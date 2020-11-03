Биография Дональда Трампа: что известно о кандидате в президенты США 2020

Сегодня в США должна закончиться очередная президентская гонка, которая покажет - заслужил ли звание «выдающегося» 45-й президент Соединенных Штатов, не утратил ли он доверие американцев Фото: REUTERS

Над ним смеялись и не воспринимали всерьез, называя клоуном и российским агентом. Добрая половина американского истеблишмента несказанно удивилась, когда стало известно о его победе на прошлых президентских выборах.

Казалось бы, куда ему, бизнесмену с наклонностями хулигана-националиста, соваться в большую политику? Но в 2016 году именно Дональду Трампу удалось достучаться до простых американцев. Его лаконичный лозунг «Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой)» зацепил избирателей.

- Я буду самым выдающимся президентом Америки, когда-либо сотворенным Богом, - пообещал Трамп перед стартом предвыборной кампании 4 года назад.

Сегодня в США должна закончиться очередная президентская гонка, которая покажет - заслужил ли звание «выдающегося» 45-й президент Соединенных Штатов, не утратил ли он доверие американцев.

МАЛЬЧИК С ТРУДНЫМ ХАРАКТЕРОМ

Дональд Трамп родился в послевоенном 1946 году. Его родителей сложно назвать коренными американцами: отец, Фред Трамп, родился в семье немецких иммигрантов, мать, Мэри Энн Маклауд, приехала на праздники в Нью-Йорк из Шотландии, познакомилась с Фредом и так и осталась в Штатах.

В семье родилось 5 детей - трое сыновей и две дочери. С юных лет Дональд не давал семье покоя, отличаясь повышенной активностью и энергичностью. Чтобы укротить его крутой нрав, родители решили отправить 13-летнего сына в военную академию. Там Донни пытались привить уважение к дисциплине.

Главным человеком в жизни мальчика был отец. Фред Трамп стал для него и наставником, и примером, и главным советчиком. Учась в Университете Фордхэма Дональд понял, что пойдет по стопам отца и продолжит его дело (Фред Трамп был строительным магнатом)

- Я начал учиться в университете, но по прошествии двух лет решил, что учеба для меня — то же, как если бы я и не учился вовсе. Поэтому я подал заявление в Уортонскую школу бизнеса при Университете Пенсильвании, и поступил. Я так радовался, когда ее окончил. И сразу же поехал домой, начав работать у отца, - вспоминал Трамп в своей книге «Искусство заключать сделки».

В биографии нынешнего президента США есть немало интересных фактов Фото: EAST NEWS

БАШНЯ ИМЕНИ МЕНЯ

Первым серьезным проектом стала покупка жилого комплекса, квартиры в котором оказались нераспроданными из-за банкротства фирмы-застройщика. На сделке отец и сын заработали 6 млн долларов. С этого момента Трамп начинает удачно самостоятельно вкладывать деньги. Но пути Фреда и Дональда расходятся: отец предпочитает заниматься социально-значимыми стройками с привлечением финансовой помощи от государства, а Дональд предпочел работать с крупными дорогостоящими проектами, нацеленными на состоятельных клиентов.

Известность пришла к Трампу в 28 лет, когда он приобрел гостиницу Commodore, чтобы превратить ее в новый отель гостиничной сети Hyatt.

Следующий проект оказался куда амбициознее - Трамп возвел 68-этажную башню в самом центре Нью-Йорка и дал ей название Trump Tower.

Trump Tower Фото: EAST NEWS

1980-е годы принесли ему многомиллионную прибыль. А вот в начале 1990-х годов Трамп едва не обанкротился из-за образовавшегося гигантского долга, который составлял 10 млрд долларов. Кризис длился чуть менее десяти лет, но в 1993 году наметился переломный момент, после которого дела стали выправляться. За всю свою карьеру Трамп четырежды оказывался на грани банкротства, но всегда вставал с колен.

Начало нового тысячелетия ознаменовалось строительством новой нью-йоркской высотки – 90-этажной Trump World Tower.

ВОТ ЭТО КИНО!

Бизнес-вселенная Дональда Трампа не ограничивалась небоскребами, гостиничными комплексами, участками земли и зданиями по всему миру. Он приобрел авиакомпанию (правда, от нее пришлось избавить в момент кризиса), построил целую сеть казино и отелей, выпустил линию мужской одежды и аксессуаров и даже печатал собственный журнал.

