Потрясение и ужас: как мировые лидеры отреагировали на теракт в Ницце

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт.
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Во Франции полиция продолжает расследование террористической атаки, которую совершил 21-летний исламист-выходец из Туниса в Ницце. Вооруженный парень ворвался в собор с криками “Аллах акбар” и убил трех человек.
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт. Его коллеги – лидеры мировых политических держав выразили соболезнования народу Франции и заявили о готовности объединиться для борьбы с террористическими атаками.
Президент США Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».
Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».
Фото: REUTERS
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским» и написал в Твиттере на английском и французском языках, что Великобритания «твердо стоит на стороне Франции».
В заявлении официального представителя Ватикана говорится, что «терроризм и насилие недопустимы». «Сегодняшнее нападение посеяло смерть в месте любви и утешения, таком как дом Господа», - написал директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.
Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским»
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Канцлер Германии Ангела Меркель, глубоко потрясенная ужасными убийствами в Ницце, сказала, что народ Германии солидарен с французами.
Решительно осудило нападение в Ницце министерство иностранных дел Турции. Несмотря на напряженные отношения с Францией, они тоже отправили телеграмму с соболезнованиями.
Канцлер Германии Ангела Меркель глубоко потрясена ужасными убийствами в Ницце
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Катар подтвердил свою «твердую позицию по отказу от насилия и терроризма, независимо от мотивов и причин».
Премьер-министр Испании Педро Санчес на испанском и французском языках написал: «мы едины перед лицом террора и ненависти».
Также Франции высказали слова поддержки высказали представители высшего руководства Дании, Литвы и Нидерландов.
Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что после теракта уровень угрозы в стране повышен до максимального. Расследование теракта продолжается.
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