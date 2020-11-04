«Температура сорок и ломки»: Стас Пьеха – о лечении коронавируса и работе своих клиник в пандемию

Стас Пьеха только что переболел коронавирусом Фото: Личный архив героя публикации

Стас Пьеха только что переболел коронавирусом. Мы поговорили с музыкантом о том, как он восстанавливается и о последствиях Covid-19 для здоровья и работы.

- Сколько вы лечились от коронавируса? Что было самым тяжелым для вас?

- Основное лечение длилось две с половиной недели, сейчас продолжаю пить витамины. Первые два дня были самыми тяжелыми: это температура сорок (забыл, что такое бывает) и ломки - про них я тоже забыл. Затем пропали обоняние и вкус. А когда мне чисто-информационно сказали, что есть пневмония - стало тревожно, но я начал делать дыхательную гимнастику Стрельниковой, плюс, всегда занимался спортом, давал минимальные нагрузки. Я был прилежным пациентом, который делал то, что ему говорили. И, можно сказать, что практически выздоровел, только иммунитет, конечно, просел, и сейчас я пожинаю плоды. Но считаю, что отделался не то, чтобы легко, но не так тяжело, как могло быть.

- Как восстанавливались? Петь пробовали уже?

- Петь на студии или на выступлениях не пробовал, но дома занимаюсь регулярно. Пока я не считаю, что полностью восстановил голос, он у меня хрипит. Но все уже значительно лучше. Повторю, что помимо легких занятий кардио, я делал дыхательную гимнастику Стрельниковой. Мне кажется, это один из оптимальных способов восстанавливать и легкие, и связки, и дыхалку. Правда, делал мало, а если бы делал дольше, то, возможно, восстановился быстрее.

Стас Пьеха уже выздоровел и проходит курс реабилитации после COVID Фото: Личный архив героя публикации

- У вас был несколько лет назад инфаркт. Все сердечники в группе риска по коронавирусу. Вы были у докторов на особом контроле?

- Я не сердечник, начнем с этого. Да, у меня был инфаркт, но он был связан конкретно с передозировкой. Я проверял полностью сердце этим летом. Был вынесен вердикт, что у меня сердце профессионального спортсмена, и только на очень высокой нагрузке оно выдает максимальный пульс. Поэтому я не сердечник, и не хочу себя никак с этим ассоциировать.

- Какая реабилитация теперь?

- У меня большое количество бадов и витаминов. По возможности, берегусь, не переохлаждаюсь. Я продолжаю пить много жидкости – поддерживаю водный баланс, чтобы кровь не загущалась. У меня остался прибор, который замеряет сатурацию, и я ежедневно ее проверяю. Мне кажется, это уже больше какая-то параноидальная история. Не вернулся полностью в спорт, чтобы не перегружать себя, но потихонечку разгоняюсь, давая небольшие нагрузки.

- Как сейчас ваше самочувствие? Пришлось ли изменить образ жизни и как? Самые большие перемены после этого этапа в жизни?

- Сейчас самочувствие обычное осеннее, как будто немного просел иммунитет. Такое часто бывает, особенно, когда гастроли. Никаких глобальных изменений я в себе не чувствую. Пришлось отказаться от серьезных спортивных нагрузок, и я сейчас ничего не записываю, потому что голос не до конца восстановился. Но думаю, что со спортом и музыкой – это временная остановка. Жизнь особо не изменилась, но, может быть, я стал больше к себе прислушиваться, стал более настороженным. Такая легкая ипохондрия, потому что много разных историй гуляет о том, какие бывают последствия. Но я стараюсь двигаться на доверии в своей жизни и продолжать реабилитацию.

Певец пока ничего не записывает, потому что голос после болезни еще не восстановился. Фото: Личный архив героя публикации

- Обычно в это время у артистов расписан предновогодний декабрь. В этом году только телесъемки? У новогодних корпоративов перспектив нет?

- Не всегда в это время уже расписан декабрь. Он может формироваться до конца ноября, а бывает и в декабре что-то выскакивает. В это время обычно у меня намечено небольшое количество корпоративов. Сейчас в основном у меня телевизионные съемки и попытки внедриться в YouTube. Даже не внедриться, а попытки сказать себе, что в этом нет ничего страшного и надо пробовать.

- Какие планы на конец года?

- Может быть, сделать еще один релиз, так как есть еще одна песня. Речь о радийных треках, которые могли бы звучать и давать дополнительную популярность. Плюс, планирую еще один концертный трек - «Глубина». Есть даже клип, его нужно лишь смонтировать. И я бы хотел открыть еще одну реабилитацию, но это не только от меня зависит.

- Вы имеете в виду ваши реабилитационные центры. Как отразилась пандемия на их работе? Какие самые востребованные услуги в ваших наркологических клиниках. Сколько человек уже реабилитировали?

- Алкоголизм и наркомания – по-прежнему две самые топовые проблемы. Соответственно, две самые востребованные услуги: это детоксикация - алкогольная и наркотическая, и психологическая реабилитация после детоксикации. Ничего не изменилось. Пандемия не сильно отразилась на работе наших центров, потому что мы занимаемся проблемой, которая всегда актуальна. Люди поступают точно так же, только теперь есть ряд дополнительных процедур перед тем, как положить человека в детокс. Я не знаю, сколько пациентов мы вылечили, тем более «вылечили» в нашем деле - очень размытое понятие. Это мы можем сказать только про прошествии хотя бы пяти лет ремиссии у человека. Да, очень много людей прошли у нас полный курс реабилитации, а потом уже их работа, как оставаться трезвым и жить дальше.

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