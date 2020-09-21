Дочь Любови Успенской: "Я была на грани, еле осталась живой"

Татьяна Плаксина со своей знаменитой матерью Любовью Успенской Фото: Евгения ГУСЕВА

В начале 2020 года в семье Любови Успенской разразился грандиозный скандал. Ее единственная дочь Татьяна Плаксина раскрыла нелицеприятные вещи о родительнице - мол, мама "запирала ее и начинала душить". Вскоре стало известно, что Плаксина сбежала от родительницы в Америку. Девушка живет у своего отца. Она пишет картины и даже устраивает аукционы, чтобы подороже продать свои творения. Однако все чаще попадает в скандальные хроники из-за своего, мягко скажем, странного поведения.

Несколько дней назад случайные прохожие сняли дочь Любови Успенской на Сансет-бульваре в Лос-Анджелесе. Татьяна Плаксина странно себя вела. Девушка сняла обувь, медитировала, накрывала голову палантином, будто она в домике, и заглядывала в витрины кафе, чем немало встревожила посетителей заведения. Одна из них и записала видео с наследницей королевы шансона.

"Дочь Успенской ходит по улице и странные вещи гонит. Человек находится в настоящем моменте, и ей плевать на мнение окружающих и на то, что происходит вокруг. Ей вообще отлично. А мы сидим и думаем: «Господи, как нам ее жалко». Да она счастливее всех нас вместе взятых! У нее нет проблем", - прокомментировала ролик женщина.

Татьяна с негодованием отнеслась к видео. Она обвинила автора ролика в оскорблении. "Когда я заметила, что меня снимают, подошла к ней с вопросом: «А что вы делаете, мадам?». Она меня высмеяла, унизила и продолжала снимать, как в цирке или в зоопарке, покамест жадно прожевывала свою булку. Я человек, который пережил семь операций за последний год, и эта особа решила пропиариться на всем известной трагичной ситуации, которая, напоминаю, может постигнуть каждого. Вот эта дьявольская леди буквально облизывалась при упоминании моей «голливудской улыбки»", - написала Плаксана в блоге.

Однако на этом не остановилась. И поделилась новым откровением. Татьяна призналась - она никому не пожелает пережить то, что случилось с ней после аварии.

"У меня были ужасные травмы, я еле осталась живой. По крайней мере я ровно год боролась, чтобы выжить. На меня будто наехали грузовиком, а потом еще издевались морально и физически, высмеивали мою боль, делали ненужные операции, которые потом пришлось исправлять. Меня гоняли по ребцентрам и психушкам, где меня закалывали, травили и всячески издевались, не позволяя моим переломам исцеляться и высасывая из меня оставшиеся жизненные силы... Я была на грани... Вы ради собственного хайпа готовы убить человека...", - заявила наследница Успенской.

Напомним, два года назад дочь Любови Успенской попала в аварию. Она неудачно упала, получив серьезные травмы лица и челюсти. Мать помогала дочери восстановиться, а также оплачивала дорогостоящие операции. Но состояние девушки ухудшалось. А потом разразился скандал - Татьяна пришла в эфир теле-шоу, где рассказала об издевательствах звездной родительницы.

Многие пользователи соцсетей подозревают, что поведение звездной наследницы связано с употреблением запрещенных веществ. Девушка и раньше вводила народ в ступор пространными разговорами во время общения с публикой, а также откровенными снимками. Впрочем, сама королева шансона признавалась: дочь действительно имеет проблемы с зависимостью, которая обострилась на фоне травмы лица. "То, что с ней происходит сейчас, - последствия наркоты. И аварии. Я стараюсь не видеть этого", - говорила королева шансона. Любовь Залмановна предполагает - странное поведение Тани связано с обрядом аяуаска, который она прошла незадолго до аварии. Но Плаксина все отрицает и говорит, что чувствует себя нормально.

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