Грозит ли Америке гражданская война после 3 ноября

Спор сторонников и противников президента Трампа перед предвыборным митингом в штате Огайо, США. Фото: REUTERS

В этот вторник свершится главное политическое событие тяжкого, високосного 2020 года. Выборы президента США. Самые скандальные в истории оплота и светоча мировой демократии. Многочисленные опросы общественного мнения последних недель, месяцев дружно отдают победу демократу Джо Байдену. Он опережает действующего президента-республиканца Дональда Трампа на 9-10 пунктов. Такой разрыв Трампу во вторник не преодолеть, со знанием дела заявляют многие аналитики.

Пандемия вносит коррективы

- Но эти соцопросы точно также предвещали в 2016 году победу демократки Хиллари Клинтон, - напоминает член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. - А победил Трамп. И почему вообще надо ориентироваться на соцопросы, когда за океаном проходит раннее (досрочное) голосование? Ведь его объёмы выборки и география гораздо более представительны, чем любые опросы. К началу ноября в Америке уже отдали свои голоса свыше 93 миллионов избирателей: 34 миллиона – лично, 59 – по почте. Для сравнения – в 2016 году в президентских выборах участвовало 136,5 млн. американцев. Видите, сейчас заранее проголосовало около 70 процентов от общей явки избирателей четырехлетней давности! Рекорд в истории американских выборов. Столь масштабное досрочное голосование вызвано пандемией. Иначе 3 ноября дало бы новую вспышку коронавируса.

- Что показывает досрочное голосование?

- В Мичигане республиканцы ведут: 41% против 39% демократов. В Висконсине отрыв республиканцев ещё больше - 43% против 36%. В Огайо проголосовали 48% республиканцев и 39% демократов. В Джорджии республиканцев уже 50% от заранее проголосовавших - против 43% демократов. Во Флориде отрыв демократов сильно сократился - их 41% против 38% республиканцев. В Айове демократы ведут 49% против 32% - но в 2016 году они здесь обходили республиканцев с разницей в 24%.

Все предвыборные опросы фиксируют поражение Трампа. Схожая ситуация не помешала ему сенсационно победить в 2016 году. Фото: REUTERS

В Северной Каролине демократы впереди: 39% против 31% - четыре года назад они вели с отрывом в 13%.

В целом ситуация для республиканцев складывается неплохо. Они сумели сократить отрыв от демократов и даже вырваться вперёд во многих колеблющихся штатах.

Даже в Миннесоте – оплоте демократов, где они организовали в конце мая первые беспорядки и погромы после смерти рецидивиста Флойда, позже захлестнувшие всю страну, штаб Байдена запаниковал: чернокожие и испаноязычные довольно вяло приходили на участки в ходе раннего голосования. Без их голосов Байдену не удастся выиграть - особенно в условиях роста популярности Трампа в среде меньшинств. Остаётся надеяться на поддержку белого среднего класса, а он, в большинстве своём, за Трампа.

В сам день выборов третьего ноября будут голосовать в основном оставшиеся республиканцы. Поэтому в штатах, где они отстают, у них ещё будет возможность догнать демократов. Но вот для демократов всё гораздо сложнее - без уверенной победы в раннем голосовании им уже сложно выиграть.

Экономика голосует за Трампа

- Владимир Семенович, американские президенты редко переизбираются, когда экономика падает. Трамп, конечно, не виноват, что грянула пандемия, однако…

- Действительно, Гувер проиграл на фоне Великой депрессии, Картер не смог выиграть на выборах в период стагфляции 70-х, а Буш-старший потерял пост президента из-за постиракской рецессии. Трампа тоже Байден бил за падение экономики. Но… Бюро экономического анализа США подвело на днях итоги третьего квартала 2020 года. За период с июля по сентябрь американская экономика выросла на рекордные 33%. Это самый быстрый квартальный рост ВВП в истории США за последние 120 лет. Он носил восстановительный характер - после рекордной просадки во втором квартале на 33% ожидаемо последовал рекордный взлёт экономики.

Член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Овчинский. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для Трампа такие цифры очень позитивны и укладываются в его концепцию о том, что пик кризиса давно пройден, Белый дом обеспечивает быстрое возвращение к нормальной жизни до пандемии.

Кроме данных по ВВП важна и статистика безработицы. В пандемию она сначала подскочила в Штатах до катастрофических 15%, но к сентябрю упала до просто неблагополучных 7.9%. Это всё ещё сильно выше, чем рекордно низкие 3.5% осенью 2019, но уже ближе к допустимым значениям.

На Трампа работает еще один любопытный фактор. В условиях пандемии мы наблюдаем в этом году эффект «сплочения» избирателей вокруг своей власти. Хоть мировая экономика и переживает глубочайший за 80 лет кризис, это не помешало действующим главам государств победить на выборах в Израиле, Южной Корее, Польше и Новой Зеландии. Штаты тоже могут оказаться в этом списке. Почему и нет?

Вооружены и очень опасны

- Почти три месяца после президентских выборов в Белоруссии продолжаются массовые протесты. К счастью, мирные. В Штатах же, пугает ряд экспертов, после 3 ноября может разгореться гражданская война. Учитывая, сколько миллионов стволов находится на руках у американцев.

- Кто бы из претендентов ни победил, он столкнётся с реальной перспективой отказа соперника признать результат выборов. А разногласия приверженцев разных кандидатов рискуют перерасти в вооруженный конфликт. К такому выводу приходят члены Международной группы по предотвращению кризисов (МГПК): «Во многих странах выборы часто сопряжены с риском кровопролития из-за таких факторов, как крайняя политическая поляризация, ставка на то, что победитель получит все, попадание оружия в руки формирований, имеющих политическую повестку дня, и несовершенные избирательные процессы, которые заставляют многих граждан сомневаться в результатах выборов. В этих условиях и при наличии у каждого кандидата значительной и твердой базы поддержки выборы могут стать особо опасными. Все эти факторы риска в некоторой степени присутствуют в США сегодня».

