В США считают голоса. А нам чему радоваться?

Ночью разные каналы провели голосование под главным вопросом: «Кто?» Фото: REUTERS

В День народного единства россияне приникли к экранам и экранчикам, наблюдая, как один за другим американские штаты окрашиваются в цвета победителя вчерашних президентских выборов.

Ночью разные каналы провели голосование под главным вопросом: «Кто?». И везде «буйный Дональд» побил «Сонного Джо» в пропорции примерно 70/30.

Понятно, что это отражает не реальный электоральный расклад, а пристрастия нашего человека. Все хотят видеть президентом Трампа. Потому, в 2015 году (и ещё потом пару раз) он что-то сказал про Россию: не то чтобы очень уж положительное, но хотя бы в нейтральном контексте.

Мы ж такие: с союзниками не международной арене у нас туговато, но все равно сейчас особенно смешно наблюдать, как наш человек — от дагестанских борцов ММА до санкт-петербургских социологов — радуется по-ребячьи, стоит только наутро после выборов «покраснеть» (подсчитать голоса в пользу Трампа) очередному штату.

Каюсь, 4 года назад я и сам таким был. Настроения тогдашние помните? Прямо волшебная ночь. Кажется, вот-вот новый мир наступит, а зло, говоря возвышенным языком, расточится!

А в итоге:

— Трамп не снимает санкции, потому что его руки связаны до выборов в Конгресс-2018.

— Потому что против него продолжается работа комиссии Мюллера о «русском следе».

— Потому что во время первого срока он связан по рукам, по ногам и по волосам. А вот если переизберётся…

Давайте уже будем честными. Совершенно не важно, кто станет президентом: «Буйный» или «Сонный». Один будет подрывать нас санкциями против «Северного потока-2», другой выделит гранты на «мягкую силу», чтобы обострить внутри России межрелигиозную и межнациональную рознь (в день Народного единства — особенно актуально).

А важно — это чтобы у нас была сильная армия, как в США; чтобы пенсии были, как в Германии; здравоохранение — как в Южной Корее; центры исторических городов — как в Чехии… Тогда и вопрос, кто там победил за океаном, нас волновать не будет.

Конкретный пример: один президент США устраивал «перезагрузку» отношений с Россией, прилетал выступать перед нашими студентами, подписывал договоры о сокращении количества ядерных ракет. Его преемник — вводил санкции, клеймил «русскую агрессию» и рвал нашу экономику в клочья (по крайней мере, пытался).

Ах да — это один и тот же президент, Барак Хусейн Обама (тоже 12 лет назад новой надеждой казался). Просто он колебался вместе с линией «глубинного государства»: в 2008 была одна конъюнктура, в 2014 — другая.

А пока — все упиваются красно-синими ломтиками на карте Штатов. Подтверждая провинциальное положение Третьего Рима по отношению к Вашингтону.

Может, хватит уже — и вместо бесконечной «международной панорамы» подумаем о России?

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию выборов в США.

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