Без маски и удостоверения личности, но с оружием: Как в США выбирают президента

То, что день выборов многие в Америке ждут как начало новой гражданской войны, вызывает уже не улыбку, а реальный страх Фото: REUTERS

В ПРЕДДВЕРИИ ТАИНСТВА

«В первый вторник после первого понедельника ноября» - именно такая формула определяет день всеобщего голосования в США аж с 1845 года, когда она появилась в принятом Конгрессом законе о выборах. 175 лет назад аграрной Америке этот день подходил потому, что урожай уже собран, холода еще не наступили, и, посетив в воскресенье церковь, достопочтенные граждане в понедельник отправлялись в столицу своего округа, дабы во вторник проголосовать.

В нью-йоркских аэропортах, невзирая на эпидемию коронавируса, людно: тысячи американцев, пусть и имея возможность проголосовать по почте, возвращаются в Америку из-за рубежа специально ко дню выборов, только для того, чтобы проголосовать. Журналисты со всего мира тоже летят в Америку, чтобы написать об увиденном…

Нью-Йорк с момента последней нашей командировки сильно изменился – даже на респектабельном Манхэттене много мусора, улицы пусты, витрины магазинов либо забиты фанерой, либо заклеены объявлениями «сдается». Мрачного настроения добавляет оставшийся после празднования Хеллоуина декор – паутина, скелеты, гробы…

Мобильный телефон, Интернет, плакаты, газеты – все призывают голосовать. Агрегаторы такси и пункты проката велосипедов предлагают огромные скидки для тех, кто отправится на избирательный участок.

В этом году у американцев есть три способа распорядиться своим избирательным правом: отправить заполненный бюллетень по почте, проголосовать на избирательном участке досрочно или непосредственно в день выборов. А дальше, в зависимости от того, кто где живет, появляются нюансы: в каждом штате США - свои избирательные правила. Американцы ими очень дорожат, считают чуть ли не образцовыми и категорически не допускают на избирательные участки никаких чужаков-наблюдателей, даже ближайших союзников, например, из Евросоюза.

«ЗАОЧНИКИ»

На нынешних выборах доля голосов, отданных по почте, значительно выше, чем 4 года назад. Трамп называет это уловкой демократов: дескать, массовое заочное голосование по почте дает простор для подтасовок результатов. Важная процедура такого волеизъявления - сверка подписи избирателя, которую он должен поставить и на конверте. Проводят ее специальные контролеры, сравнивая ее с электронной версией, хранящейся, например, в базе данных выданных водительских прав.

Но подпись человека со временем может измениться. И лишь в 22 штатах предусмотрена процедура подтверждения сомнительных бюллетеней, положительный итог которой позволит учесть голос. А в других 28 штатах сомнение контролера в подлинности подписи практически гарантирует попадание такого бюллетеня в испорченные и неучитываемые.

Не все просто и при очном голосовании. Есть несколько технологий отдать свой голос: традиционный бумажный бюллетень, электронное голосование и смешанное. Если голосуете по старинке, то в бюллетене в одних штатах надо заштриховать овал напротив имени кандидата, в других - прорисовать уже обозначенную пунктирную стрелку к имени избранника. Потом избиратель вставляет бюллетень в сканер-машину, которая фиксирует все отметки и тут же укажет на возможные ошибки.

После конфуза в 2000 году, когда механические машины для голосования во Флориде не пробивали четко дырки в перфокарте-бюллетене, и из-за этого пришлось пересчитывать - безуспешно - результаты голосования несколько раз, теперь в Америке голоса считают только электронные машины: достаточно коснуться на сканере имени кандидата. Но и таких машин несколько, одни печатают бюллетень, другие - нет. Одни активируются для каждого голосования работниками участка, другие «включаются» сами. Одни позволяют избирателю тут же переголосовать, если он вдруг передумал, на других это не получится.

На нынешних выборах доля голосов, отданных по почте, значительно выше, чем 4 года назад Фото: REUTERS

ОРУЖИЕ - ТОЛЬКО ПОД ОДЕЖДОЙ

Много, мягко говоря, непривычного для нас и в регистрации на избирательных участках. Лишь в половине американских штатов на сегодняшний день избиратели обязаны предъявить какое-либо удостоверение личности с фото владельца или без. Но и в этих штатах не проблема проголосовать без него. Есть несколько вариантов: вы занесете документ в ближайшие дни, подпишете заявление, что вы - это вы, ответите на отправленное письмо с указанием вашего адреса, пришлете выписку из банковского счета и т.д. А до того, пока все это выясняется, заполненный бюллетень имеет статус временного и будет учтен, когда статус голосующего прояснится.