Сторонние наблюдатели, считают члены МГПК, могут сейчас увидеть в Штатах многое из того, о чем они на протяжении своей истории предупреждали других. Более того, выборы там проходят в атмосфере пандемии. Колоссальный рост случаев голосования по почте, скорее всего, даст проигравшему возможность оспорить итог выборов.

- За голосование по почте «топили» демократы. Трамп уже назвал это «величайшим надувательством в истории Америки». Вот он, прекрасный повод не пустить Байдена в Белый дом в случае его выигрыша.

- Неприятие противника оказывается настолько повсеместным, что, согласно опросу «Вашингтон Пост» и Schar School, 31% сторонников Байдена в Вирджинии не признают победу Трампа законной. А 26% сторонников Трампа, аналогично, не готовы принять победу Байдена.

Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Буквально на днях профессор экономики Нью-Йоркского университета Нуриэль Рубини, один из самых авторитетных экспертов в мире по вопросам глобальных финансов, предупредил в статье «Фактор хаоса на американских выборах» о зловещей перспективе длительного оспаривания результатов голосования. Когда обе стороны откажутся уступать, начнут безобразные юридические и политические битвы в судах, в прессе и на улицах. Когда оспаривались итоги выборов 2000 года, вопрос решался вплоть до 12 декабря! Верховный суд принял тогда решение в пользу республиканца Джорджа Буша-младшего, его демократический соперник Альберт Гор галантно признал поражение. В те дни фондовые рынки, встревоженные политической неопределённостью, рухнули более чем на 7%. На этот раз, считает Рубини, неопределённость может длиться намного дольше (вероятно, несколько месяцев), предвещая серьёзные риски для рынков.

- Мало мировой экономике коронавируса, локдаунов, тут еще разборки между Байденом и Трампом…

- Не меньшее беспокойство вызывает растущая угроза со стороны вооруженных крайне правых группировок. Типа недавно арестованных 13 экстремистов из группировки «Стражи россомахи», собиравшихся похитить губернатора Мичигана Гретхен Уитмер и других представителей власти. Эти группировки могут создать проблемы, если результат выборов будет оспорен. Если они выйдут на улицы, им, скорее всего, бросят вызов левые активисты, «Антифа», Black Lives Matter («Жизни чёрных важны.») К этой «гремучей смеси» могут присоединиться агрессивные маргиналы, что повышает риск кровопролития. Столкновения могут быстро распространиться по стране.

Наблюдатели в США отмечают - по всей Америке магазины и заведения массово баррикадируются, в том числе, в Вашингтоне, Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Сиэтле, Бостоне, Нью-Йорке и Портленде. Ведь в ночь выборов на улицы могут выйти десятки тысяч боевиков, чтобы погромами не допустить победы неугодного кандидата.

Трамп в этой ситуации, безусловно, использует закон «О восстании» и отправит федеральные правоохранительные силы или армию США на восстановление закона и порядка. По всей видимости, в расчёте на такой эндшпиль администрация Трампа уже объявила несколько крупных городов, возглавляемых демократами, «центрами анархизма», в которых, возможно, придётся силой наводить порядок.

А если вспомнить о том, - пишет Рубини, - какой широкий набор инструментов имеется в распоряжении исполнительной ветви власти, они вполне могут добиться успеха в случае, когда предварительные результаты выборов покажут небольшой разрыв между кандидатами, а не чёткую и убедительную победу Байдена.

Перезагрузка не предвидится

- Так что же, быть в Штатах гражданской войне?

- До глобальной конфронтации и, тем более, гражданской войны нынешние выборы, конечно, не доведут. Если мы верим в наличие американского «глубинного государства», то оно не даст этому свершиться.

Для нас опасно другое. Кто бы ни был избран президентом США, надеяться и, тем более, уповать на «перезагрузку» отношений Москвы с Вашингтоном не приходится. Россия надолго попала в число «врагов Америки» в реестрах как демократов, так и республиканцев. Проигравшая сторона, даже признав свое поражение, никогда не успокоится. Будет продолжать активную борьбу с соперником и обвинять его в сговоре с Кремлем. Поэтому уровень политической, экономической и военной конфронтации с США в предстоящие четыре года только возрастет. Надеяться на что- либо иное было бы наивным.

- И последний вопрос, Владимир Семенович. Осенью 2016 года вы, вопреки многочисленным опросам общественного мнения, заявлениям аналитиков, экспертов по обе стороны океана, отдававших победу Хиллари Клинтон, прогнозировали, что хозяином Белого дома станет Трамп. Какой ваш прогноз на этот раз?

- На мой взгляд, в Америке наступил апокалипсис демократии. Который выражает общий мировой тренд. Побеждает и становится президентом тот, у кого мощнее силовой ресурс, кто может управлять протестным движением, а в случае необходимости - подавлять его. Все, что янки делали последние десятилетия по всему миру в виде разнообразных «цветных и бархатных» революций, махинаций с самой системой выборов, бумерангом вернулось к ним за океан.

Недаром Трамп в последние недели издал указы по мобилизации всех силовых структур: полиции, национальной гвардии, вооруженных сил, спецподразделений ФБР и других на блокировку акций протеста. Чувствует он себя довольно уверенно. Есть известное письмо 325 высших офицеров силовых структур США, что они не допустят хаоса в стране и дают понять, что поддерживают действующего президента.

Поэтому с большой долей вероятности можно ожидать, что конечные результаты выборов будут в пользу Дональда Трампа.