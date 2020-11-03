Почему убили «мясного короля» Владимира Маругова: жены, кредиторы или грабители-непрофессионалы

Маругов был застрелен стрелой из арбалета

Расследование убийства владельца «Мясной империи» Владимира Маругова обрастает все новыми деталями и нюансами.

- Напомним, в ночь на понедельник, 2 ноября, двое мужчин в масках проникли на территорию участка Маругова в Подмосковье.

- Бизнесмен и его гражданская жена в этот момент были в бане.

- Преступники связали их и потребовали, чтобы Маругов сообщил, где хранит деньги.

- Женщине удалось освободиться, убежать и вызвать полицию.

- Но когда полицейские прибыли к дому, преступники уже сбежали, а Маругов был мертв - застрелен стрелой из арбалета.

- Той же ночью нашли брошенную грабителями машину (внутри много вещдоков, включая арбалет).

- Вечером вчерашнего дня был задержан первый подозреваемый. 49-летний Александр Мавриди, уроженец Казахской ССР.

Как водится, следствие сейчас отрабатывает несколько версий. Тем более, что врагов, как выясняется, у «колбасного короля» Маругова было немало.

ВЕРСИЯ 1. СТРАННЫЕ «ГРАБИТЕЛИ»

О том, что мужчины в масках требовали от Маругова денег, угрожая арбалетом, следователям рассказала гражданская жена бизнесмена Сабина Газиева - та самая женщина, которая в момент нападения была с ним в бане и сумела убежать.

- Понятно, что на дом этих людей кто-то навел. Они точно знали, что в поселке нет охраны, а на улицах - камер видеонаблюдения, - говорит источник в правоохранительных органах. - Но при этом странно, что Маругова избивали, требуя денег, в бане, а в дом, где наверняка были ценности, даже не пошли.

Кстати, уже известно, что в момент нападения в особняке находилась мать Владимира Маругова, его отчим Александр Беленький (действующий гендиректор Москонцерта, кстати) и пятилетний сын Маругова и Газиевой.

В следствии не исключают, что все говорит либо о том, что преступники были непрофессионалами, либо - что их реальной целью было не ограбление, а убийство бизнесмена Маругова.

- На предпринимателе и его жене были дорогие ювелирные украшения - кольца, цепочки, но «грабители» их даже не сняли, - удивляется наш собеседник. - Стоит обратить внимание и на оружие. Профи с арбалетами на дело не ходят. Профессиональные киллеры предпочитают компактное огнестрельное оружие. С одной стороны, арбалет могли взять с собой, потому что его можно купить без всяких разрешений. Это доступно. С другой стороны, может быть и так, что используя такое неочевидное оружие, преступники рассчитывали запутать следы.

ВЕРСИЯ 2. МОЛОДАЯ «ЖЕНА»

Разумеется, одной из первых в список подозреваемых попала гражданская жена убитого бизнесмена.

- Как рассказывают близкие убитого бизнесмена, Сабина Газиева появилась в его жизни в начале 2000-х, - продолжает источник. - Она до этого была моделью, участвовала в конкурсах красоты.

Когда Газиева забеременела, Маругов оставил ради нее семью, развелся. Но при этом вступать в новый официальный брак не спешил.

- В тот вечер в бане с родителями был и ребенок, но он потом ушел в бабушке с дедушкой в дом. И только после этого явились бандиты. Как знали.

Газиева рассказывает, что ей удалось распутать веревки, потому что преступники были сосредоточены только на пытках Маругова, а про нее в какой-то момент будто забыли. Получается, что женщина стала единственным человеком, кто мог поведать о мотивах преступников и вообще их видел. При этом следователи снова обращают внимание на то, что в дом «грабители» не пошли - а ведь там, как мы помним, был сын Газиевой. С другой стороны, странно, что выбравшись из бани, и сама женщина побежала не в дом, а к соседям…

Впрочем, все это на данном этапе лишь домыслы. Никаких доказательств в пользу этой версии нет.

