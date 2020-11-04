«Нас ждет волна банкротств и сокращений»: Эксперты дали мрачный прогноз на следующий год

Эксперты считают, что пандемия приведет к большим сокращениям на производстве. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Весь этот год предприниматели ждут улучшений. Весной надеялись на лето, когда можно было наконец открыться. Летом ждали осени и восстановления спроса. А сейчас… уже ничего не ждут. Хорошая новость прошлой недели – дополнительная отсрочка по уплате налогов. Но от этого не сильно легче. Из-за ситуации с коронавирусом никто не питает надежды, что прибыль у бизнеса вырастет. А значит, когда придет время рассчитываться с государством, может оказаться, что брать налоги уже не с кого.

У ПОЛОВИНЫ КОМПАНИЙ ВЫРУЧКА УПАЛА НА 50% И БОЛЬШЕ

- По нашим опросам, 52% опрошенных предпринимателей считают, что спрос на продукцию/услуги их компании в 2020 году будет минимум вдвое меньше, чем в 2019 году. Еще треть респондентов прогнозируют, что спрос сократится на 20 - 50%, - говорит Анастасия Алехнович, глава Экспертного центра при аппарате бизнес-омбудсмена Бориса Титова.

По ее мнению, если не принять дополнительные меры поддержки, основная волна банкротств и сокращений персонала пройдет уже в январе.

- Как минимум часть мер необходимо пролонгировать (налоговые и кредитные каникулы), по части мер смягчить условия (по численности работников по кредитам 2% годовых), - говорит Алехнович. – Но нужны и прямые меры поддержки. Без них не обойтись, если мы хотим сохранить занятость в малых и средних компаниях.

«Комсомолка» опросила экспертов и предпринимателей и составила небольшой список возможных мер. Как говорится, правительству на заметку.

1. ОСТАВЬТЕ ТО, ЧТО ЕСТЬ

В целом правительство неплохо поддержало штаны предпринимателям. По крайней мере, им не пришлось тратиться на налоги. Плюс никто не «кошмарил» бизнес проверками и взысканиями. Роспотребнадзор – исключение, но вынужденное.

- Пакет предложенных мер широкий, он охватывает изменение различных элементов налогообложения. Вряд ли стоит в этот перечень что-то добавлять. Главное, чтобы не было препятствий при получении этих инструментов поддержки, - говорит Наталья Бондарчук, директор научно-образовательного центра финансов и инвестиций ИФУР РАНХиГС.

- Действующий пакет мер вполне хороший, но к нему есть несколько вопросов. Во-первых, это размер пакета - он мог бы быть больше. А во-вторых, что касается налогов, это не амнистия, а только отсрочка выплат. То есть считается, что через год предприниматели заработают больше обычного, чтобы выплатить и то, что будет начислено в тот период, и отложенные в 2020 году выплаты. И это выглядит не очень реалистично, - говорит Рубен Ениколопов, ректор Российской экономической школы (РЭШ).

У многих компаний выручка упала более чем на 50 процентов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2. ОБЪЯВИТЕ НАЛОГОВУЮ АМНИСТИЮ, А НЕ ОТСРОЧКУ

- Отсрочки налоговых и страховых платежей создают риск банкротства в дальнейшем. Накопив долги по этим платежам, сможет ли предприятие с небольшими и кратковременными оборотами оплатить их после окончания отсрочек? Не факт, - считает Вадим Ковригин, доцент РЭУ им. Плеханова.

По мнению экспертов, было бы лучше, если бы власти сказали, что не переносят налоговые платежи в будущее, а отменяют их.

- Через квартал может получиться так, что платить отсроченные налоги будет все равно нечем. Прощение налоговой недоимки для МСП - вопрос не только финансово-бюджетный, он социальный. Поэтому мы выступаем за более радикальный шаг - налоговую амнистию, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов.

- Это дало бы уверенность бизнесу в завтрашнем дне, - соглашается Рубен Ениколопов. - А нынешняя ситуация только повышает неопределенность: предприниматели не знают, чего ожидать, на какой уровень поддержки они могут рассчитывать, и поэтому они отказываются от инвестиций, не занимаются развитием своего бизнеса.

3. ПЕРЕСМОТРИТЕ СПИСОК ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Меры поддержки помогли только тем, кто попал в заветный список «наиболее пострадавших от пандемии отраслей». Но многие нюансы чиновники не учли. Самое главное - не все действительно пострадавшие отрасли в этот список попали. До кого-то помощь так и не дошла. А некоторые предприниматели из-за бюрократических формальностей не могут получить обещанное.

- Есть вопрос к списку пострадавших отраслей, который принимался весной в экстренных обстоятельствах и который сегодня можно было бы составить более качественно, - говорит Рубен Ениколопов. – Это позволяют сделать те ресурсы и инструменты, которые есть в распоряжении тех же налоговых органов: отобрать наиболее нуждающиеся компании и отрасли на основании имеющихся данных о налоговых платежах, о входящих денежных потоках.