Трамп построил целую сеть казино и отелей Фото: EAST NEWS

Он являлся учредителем и правообладателем конкурсов красоты «Мисс Америка» и «Мисс Вселенная». В 2013 году, когда «Мисс Вселенную» выбирали в Москве, Дональд Трамп приезжал в Россию. Он остался доволен организацией мероприятия. После той поездки в США пошел слух, мол, в российской столице бизнесмен развлекался с элитными проститутками в том же номере отеля, в котором когда-то останавливался Барак Обама.

Трамп издал несколько книг и поделился секретами своего бизнес-успеха, организовал реалити-шоу «Кандидат», в котором участники боролись за должность в его компании.

Неоднократно Трамп снимался в кино (видимо, в нем по-прежнему жила юношеская мечта об учебе в киноакадемии). Началось все с эпизодических камео в сериалах «Я покорю Манхэттен», «Джефферсоны». Затем он появился в фильме «Призраки этого не делают», за роль в котором ему присудили антипремию «Золотая малина».

Самое известное появление Трампа произошло в фильме «Один дома-2», когда он встречается с главным героем Кевином и показывает ему, где находится холл отеля «Плаза».

В 2013 году, когда «Мисс Вселенную» выбирали в Москве, Дональд Трамп приезжал в Россию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ЛЮБИТЕЛЬ СЛАВЯНОК

Дональд Трамп всегда ценил женскую красоту, делая упор на славянские черты. У бизнесмена было три жены - две из них родились на постсоветском пространстве. Первой стала чешская модель Ивана. В браке с ней родилось трое детей: Дональд-младший, Иванка и Эрик. В тот момент, когда Трамп оказался в долгах, отношения с Иваной стали разваливаться, и в 1992 году они развелись.

Его первой женой стала чешская модель Ивана. В браке с ней родилось трое детей Фото: EAST NEWS

Но Дональд недолго был одинок - уже через год он женился на американской актрисе Марле Мейплз, которая родила ему дочку Тиффани.

- Я только знаю, что им, Иване и Марле, было очень трудно соперничать с тем, что я люблю. Я действительно люблю то, что делаю, - заметил Трамп в одном из интервью, говоря о собственном бизнесе.

Брак с актрисой продлился 6 лет. В 2005 году Трамп женился на словенской модели Мелании Кнаусс, которая родила Дональду сына Бэррона.

Сейчас Дональд Трамп счастливый дедушка 10 внуков. Взрослые дети стали частью его компании Trump Organization и поддержкой в политике.

- Не взваливайте на своих детей тяжкую ношу незаслуженного богатства: это может «парализовать» их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться собственного успеха в жизни, - говорил бизнесмен.

Известно, что Трамп никогда не курил и не употреблял алкоголь. Внешний вид политика продуман до мелочей. Даже его фирменная прическа, которой он очень гордится.

В 2005 году Трамп женился на словенской модели Мелании Кнаусс Фото: EAST NEWS

304 ГОЛОСА

В большую политику Трамп пытался прорваться еще в 2000 году. Тогда он участвовал в праймериз от Партии реформ и даже одержал победу на первичных выборах в Калифорнии и Мичигане. На пост вице-президента он пророчил Опру Уинфри, а в состав кабмина предлагал бывшего госсекретаря Колина Пауэлла и сенатора Джона Маккейна. Но довольно скоро Трамп снялся с гонки и отложил идею президентства в долгий ящик.

Спустя 15 лет на съезде республиканцев Трамп обмолвился, что обдумывает выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах, а спустя полгода подтвердил свое решение.

Избирателей Трамп покорил тем, что говорил, во что сам искренне верил. Его провокационные и подчас нетолерантные заявления - запретить мусульманам въезжать в США, подружиться с президентом России Владимиром Путиным и другие, - вызывали негативную реакцию элит и бешеный восторг у обычных избирателей.

Противники Трампа нашлись и в самой Республиканской партии, некоторые из них после победы Дональда на праймериз порывались прекратить финансирование и намеревались объединиться вокруг альтернативного кандидата.

Но всем назло в день выборов 8 ноября 2016 года Трамп набрал 304 голоса коллегии выборщиков, что означало его победу над оппонентом от Демократической партии Хиллари Клинтон.