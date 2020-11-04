МИД РФ о преследуемых за рубежом россиянках: Нашим приоритетом остаётся их возвращение на Родину

Вся страна узнала о 34-летней ростовчанке Марии Дапирка после того, как 23 августа 2014 года девушку задержали в аэропорту Вьетнама. Фото: Личный архив

Две россиянки - Мария Лазарева и Мария Дапирка – попали в разных странах под уголовное преследование, которое их защитники называют абсурдным и сфабрикованным.

Мария Лазарева – успешная бизнес-леди, руководила инвестфондом в Кувейте. Увы, Восток — дело непредсказуемое: в 2019 году её обвинили в растрате почти $500 млн. Правда, затем выяснилось, что те самые $500 млн. были заморожены в банке проверяющими органами (то есть никакого хищения не было), а ключевой свидетель… получил полгода тюрьмы за подделку «обвинительных документов», на основании которых и судили россиянку.

Сейчас Мария вне досягаемости восточного «кривосудия» — она нашла убежище в посольстве РФ в Кувейте. Сам по себе это — невероятный прецедент; если бы женщина действительно была преступницей, дипломаты точно не дали бы ей приют (во избежание международного скандала).

В конце сентября в Кувейте сменилась власть, и в «деле Лазаревой» появилась надежда на подвижки. Что с происходит с россиянкой сейчас?

Об этом Министерство иностранных дел РФ сообщило в письменном ответе на запрос kp.ru:

— МИД России продолжает активно заниматься судьбой гражданки Российской Федерации Марии Лазаревой, которая была ранее приговорена в Кувейте к длительному тюремному заключению и выплате крупной денежной компенсации по обвинению в финансовых злоупотреблениях.

12 октября суд Кувейта вынес очередной обвинительный приговор по уже третьему уголовному делу, возбужденному против россиянки. И это несмотря на то, что по данному составу преступлений наша соотечественница была ранее оправдана.

Будем и далее держать «дело Лазаревой» в поле постоянного внимания, оказывая ей необходимое консульское содействие. Нашим приоритетом в этой связи остается обеспечение объективного и справедливого рассмотрения в судебном порядке предъявленных Марии обвинений, прекращение ее уголовного преследования, а также снятие с россиянки ограничений на выезд из Кувейта и возвращение на Родину, — говорится в ответе МИД РФ.

У тёзки и соотечественницы Лазаревой — Марии Дапирки — не менее абсурдная история. Окончив вуз, молодая ростовчанка поехала работать гидом в Юго-Восточную Азию. Познакомилась там с нигерийцем по имени Чиб Эзе, хотела сыграть свадьбу. Но перед этим парень предложил Маше посетить его родину. Отвёз в аэропорт — но сам остался: мол, срочные дела, прилечу ближайшим рейсом.

Это было 23 августа 2014 года. В тот день в аэропорту Хошимина у Дапирки в багаже нашли свыше 2 кг наркотиков. «Жениха» и след простыл. По версии родственников Маши, её использовали втёмную для международной контрабанды запрещённых веществ.

Решением вьетнамского суда россиянка была приговорена к пожизненному заключению. С тех пор уже 6 лет наши дипломаты оказывают Дапирке посильную помощь. А с недавних пор появилась надежда на лучшее:

— Сотрудники Генконсульства регулярно посещают российскую гражданку, содействуют ей в получении писем и посылок из России. Состояние здоровья россиянки опасений не вызывает. Сейчас в связи с пандемией коронавируса посещение заключенных приостановлено, — рассказали kp.ru в МИД РФ. — Уполномоченными ведомствами России и Вьетнама прорабатывается вопрос о передаче Марии Дапирки для отбывания наказания в Россию (в рамках действующего договора между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам о передаче лиц, осужденных к лишению свободы).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Пожизненно заключенная во Вьетнаме россиянка может быть помилована после экстрадиции

Девушка написала трогательное письмо маме перед отправкой в Россию (подробности)