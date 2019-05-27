2019-05-27T16:41:23+03:00
Звезды

Ксения Бородина разозлила поклонников сумкой за полмиллиона

Телеведущая "Дома-2" не жалеет денег на роскошь
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ксения Бородина.Ксения Бородина.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Не секрет, что 36-летняя Ксения Бородина ведет роскошный образ жизни. Ведущая шоу "Дом-2" не так давно купила элитный автомобиль за 13 миллионов рублей, а потом отметила это событие маникюром за восемь тысяч. И вот на днях гламурная звезда стала счастливой обладательницей сумки Birkin за 500 тысяч рублей.

Ксения Бородина похвасталась новой покупкой. Отвечая на вопросы поклонников в Stories в Instagram, звезда заявила, что не готова экономить на брендовых аксессуарах и заплатила за сумку полмиллиона рублей. "Очень жалко, но сумки - это святое", - заявила знаменитость. И показала фото, на котором предстала за рулем "Гелендвагена" с Birkin алого цвета в руках. Эти сумки считаются одними из самых дорогих в мире. Их стоимость варьируется от 9 до 200 тысяч долларов.

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Вам какой больше нравится, черный или белый?
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При этом Ксения заявила, что "ненавидит наряжаться". Телеведущая с удовольствием носит джинсы, футболки и кроссовки люксовых брендов. Также она рассказала, что выбирает образовательное заведение для своей старшей дочери и в качестве одного из вариантов рассматривает МГИМО.

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Ну что, друзья, в этот раз я свой салон обновила...
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Бородина часто публикует кадры, сделанные на лучших курортах мира. Кроме того, телеведущая не стесняется показывать ремонт в загородном доме и хвастаться автопарком. К слову, представленный на фото Mercedes-Benz G-класса - не единственный подобный автомобиль Бородиной. Три недели назад телеведущая показала еще одно авто. На этот раз - белого цвета. Цена подобной модели составляет минимум 13 миллионов рублей.

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Ксения Бородина отдыхает на дорогих курортах
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Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть публики. Вот и в этот раз, узнав о сумке, которая стоит 500 тысяч, пользователи соцсети не сдержали эмоций. Суть претензий хейтеров сводится к тому, чтобы Ксеня вела себя скромнее, "потому что с жиру бесится".

Знаменитость часто сталкивается с критикой хейтеров и порой реагирует на нее слишком бурно. "Жалкие люди, не понимают, что сами себя унижают! Самодостаточный человек разве на такое способен?! Да никогда! Я заметила тенденцию, что как только ты отдыхаешь, как только ты что-то купил или у тебя новый дом, или праздник, найдутся люди, которые сидят и злостью все захлебываются! Вот почему так? Чего им в жизни не хватает?! Несчастные…", - сказала, как отрезала, гламурная ведущая. Ксения Бородина также призналась, что сама не "заглядывает в чужой карман" и не понимает, почему это делают другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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