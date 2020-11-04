"Я не брала чужого": затравленная Мирослава Карпович прервала молчание о романе с Павлом Прилучным

Постоянные атаки злопыхателей так вытрепали нервы Мирославе Карпович Фото: REUTERS

Несколько месяцев, что папарацци ловят новоиспеченную пару то на отдыхе, то в супермаркете, актеры никак не комментируют свои отношения. Это молчание, подкрепленное недвусмысленными намеками брошенной жены Агаты Муцениеце, породило массу слухов и прочно приклеило к Мирославе Карпович ярлык разлучницы. Мол, коварная "папина дочка" закрутила роман с Павлом Прилучным, когда тот еще был женат, и увела его из семьи, не смутившись наличием двух маленьких детей. Более того, любовница "подсидела" жену и в театре, забрав у нее роль в спектакле с Прилучным.

Постоянные атаки злопыхателей так вытрепали нервы Мирославе Карпович, что она исхудала до 46 килограммов. Видимо, в какой-то момент чаша терпения переполнилась, и актриса выступила с заявлением. Обращение к публике "папина дочка" разместила в своем Инстаграме.

- Я не понимаю, как многие люди берут на себя ответственность за все те ведра грязи, которыми меня так обильно поливают. Играют в Богов и судят меня. Прошу Вас, пощадите Ваши души! - эмоционально высказалась актриса. - Вы ничего не знаете и даже представить себе не можете. Бог сам меня рассудит, не отнимайте у него его работу. Могу лишь сказать, что совесть моя чиста. И да, моя мама научила меня не брать чужого. Пусть не всем земным жителям это видно, но сверху все всё отлично разглядели и в курсе моих поступков.

С хейтерами Карпович решила бороться неожиданным методом: актриса поблагодарила их за проклятья и угрозы. Мол, негативная энергия тоже нужна для равновесия, а каждый злой комментарий делает подругу Прилучного "невероятно сильным человеком".

Мирослава Карпович прервала молчание Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Добро меня греет, зло закаляет, - философски рассудила Мирослава Карпович. - Поэтому сейчас я тихо сижу и наблюдаю за этим абсурдом. Ну раз такое пишут, значит это кому-то нужно?! Тогда читайте и наслаждайтесь, дорогие любители пятидесяти оттенков желтого... Шлю вам ниточки добра, и пусть ваши глаза сияют так, чтобы заражать тех, чьи глаза давно потухли.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце познакомились на съемках сериала "Закрытая школа", а в 2011 году тайно расписались в одном из столичных ЗАГСов. В этом браке родились двое детей: сыну Тимофею сейчас семь, дочери Мии - четыре. Развод пары этим летом прошел относительно мирно. Актер оставил жене и детям квартиру в Москве. Опеку они поделили поровну: хотя сын и дочка живут с мамой, отец может видеться с ними в любое время.