«Мне сказали, что в соборе женщине отрезали голову. Я подумал: глупая шутка»: очевидцы рассказали о теракте в Ницце

В результате нападения 21-летнего выходца из Туниса Брахима Ауссауи на прихожан храма Нотр-Дам сегодня утром погибли три человека Фото: REUTERS

После теракта в соборе в Ницце президент Франции Эммануюэль Макрон прибыл на место трагедии. Он заявил, что Пятая республика в очередной раз подверглась нападению радикальных исламистов.

- Нас снова атакуют за наши ценности, наше стремление к свободе, за возможность свободно верить и не поддаваться духу террора. Мы не уступим. Мы противопоставим террористам твердость и единство, - заверил президент.

После теракта в соборе в Ницце президент Франции Эммануюэль Макрон прибыл на место трагедии Фото: REUTERS

Он пообещал, что в ближайшие часы число военных, участвующих в антитеррористической операции, будет увеличено с 3 до 7 тысяч человек. Помимо этого будет усилена охрана во всех школах и храмах.

В результате нападения 21-летнего выходца из Туниса Брахима Ауссауи на прихожан храма Нотр-Дам сегодня утром погибли три человека. Среди них- смотритель собора 45-летний Винсент Локес, ему террорист перерезал горло. Вторую свою жертву - пожилую женщину - преступник обезглавил. Третья прихожанка - француженка 40 лет - была тяжело ранена. Ей удалось выбежать из храма и укрыться в близлежащем баре, но из-за серьезных ран женщина умерла.

Ауссауи – мусульманин из Туниса проник в Европу нелегально, несколько недель тому назад.

- Я как обычно продавал круассаны. Ко мне подошел пожилой мужчина и сказал, что в соборе женщине отрезали голову. Я подумал, что это шутка, и не поверил сначала. Но он попросил вызвать полицию, - делится впечатлениями работник небольшого ресторанчика, располагающегося напротив собора в Ницце. - Вместе с этим мужчиной мы пошли к собороу, как раз к этому моменту подъехали полицейские. Кажется, даже 30 секунд не прошло.

- Полицейские прибыли на место очень быстро. Я не знал, что происходит, но увидев суматоху и крики, понял, что нужно уходить. Не поднимая головы, я быстро взял свои вещи и побежал. Мне кажется, я никогда так быстро не бегал за всю свою жизнь, - признался еще один очевидец Флора Буиссу.

Ауссауи – мусульманин из Туниса проник в Европу нелегально, несколько недель тому назад Фото: Twitter.com

- Полицейские действовали молниеносно. Они установили повсюду защитные сети. Мы в этот момент находились в зале заседаний, когда услышали выстрелы. В окна мы увидели спасателей, пожарных, саперов, - отметила адвокат Леа Лакур.

Свидетели трагедии в Ницце сообщают, что террориста не уничтожили на месте, а задержали, что является редкостью. Стражи порядка сработали очень четко.

Очевидцы также отметили, что террорист был ранен служителями правопорядка.

Жертвами нелегала-выходца из Туниса стали три человека Фото: REUTERS

Французские телеканалы транслируют многочисленные комментарии произошедшего, которые дают обычные граждане. Жители Франции уверены в том, что исламский терроризм в их стране не пройдет.

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