Эксперты назвали страны, с которыми россияне очень ждут возобновления авиасообщения

Прогнозировать ситуацию в туризме и авиационной отрасли сейчас очень сложно, так как всё будет зависеть от множества факторов Фото: Олег ЗОЛОТО

«С 1 ноября будет возобновлено авиасообщение с рядом стран. Обращаемся к нашим гражданам с просьбой тщательно взвешивать все обстоятельства при принятии решения о своих зарубежных поездках и избегать неоправданных рисков», - слова официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Туристы в ожидании и предвкушении – в какие страны полетят самолеты? Сейчас список курортов, куда реально добраться прямыми рейсами из России, совсем невелик. Турция, танзанийский остров Занзибар, Куба (всего 2 рейса в неделю), Дубай в Эмиратах (тоже лишь 2 рейса), Мальдивы (4 рейса в неделю), Египет (только Каир). Еще можно слетать в Сербию, Казахстан, Белоруссию. Формально возобновлено авиасообщение с Великобританией, Швейцарией, Японией и Южной Кореей, но из-за действующих там ограничений туризм, по сути, невозможен (либо карантин 2 недели, либо с туристическими визами вообще не пускают). Также есть государства, готовые принять российских путешественников, но вопрос в том, как туда добраться – прямых рейсов нет, со стыковочными тоже негусто. Это, например, Черногория, Хорватия, Доминикана, Мексика.

- Пример Турции показал, что поездки за границу востребованы. Доля бронирований у самостоятельных путешественников летом выросла в 11 раз, если мы говорим об Анталье и Стамбуле. На осень этот показатель выше в 8 раз, чем в прошлом году, - делится подробностями руководитель направления «Авиабилеты» Туту.ру Ольга Епихина. - Как только «открывается» какая-то новая страна, поиски билетов в неё вырастают в разы моментально. Так было с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией. Так было и с Черногорией, хотя с ней даже не было официально возобновлено прямое авиасообщение. Страна лишь заявила о готовности принимать россиян, но туристы сразу же начали искать билеты, и мы увидели рост бронирований. Где-то было больше любопытство, но реальных продаж были единицы - как в случае с Танзанией. Ещё остаётся ряд стран, с которыми россияне очень ждут открытия авиасообщения. Наши опросы показывают, что больше всего ждали открытия Турции, Белоруссии, Греции и Египта, и это уже произошло. Также россияне очень ждут возобновления рейсов в Грузию и Таиланд, на Кипр, в Израиль, Болгарию, Кубу, Венгрию, Хорватию, Доминиканскую Республику.

Впрочем, далеко не все путешественники настроены оптимистично. 81% интернет-пользователей смирились с тем, что провести новогодние каникулы за границей не получится. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом для планирования путешествий OneTwoTrip. А вот подробности:

- 34%, участников опроса – пессимисты, они считают, что к началу 2021 года для туристов будут закрыты все границы, даже те, что открыты сейчас

- 21% надеются, что будет возможность уехать максимум в 5 стран

- 22% считают, что путешественникам будут доступны 5 - 15 зарубежных направлений

- 14% рассчитывают на открытие более 15 стран

- 5% - абсолютные оптимисты и верят, что к Новому году откроют все границы

- Прогнозировать ситуацию в туризме и авиационной отрасли сейчас очень сложно, так как всё будет зависеть от множества факторов - будут ли активно открываться границы, не будет ли новых ужесточений карантинов и ограничений, что будет с возможностью для передвижений по России - не будут ли «закрывать» регионы и города из-за статистики по коронавирусу, - рассуждает Ольга Епихина. - Если повторных закрытий не будет, то можно ожидать восстановление отрасли в течение года или полутора лет после открытия границ. Однако если будут повторные закрытия, введение карантинов, то скорее всего, туристическую отрасль ждёт восстановление не раньше 2024 года.