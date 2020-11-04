"От тебя такого не ожидала": Любовь Успенская обратилась к Ольге Бузовой

Ольга Бузова спела скороговорки на песни Успенкой Фото: Борис КУДРЯВОВ

Любовь Успенская никогда не скрывала своей симпатии к Ольге Бузовой. Артистки давно дружат. Когда у королевы шансона случился скандал с единственной дочерью Татьяной Плаксиной, поющая ведущая поддержала коллегу, сказав в ее адрес много теплых слов. А на днях Бузова смогла по-настоящему удивить Любовь Залмановну.

Любовь Успенская опубликовала в блоге видео участия Ольги Бузовой в съемках одной из музыкальных программ. По заданию ведущего на музыку к песне Успенской "Пропадаю я" Ольга поет всякие скороговорки. Правда, без конфуза не обошлось. Получалось у звезды "Дома-2" через раз.

"Песни мои любят, песни мои знают, но от тебя, Ольга Бузова, я такого не ожидала. Такой интерпретации еще не было! Посмеялась от души!", - обратилась Любовь Залмановна к певице.

Ролик очень позабавил поклонников. "Песня хорошая, но у Бузовой слуха нет", "Не можешь петь, не мучай ...", "Оля, просто стой", "Фальшивит ужасно", "Такую песню испортила!", "Где Бузова, там стыд", - комментируют видео фолловеры.

Любовь Залмановна посмеялась от души над интерпретациями ее песен. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Стоит отметить, что Оля славится своей работоспособностью. Сейчас она она одновременно участвует в нескольких проектах. К критике в свой адрес красавица давно привыкла. "Самый жесткий критик по отношению к себе - я сама. Я не против конструктивной критики, я против буллинга и хейта. Потому что зло порождает зло. Я буду делать добро при любых обстоятельствах, потому что в моем сердце нет места для ненависти. Люди имеют право на свое мнение, и заставить себя любить я не могу", - цитирует звезду Тeleprogramma.pro.

По словам Ольги, она никого не заставляет ходить на свои выступления. Сейчас знаменитость трудится еще и на катке. Ее во всем поддерживают партнер по шоу "Ледниковый период" Дмитрий Соловьев и наставник Илья Авербух. Девушка им полностью доверяет. "Я очень благодарна Диме за то, что он много раз меня спасал от падения... Моя цель - превзойти саму себя. Я единственный конкурент для себя. Преодолеть свой страх, почувствовать уверенность, красиво станцевать и не подвести партнера, команду, телезрителей, которые за меня болеют... Пока учусь кататься без поддержки партнера. Для меня это уже успех", - резюмировала Бузова.