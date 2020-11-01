Дочь президента США Иванка Трамп Фото: REUTERS

Отметившая 39-летие дочь американского президента Иванка Трамп вновь заговорила о запрете абортов в США.

- Я уважаю все стороны этого обсуждения, - заявила дочь Дональда Трампа и старший советник Белого дома. – Но я в первую очередь мать троих детей, и материнство повлияло на мое мнение, на то, что я думаю об искусственном прерывании беременности. Я за жизнь, и не извиняюсь за это.

Споры о запрете абортов в США вновь разгорелись в прошлом году, когда президент Дональд Трамп сказал, что твердо выступает за жизнь, за исключением случаев изнасилования, инцеста или проблем, связанных со здоровьем матери.

С его мнением не согласны представители американского движения «За выбор», члены которого члены отстаивают право женщины самой решать судьбу своей беременности.

Но, похоже, что дочь американского лидера имеет на этот счет свое мнение. Хотя до сих пор умалчивает об истории 2017 года, когда вместе со своим мужем Джаредом Кушнером пыталась повлиять на председателя организации по планированию материнства Сесиль Ричардс. По словам Ричардс, Иванка и Джаред предлагали ей солидную сумму денег за отказ в помощи женщинам искусственно прерывать беременность.

Тем не менее, Иванка сейчас активно поддерживает своего отца на выборах. Она не стала праздновать свой день рождения, сказав, что сделает это позже. На вопрос, что станет лучшим подарком для нее, ответила - победа Дональда Трампа на выборах.

- Мы должны одержать победу, которая станет исторической, - заявила на встрече с избирателями Иванка. – Это сделает Америку еще более великой, чем когда-либо она была.