Другими словами, можно посчитать, насколько реально у той или иной компании упала выручка. И оказать помощь точечно - тем, кто действительно пострадал. Такое предложение эксперты уже высказывали. Тем более что данные о кассовых операциях давно поступают в налоговую в режиме онлайн.

4. ПОВРЕМЕНИТЕ С МАРКИРОВКОЙ

Кризис – не время для масштабных отраслевых реформ. Бизнес борется за выживание. Если он будет отвлекать ресурсы еще и на то, чтобы подстраиваться под новые требования чиновников, это приводит к лишним издержкам. А пользу не получает никто. Недавний пример с маркировкой лекарственных препаратов – яркое тому подтверждение.

- Система маркировки возлагает на предпринимателей дополнительные финансовые и организационные обязательства, замедляет введение товаров в оборот, а значит- реализацию конечным потребителям, - говорит Елена Гнетова, член Партии Роста.

По ее словам, с введением маркировки для шин, велосипедов, фотоаппаратов и других товаров стоит повременить. А еще лучше – пересмотреть этот довольно странный список. Потому что вводить маркировку целесообразно не везде, а только там, где есть проблема незаконного оборота.

В период пандемии стоит повременить с маркировкой лекарств. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

5. ПЛАТИТЕ ПО ФАКТУ

Одна из косвенных форм поддержки малого и среднего бизнеса – это госконтракты. Они могут помочь предпринимателям во время кризиса, когда других заказов нет. Но с ними есть одна большая проблема. Отсрочки платежей составляют 90 – 120 дней. То есть предпринимателю сначала приходится тратить собственные деньги, а потом долго ждать, когда государство заплатит ему за сделанную работу.

- Когда государство рассчитывается по своим обязательствам, это лучше любых льготных кредитов и программ финансовой помощи. В магазине мы все сразу расплачиваемся за товар, а при заключении договоров с госструктурами не предусмотрена даже предоплата. При этом налоги и зарплату своим сотрудникам за проделанную работу нужно платить регулярно, - говорит Олег Буянцев, директор ООО «Стройтехпоставка». - Напомню, что в 90-е годы госкорпорации работали по предоплате. И хорошо бы данную практику вернуть в это тяжелое для бизнеса время.

По его словам, тогда бы малый и средний бизнес развивался быстрее и охотнее помогал государству решать многие вопросы.

6. СНИЗЬТЕ НАЛОГИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

Любые отсрочки и даже амнистии хороши, но все это временные меры. А бизнесу хотелось бы стабильных, и главное – выгодных стабильных условий. Первые два шага в правительстве сделали. Во-первых, снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса с 30 до 15%. Во-вторых, сделали беспрецедентно низкие налоги для компаний айти-отрасли.

Например, в Партии Роста считают, что можно пойти и дальше. Например, втрое снизить налог на прибыль для малых и средних предприятий, работающих на упрощенке. То есть с 6 до 2% с выручки или с 15 до 5% от разницы между доходами и расходами. Выпадающие доходы региональных бюджетов можно компенсировать из федеральной казны. Правда, большой вопрос, какими должны быть эти меры – постоянными или временными.

- Конечно, в условиях постоянных льгот жить субъектам малого и среднего предпринимательства и тем органам государственной власти и управления, которые предоставляют эти льготы, будет легче. Но эффективнее давать именно временные послабления, поскольку они обеспечат большую адресность и оценку нуждаемости в получении льготы, и не породят «налогового иждивенчества», - считает Наталья Бондарчук.

Но даже временная льгота - это лучше, чем ничего. Хотя бы на период острой фазы кризиса подобная мера поддержки была бы не лишней.

Налоговая амнистия в трудный период может спасти предприятия от разорения. Фото: Иван МАКЕЕВ

7. НАЙДИТЕ ДЕНЬГИ В ДРУГИХ МЕСТАХ

Первая фаза отсрочки налоговых платежей стоила правительству 217 млрд рублей. Об этом весной заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников. Во сколько в целом обойдется поддержка малого и среднего бизнеса государству, никто из экспертов пока не может подсчитать. Но речь не идет о триллионах, потому что доля «малышей» в доходах казны мизерная. А деньги для покрытия дефицита бюджета можно найти в других местах.

- Увеличение эффективности расходов может быть хорошим скрытым резервом, который еще не использовался в должной мере. Еще один источник ресурсов - приватизация. С учетом гипертрофированной роли государства увеличение частного сектора, в том числе за счет приватизации, может быть одним из способов финансирования льгот для МСП и ИТ-сектора. Вопрос в правильной подготовке государственных компаний и в выборе стратегического курса на снижение роли государства в экономике, - говорит Рубен Ениколопов.

По его словам, без увеличения доли частного сектора мы не сможем наблюдать более высокие темпы роста нашей экономики, сравнимые хотя бы с мировыми. И если не поддержать предпринимателей сейчас, эта доля еще сильнее снизится. Чтобы получать большие налоги в будущем, государству нужно потратить деньги на помощь бизнесу, а не пытаться доить больную корову.

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