Еще больше экзотики можно найти в избирательных практиках различных штатов. В Мичигане, скажем, не запрещено приходить на участки с… оружием. Главное, чтобы его не было видно. Сначала собирались допускать и с АК-47 в руках - вторая поправка к конституции это святое, главное, дескать, не стрелять на участках… Но потом власти штата все же уточнили: можно, но не в открытую…

Трудно понять и такое: в том же Мичигане на избирательных участках полицейских в день выборов не будет. Если они понадобятся, их вызовут, и они приедут… как только смогут. Логика такая: присутствие копов может «негативно повлиять» на некоторых избирателей.

Велики опасения, что в царящей в Америке атмосфере нетерпимости как раз

избирательные участки 3 ноября могут стать «искрами», от которых вспыхнут массовые беспорядки. В Нью-Йорке, например, наоборот призывают полицейских быть если не на самих участках, то, по крайней мере, как можно ближе к ним.

ЭПИДЕМИЯ ПОРАЗИЛА ПОЧТУ

Эпидемия COVID-19 уже забрала жизни почти 230 тыс. американцев. Но маски, которые во многих штатах предписано под страхом чувствительных штрафов носить в общественных местах, для избирателей не обязательны.

Именно из-за тяжелого течения эпидемии в стране у Трампа возникли дополнительные проблемы в некоторых «колеблющихся» штатах, таких как Флорида, Мичиган и Пенсильвания, в которых в прошлом он победил, хоть и с минимальным перевесом. Многие пожилые избиратели высказывают претензии президенту за его легкомысленное отношение к накрывшей мир заразе.

Из последних новаций: верховный суд штата Северная Каролина, где губернатор - демократ, вопреки возражениям республиканцев оставил в силе решение избиркома штата о перенесении срока приема бюллетеней, отправленных по почте, до вечера… 12 ноября! Пройдет 9 дней, как закроются избирательные участки, наверняка уже будет ясно, кто в лидерах, а новые бюллетени все еще будут плюсовать к итогам. Зачем? Объяснение такого странного решения - дескать, из-за пандемии почта не справляется…

Владельцы магазинов заколачивают витрины Фото: REUTERS

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ

То, что день выборов многие в Америке может стать началом новой гражданской войны, вызывает уже не улыбку, а реальный страх.

Возможность непризнания кандидатами своего поражения озвучена с обеих сторон. Вооруженные сторонники и противники Трампа грозятся наводить «свой порядок» не только на избирательных участках, но и в своих штатах.

Устойчивая, как считалось всегда, политическая система самой мощной страны мира явно идет вразнос. И многообразие местных особенностей, включая собственную трактовку избирательных практик и правил, служившее раньше одним из балансиров системы, теперь может подлить масла в огонь грядущих поствыборных разборок. Ведь борьба будет идти за доли процента, то есть буквально за каждый голос. А как его учесть, если, скажем, в штате Нью-Джерси при досрочном голосовании бюллетень надо не на участок отнести, а бросить в специальные ящики, расставленные в определенных местах?

В нынешней накаленной обстановке самостоятельность и разноголосица штатов в процедурах голосования и подсчете голосов, который может затянуться на недели, легко превращается в гремучую смесь, готовую рвануть в любой момент…

Кто станет президентом Америки, мы узнаем, если все пойдет штатно, в среду.

Опросы отдают предпочтение Байдену. Но явка на этих выборах ожидается около 150 миллионов - самая высокая за последние 112 лет. За три дня до дня выборов по почте и досрочно на участках уже проголосовали почти 80 миллионов избирателей! А когда к урнам - огромные многочасовые очереди, шансы Трампа повышаются: на выборы хлынуло американское простонародье, которому ближе простые республиканские ответы на любые заковыристые вопросы.

А если все пойдет нештатно? Об этом тоже узнаем завтра.

Пока же вряд ли будем следовать рекомендациям отеля, заботливо врученным нам под расписку при заселении: 3 ноября, особенно вечером, на улицу не высовываться без крайней нужды. Защитить, в случае чего, нас попытаются удвоенные «силы» гостиничного персонала, которые по решению управляющих будут дежурить весь день и всю ночь.

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