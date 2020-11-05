Обвинённый в педофилии игрок «Что? Где? Когда?» вернулся на экран

В июле и августе ряд бывших школьниц обвинили Михаила Игоревича в довольно страшных вещах

Немного запоздала, потому что не смотрю телевизор, но не высказаться не могу: герой моего расследования о педофилии в «Что? Где? Когда?».

Михаил Скипский вернулся на Первый канал. 1 ноября его показали в финале осенней серии, а, значит, с точки зрения телевизионного начальства, он чист, как снег Гималаев.

Напомню: в июле и августе ряд бывших школьниц, у которых знаток преподавал географию или был тренером на кружке «ЧГК», обвинили Михаила Игоревича в довольно страшных вещах. Одна ученица Аничкова лицея рассказала, что в 10-м классе мэтр изнасиловал ее орально. Другая, что в 9-м классе географ предлагал оральный секс, но она отказалась. Третья, выпускница 239-й физматшколы Санкт-Петербурга, поведала о попытке «обычного» насильственного сексуального контакта на крыше. Четвертая, что в 13 лет ночью в поезде Скипский щупал у нее в трусах...

И это только малая часть историй, там было много, страшно, с шантажом двойками, поцелуями взасос перед школьным охранником, запиранием старшеклассниц в аудиториях...

Мы решили разобраться в чудовищном серийном приставании к детям и, не скрою, наказать негодяя, но девочки, которые до того поддерживали друг друга в соцсетях: «Да, я знаю Алену! Могу подтвердить: все, что она пишет, правда», - вдруг пошли на попятную: «Я не могу выдать координаты подруги, ее пост анонимный», «Она не хочет с вами встречаться», «Я все рассказала в соцсетях и вам не буду ничего рассказывать», «Спасибо, что обратили внимание на эту тему, но я сотрудничаю только с либеральными СМИ...», - вот такое дерьмо я весь август ела ложкой, отказов в интервью было двадцать, тридцать, сорок; сначала я писала пострадавшим, потом всем, кто стоял рядом...

В итоге, удалось доказать только, что географ двусмысленно шутил со старшеклассницами и что слава у него дурная. Гора родила мышь.

И, как результат...

«Отвечает Михаил Скипский!», - снова на экране.

Девочки, милые, а ведь вы это и сделали.

Отказавшись подтвердить свои слова в соцсетях, вы сделались лгуньями в глазах читателей, а, рассказав свои истории малотиражным изданиям (зато либеральным!), лишились права на защиту со стороны СМИ федерального. Я написала в материале: если бы одна подтверждала слова другой, свидетельствовала, что приставания происходили на ее глазах, вспоминала неизвестные детали, то рассказы приобрели бы силу доказательств...

Честно скажу, я и сейчас думаю, что такой треш целиком придумать невозможно, невозможно сыграть вот это: «Что, и вам на коленках у него экзамены сдавать предлагал?», - «Ага...»

Вы сами расстелили себе постель.

Вы будете в ней спать.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

Расследование Ульяны Скойбеды: Нужно ли переименовать передачу «Что? Где? Когда?» в «Кого? Как? Куда?»

В конце лета бывшие ученицы и знакомые знатоков Михаила Скипского и его коллег по интеллектуальной игре заявили о сексуальных домогательствах. Есть ли правда в движении МеТоо в стенах интеллектуального казино? Расследование Ульяны Скойбеды (подробности)