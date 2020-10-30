Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
В мире

Потрясение и ужас: как мировые лидеры отреагировали на теракт в Ницце

Расследование трагедии продолжается
Алена ГРИЦЕНКО
Комментарии (4)Комментарии (4)
Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во Франции полиция продолжает расследование террористической атаки, которую совершил 21-летний исламист-выходец из Туниса в Ницце. Вооруженный парень ворвался в собор с криками “Аллах акбар” и убил трех человек.

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Ниццу сразу, как узнал про теракт. Его коллеги – лидеры мировых политических держав выразили соболезнования народу Франции и заявили о готовности объединиться для борьбы с террористическими атаками.

Президент США Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».

Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».

Дональд Трамп призвал «положить конец радикальным исламским террористическим атакам».

Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским» и написал в Твиттере на английском и французском языках, что Великобритания «твердо стоит на стороне Франции».

В заявлении официального представителя Ватикана говорится, что «терроризм и насилие недопустимы». «Сегодняшнее нападение посеяло смерть в месте любви и утешения, таком как дом Господа», - написал директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни.

Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским»

Борис Джонсон назвал нападение в Ницце «варварским»

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Канцлер Германии Ангела Меркель, глубоко потрясенная ужасными убийствами в Ницце, сказала, что народ Германии солидарен с французами.

Решительно осудило нападение в Ницце министерство иностранных дел Турции. Несмотря на напряженные отношения с Францией, они тоже отправили телеграмму с соболезнованиями.

Канцлер Германии Ангела Меркель глубоко потрясена ужасными убийствами в Ницце

Канцлер Германии Ангела Меркель глубоко потрясена ужасными убийствами в Ницце

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Катар подтвердил свою «твердую позицию по отказу от насилия и терроризма, независимо от мотивов и причин».

Премьер-министр Испании Педро Санчес на испанском и французском языках написал: «мы едины перед лицом террора и ненависти».

Также Франции высказали слова поддержки высказали представители высшего руководства Дании, Литвы и Нидерландов.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что после теракта уровень угрозы в стране повышен до максимального. Расследование теракта продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мне сказали, что в соборе женщине отрезали голову. Я подумал: глупая шутка»: очевидцы рассказали о теракте в Ницце

Жертвами нелегала-выходца из Туниса стали три человека (подробнее)

КАРТИНА ДНЯТеракты во Франции 2020

Рекомендуемые