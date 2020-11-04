Особняк покончившего с собой миллиардера-педофила Эпштейна снесут

Джеффри Эпштейна арестовали летом 2019 года. Спустя месяц он покончил собой в тюремной камере Фото: EAST NEWS

Роскошный дом покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна на набережной Палм-Бич во Флориде выставили на продажу в начале 2020 года.

Его практически сразу же приобрел крупный американский застройщик Тодд Майкл Глейзер. Он известен тем, что строил особняки на знаменитом Звездном острове в Майами.

Глейзер намерен сразу после оформления сделки в декабре 2020 года снести дом миллиардер-педофила и построить на этом месте новое здание.

Изначально дом был выставлен на продажу за $22 миллиона, но был куплен со скидкой – за $18 миллионов.

Особняк Эпштейна находится в самой дорогой части Палм-Бич, недалеко от клубного поместья Дональда Трампа. В нем имеется 6 спальных комнат, отдельный дом для обслуживающего персонала и небольшое помещение рядом с бассейном.

Этот дом Джеффри Эпштейн приобрел в 1990 году Фото: REUTERS

Этот дом Джеффри Эпштейн приобрел в 1990 году. По показаниям свидетелей, именно сюда он заманивал молодых девушек под предлогом обговорить условия работы, после чего их насиловал. Здесь же устраивались сексуальные оргии с несовершеннолетними и богатыми друзьями педофила.

Напомним, Джеффри Эпштейна арестовали летом 2019 года. Спустя месяц он покончил собой в тюремной камере, так и не дождавшись суда. Сразу после его смерти всю недвижимость выставили на продажу.

И если судьба особняка во Флориде уже предопределена, то до сих пор неизвестно, что будет с роскошным таунхаусом Эпштейна на Манхэттене в Нью-Йорке. Он до сих пор предлагается за $88 миллионов.

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