Германии Ангела Меркель глубоко потрясена ужасными убийствами в Ницце Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Катар подтвердил свою «твердую позицию по отказу от насилия и терроризма, независимо от мотивов и причин».

Премьер-министр Испании Педро Санчес на испанском и французском языках написал: «мы едины перед лицом террора и ненависти».

Также Франции высказали слова поддержки высказали представители высшего руководства Дании, Литвы и Нидерландов.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что после теракта уровень угрозы в стране повышен до максимального. Расследование теракта продолжается.

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