Хабиб - чемпион, но не Герой России: спортсмены и депутаты раскритиковали идею наградить Нурмагомедова высшим званием страны

Присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России предложил депутат Госдумы Гаджимурад Омаров Фото: REUTERS

Депутат Госдумы Гаджимурад Омаров предложил присвоить звание Героя России бойцу смешанного стиля Хабибу Нурмагомедову (который после победы над американцем Джастином Гэтжи заявил об уходе из спорта).

Однако это предложение не встретило поддержки ни у коллег Омарова - депутатов, ни в спортивной среде.

Экс-чемпион мира по боксу и депутат Николай Валуев, согласившись, что спортивные достижения Хабиба должны быть отмечены, уточнил в эфире радио «Комсомольская правда», что «речь все-таки не о Герое России». И предложил ознакомиться с положением о том, кто и за что может быть удостоен высшей награды нашего государства.

А олимпийская чемпионка - конькобежка и депутат Светлана Журова высказала такое мнение: «Я уважительно отношусь к Хабибу, но не слышала, чтобы он говорил, что выступает за Россию. Мне кажется, Орден Дружбы было бы правильно вручить».

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Ирина Роднина заявила, что «чемпионов много, а Героев России немного, это награда для совершающих подвиг».

Депутат Госдумы Виталий Милонов отметил, что Хабиб «отличный парень и хорошо сражается», но подчеркнул, что Золотую звезду Героя стоит давать за подвиги, но не за спортивные достижения.

Коллега Хабиба, один из самых известных российских бойцов смешанного стиля Александр Шлеменко так сформулировал свое отношение: «Для меня герой тот, кто жертвует собой ради людей. Пожарные, люди на войне, которые спасают других. Для меня герои, к примеру, те, кто воевал в чеченской кампании. Там многие это звание посмертно получили...»

Наконец, популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, признающий, что «Хабиб безусловно, хороший атлет», напомнил про многократных олимпийских чемпионов, которые Звезды Героя не удостоены и предложил «не разбрасываться знаниями».

Из ныне живущих прославленных спортсменов Героями России являются трехкратный олимпийский чемпион по борьбе Александр Карелин (включен в число 25 лучших атлетов ХХ века), пятикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Лариса Лазутина и шестикратная олимпийская чемпионка Любовь Егорова.