"Печально и страшно на это смотреть": дочь Любови Успенской могла попасть в секту

Любовь Успенская после отъезда единственной дочери Татьяны Плаксиной в США держится из последних сил. Королева шансона опустошена, у нее возникли серьезные проблемы со здоровьем. Даже сцена певицу не спасает. 65-летняя вокалистка говорит, что ее жизнь разрушена. Меж тем наследница звезды проявляется доселе небывалую активность в соцсетях.

Дочь Любови Успенской после скандальных откровений о взаимоотношениях с мамой сбежала от родительницы в США. Там живет ее отец и муж певицы Александр Плаксин.

На днях девушка провела прямой эфир со своими подписчиками в соцсетях. И после увиденного и услышанного поклонники забили тревогу. Многие уверены, что Таня попала в секту.

Плаксина как-то невнятно стала рассуждать о современных технологиях, а также о том, как она справляется после всего, что на нее навалилось в последнее время. В какой-то момент она заявила: "Не хочу, чтобы дьявол нашел выход ко мне через телефон".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760113" frameborder="0"></iframe> Дочь Любови Успенской могла попасть в секту.

Обыватели принялись обсуждать состояние наследницы звезды. "Как-то Люба сказала, что странности начались у ее дочери после поездки в Перу к шаманам. Кто в курсе что там делают с приезжающими? Кто-нибудь проходил там обряды?", "Печально и страшно на это смотреть", "Успенская в передаче у Малахова говорила, что Таня в Коста-Рике приехала к каким-то людям и сняла для них дом", "Люба дочку потеряла окончательно", "Сектанты ей в голову влезли", "Как ее вылечить? Она упирается всеми возможно и способами, отрицает свои проблемы, сбежала на телевидение и говорила, что ее чуть ли не к стенам приковывают. Она и не успокоилась, пока ее, наконец, не отпустили в Америку", "Это новое видео? Она опять побрилась?", "Мне жалко Любу... Я смотрела обе передачи, где доча вещает и где Люба. и знаете, доча просто наглая. Ей 30 лет! Она жила, как сыр в масле! Мать ей давала свободу, она путешествовала... И лечить она ее пыталась...", - делятся мнением фолловеры.

Напомним, в эфире передачи "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница. По словам Татьяны, несколько раз мама говорила ей: "Сейчас вызовем санитаров и тебя заколют".

По словам Плаксиной, Успенская всю жизнь ограничивала ее и не давала свободу. Более того, девушка уверена, что мать не хотела, чтобы в их семье был кто-то более успешный. Таня вспоминала, что Любовь Залмановна отбирала у нее дорогие подарки и часто критиковала внешность наследницы. "Все началось, когда мне было 12-13 лет. Тогда я стала кому-то нравиться. Тут она принялась меня мучить, говорить, что я жирная и так далее. У меня развилась анорексия. Она человек без души", - делилась Татьяна.

Сама Успенская заявила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. "Я шокирована... Меня просто обливают грязью, а мою дочь выставляют посмешищем и бомжихой!", - поведала Любовь Залмановна.

Она поддерживала все начинания наследницы. По слухам, Успенская платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Татьяны в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась. Она пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге, но и в этом не преуспела. А потом произошла авария.

Отметим, Любовь Успенская при любой возможности все свое свободное время проводила подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.