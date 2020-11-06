Михаил Горбачёв о Михаиле Жванецком: Очень стоящий человек

Михаила Жванецкого не стало 6 ноября
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- ...Михаил Сергеевич, здравствуйте!
- Кто это?
- Это Гамов, «Комсомольская правда»
- Все ясно. Гамов. Одного слова хватает.
- Михаил Сергеевич, как ваше самочувствие?
- Болею, болею, никак не вылезу.
- Ну, вы выздоравливайте... А вот в Театре Наций, - я снимки видел - так все классно было, когда вы ходили на спектакль «Горбачев» с Евгением Мироновым и Чулпан Хаматовой. Просто здорово. (Премьера прошла в начале октября.)
- Ну, они молодцы! Я доволен тем, что они поработали.
- Вам понравился и Горбачев, и Раиса Максимовна?
- Да-а…
- Похожи? Как у вас впечатление о спектакле?
- Жаль, что нет людей, которые с нами были. Но это дело уже не зависит от нас.
- Вы имеете в виду - на сцене или в жизни?
- А что касается существа сделанного, то, я думаю, все еще впереди… (Видимо, речь об оценке того, что сделано Михаилом Горбачёвым и его соратниками. - А.Г.)
Так что, это - стоящее. И главное - что люди должны знать, насколько им головы засоряют.
- Я понял... Вы имеете в виду, нет рядом с нами тех людей - в жизни или на сцене? Или - везде?
- Повтори.
- Вот вы сказали, что «жаль, что с нами нет рядом тех людей, которые были с нами». Вы имеете в виду - в жизни нет или на сцене, или вообще всюду, везде?
- Да, одних уже вообще нет. Другие - есть причины, которые требуют рассмотрения. (Речь, видимо, о бывших сторонниках и соратниках, которые теперь - критики Горбачева. - А.Г.)
- Ну, Бог с ними.
Михаил Сергеевич, вот нашего с вами кумира, Михаила Жванецкого, сегодня не стало… Он же ведь ассоциируется с перестройкой тоже... Вы слышали об этом, да - он умер сегодня. Что бы вы о нем сказали? Вы же с ним были хорошо знакомы.
- Ничего не буду говорить. Стоящий очень человек.
- А что вам больше всего запомнилось в общении со Жванецким?
- Нет, это не буду я делать. Интервью я не буду давать.
- Ну, вы, в принципе, уже сказали, что Михаил Жванецкий - очень стоящий человек.
- Ну, тогда хватит с тебя.
- Из ваших уст «стоящий человек» - о вашем современнике и соратнике - это дорогого стоит…
- Я тебе желаю здоровья и оставаться таким, каким я тебя знаю.
- Я буду стараться, Михаил Сергеевич. Хотя это непросто.
- А Михаил Жванецкий... Стоящий человек.
- Я буду стараться, да.
- Я в это верю.
- Ладно. А вы выздоравливайте, хорошо?
- Да не вылезаю из больницы, все тут лекарства принимаю, все процедуры делаю, но… наверное, все-таки возраст влияет.
- Главное - оставайтесь оптимистом, хорошо?
- Всего доброго!
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