ВЕРСИЯ 3. БЫВШИЕ ПАРТНЕРЫ

Для знакомых семьи не секрет, что Владимир Маругов еще несколько лет назад крепко поссорился со своими бывшими партнерами по бизнесу. Стороны обвиняли друг друга в нечистой игре, фальсификациях документов и рейдерских захватах.

Например, бизнесмен Евгений Рыбин - отец близкого друга Маругова и теперь уже экс-директор его колбасного завода - в 2018 году в интервью программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» обвинял Владимира в выводе из бизнеса и отмывании сотен миллионов рублей.

- Там были страшные махинации, - утверждал Рыбин. - Маругов много лет грабил партнеров, друзей, с которыми дружил с детства. Деньги этого человека развратили.

Мог кто-то из бывших партнеров желать Маругову смерти и нанять каких-то отморозков? Эту версию пока не сбрасывают со счетов. Но при этом, как говорят осведомленные люди, все-таки горячая фаза этой войны закончилась несколько лет назад.

ВЕРСИЯ 4. КРЕДИТОРЫ

В открытой базе Федеральной службы судебных приставов за «колбасным королем» числится десяток различных штрафов и задолженностей. Причем, некоторые весят еще 2017 года. Для миллиардера они, конечно, «копеечные», но тем не менее. Не заплатил транспортный налог на 77 тысяч рублей. 10 тысяч - за неправильную парковку. Еще 3 тысячи - за нарушение правил дорожного движения.

В последнее время, если верить разным источникам, финансовые дела у Маругова шли не очень. Подкосила война с бывшими коллегами и судебные тяжбы с экс-женой Татьяной (об этом чуть позже). В какой-то момент прежде весьма успешные компании из империи Владимира Маругова вдруг начали уходить в минус. По некоторым подразделениям был запущен процесс ликвидации. А сам бизнесмен начал процедуру банкротства.

В открытой базе Федеральной службы судебных приставов за «колбасным королем» числится десяток различных штрафов и задолженностей

Можно же предположить, что среди кредиторов, в том числе возможных теневых, оказались люди, которые шутки шутить не будут?

- Сейчас все версии отрабатываются, - говорит источник. - Но при этом все-таки нельзя исключать, что все движения с ликвидацией компаний и банкротством были фикцией, а не реальным положением финансовых дел Маругова.

ВЕРСИЯ 5. БЫВШАЯ ЖЕНА

После задержания подозреваемого, Александра Мавриди, появилась информация, что мужчина может быть связан с бывшей женой Владимира Маругова. Татьяна Маругова известна в определенных кругах, как поэтесса и меценат.

При этом известно, что у бизнесмена с экс-супругой был открытый и затяжной судебный конфликт. В 2018-м женщина рассказывала Андрею Малахову, что после развода бизнесмен оставил ей и их общему сыну особняк на Рублевке, квартиру в центре Москвы и даже один из колбасных заводов. Но потом вдруг передумал и пошел в суд, требуя вернуть ему имущество.

- Он предоставил поддельные документы, с моими поддельными подписями, - заявляла Татьяна Маругова. - Мы три года находимся в этой страшной войне. Мне стали поступать угрозы, о том, что я буду лишена жизни…

Татьяна Маругова

Насколько известно, суды до сих пор не завершены. Получается, у Татьяны тоже были мотивы? Остановить войну, пока богатый и влиятельный муж не оставил ее ни с чем.

- Я в эту версию категорически не верю. Да, у Тани с Маруговым после развода были сложные отношения, но при этом Таня очень порядочный человек и воцерковленный. Я уверен, что на такое она никогда не пошла бы, - говорит один из знакомых семьи.

Напомним, у пары был общий сын Александр. Но в 2019 году он погиб в аварии на Фрунзенской набережной - ехал на мотоцикле на большой скорости и врезался в такси. Парню было всего 23 года.

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