«Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью»: Любовь Успенская усыновляет ребенка

Татьяне рекомендовали лечиться в реабилитационном центре, а она сбежала из клиники. Кадр программы «Пусть говорят»

История взаимоотношений 66-летней королевы шансона с единственной дочкой 30-летней Татьяной Плаксиной происходит на глазах всей страны. У Татьяны единственный способ заработка – участие в ток-шоу на различных телеканалах, женщина теперь живет в США – там организуют ее съемки, она выходит по видеосвязи на интервью с телестудиями. А Любовь Успенская все ток-шоу игнорирует, но периодически отвечает на обвинения дочери. В среду, 4 ноября, вышло интервью Успенской на YouTube в проекте «Люди говорят» с Лаурой Джугелия.

Напомним, что в одном из последних ток-шоу этой осенью Плаксина жаловалась, что отец в США отправил ее насильно лечиться в психиатрическую клинику, чтобы отобрать квартиру. Татьяна в этом же проекте заявила, что мать ее прокляла и желает ей гибели. Молодая безработная женщина рассказала много шокирующих вещей, в которые трудно поверить. При этом Плаксина заявила: «Я принимаю психоделические вещества – это не скрываю ни от кого». Татьяна живет в Лос-Анджелесе в штате Калифорния, где это не запрещено законом.

Плаксина уехала в начале весны из Москвы, где она жила в особняке Любови Успенской. Теперь она обосновалась в апартаментах в элитном районе Лос-Анджелеса. Эту квартиру покупала Успенская, но недвижимость записана на экс-мужа певицы. Любовь говорит, что в годы своей активной гастрольной жизни времени не было – она покупала в Америке недвижимость, бизнесы и записывала на супруга, которого долгие годы содержала. А он ее порой даже шантажировал, говорил, что если не будет денег, то не подпишет разрешение на вывоз несовершеннолетней тогда Тани в Россию. Успенская призналась, что она вообще очень доверчивый, добрый человек. Все эти невзгоды ее не сломили, и теперь продолжает многим помогать. «Послала миллион рублей фонду Чулпан Хаматовой, они меня даже не поблагодарили…» - рассказывает о своих теперешних добрых делах королева шансона.

А вот дочери Успенская сейчас денег не дает, так советуют врачи и подсказывает материнское сердце – Татьяна может потратить их на запрещенные вещества. Каждое утро Плаксиной доставляют продукты из элитных магазинов, покупают все необходимые вещи. А она рисует, пишет музыку – ведет богемный образ жизни.

Успенская рассказывает: «Таня сегодня нуждается в наличных деньгах, чтобы покупать наркотики. И телевидение ей в этом помогает. Потому что она сегодня согласна говорить, что угодно, что ее просят говорить, чтобы получить эти деньги. Она даже хотела уговорить моего бывшего мужа, чтобы он против меня тоже дал интервью телевидению – согласны они были ему заплатить. Он отказался. Таня на него за это обиделась. Как только у нее закончились деньги за предыдущие интервью, она опять нашла тему – как опозорить меня перед страной… Сейчас еще одну программу делают – так что готовьтесь!»

Любовь Успенская больше не дает дочери денег. Татьяне Плаксиной покупают продукты и вещи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Не так давно в социальных сетях появилось видео, которое сделали русские посетители одного из кафе Лос-Анджелеса: посмотрев это, можно заподозрить, что Плаксина в не совсем адекватном состоянии. На записях Таня бродит по улице босиком, заглядывает в витрины магазинов, разговаривает собой сама, занимается йогой на тротуарах. Как только это стали обсуждать в СМИ, у Тани случилась истерика и очередные обвинения в адрес матери. Любовь пересказывает содержание обвинений дочери: «Если бы не мама Успенская, то на нее никто бы не обратил внимания. Вывод такой, что я ее жизнь уничтожила…»

Певица сообщила, что запрещенные вещества в жизни дочери появились после аварии. В сентябре 2018 года Татьяна упала с велосипеда, разбила нижнюю треть лица – диагностировали двойной перелом челюсти. Любовь оплачивала множество операций дочки: «Авария ее разрушила психически, красивая девочка – красивые волосы, зубы, холеная… Ей было тяжело. Она начала расслабляться после аварии. Не скрывала от меня. Говорила о болях, а это ее расслабляло, не так ощущала боли и моральные, и физические».

А потом случился срыв: Татьяна в начале года сама позвонила на ТВ и предложила интервью за деньги. Любовь говорит, что дочери на ТВ за первое скандальное интервью о матери заплатили больше миллиона рублей.

Прокомментировала Любовь Успенская и заявление дочери о том, что ее этой осенью поместили насильно в больницу. Оказалось, что Плаксина пробыла в вип-клинике пару дней: «Тане стало плохо. Чувство самосохранение сработало, позвонила отцу. Он испугался, позвонил своей племяннице – они вызвали «Скорую». Никогда там не забирают без письменного разрешения. Таня его подписала. Ее отвезли в Sedars Sinai (элитный медцентр, где лечатся Мадонна и Анджелина Джоли). Взяли анализ и нашли у нее марихуану в крови. И сказали: тебя надо почистить – перевезли в психиатрическую клинику. На это она тоже подписала бумагу. Сказали, что две недели обследование, а потом, когда подберут лечение – можно либо дома его проходить, либо идти в рехаб. Через пару дней она поняла, что чувствует себя хорошо и ушла из клиники…»

После этого Татьяна инициировала новое ток-шоу, записала интервью с обвинением отца в том, что он ее насильно поместил на лечение.

Успенской тяжело: «Я дала девочке лучшее образование. Я страдаю не от того, что она оговорила меня. От того, что моя дочь и она зависима… Я сегодня понимаю одно – я буду бороться, я не опущу руки. И дай Бог, чтобы меня она услышала. Пусть не хочет видеть меня никогда. Пусть скажет: «Мама, я не хочу тебя знать. Живи своей жизнью». Знаю, что я ей очень нужна. Но она в этом не признается. Пусть она поймет, как свою жизнь разрушает. Она могла бы быть выдающейся девочкой – музыкантом, поэтом. Пусть она будет счастлива, пусть она состоится, в нее столько заложено, вложено».

Сама Любовь Успенская два года уже даже бокала вина не пьет. Ведет здоровый образ жизни давно. А сейчас хочет подарить хорошую жизнь еще одному ребенку.

Успенская сделала неожиданное заявление: «Я решила усыновить ребенка. В ближайшие дни еду в сиротский дом и увижу детей. Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, который у меня развита интуиция. Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю. У меня даже были такие идиотские идеи, не очень умные – хотела ЭКО…»

Сейчас Любовь Успенская хочет кардинально поменять свою жизнь.

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