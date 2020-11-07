В Вене закрыли мечети, которые посещал террорист

Власти Австрии приняли решение закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куйтим Фейзулай, совершивший 2 ноября теракт, в результате которого погибли 4 человека. Фото: REUTERS

Власти Австрии приняли решение закрыть в Вене две мечети, которые посещал Куйтим Фейзулай, совершивший 2 ноября теракт, в результате которого погибли 4 человека.

Также стало известно, что свой пост добровольно покинул руководитель государственного управления по защите конституции и борьбе с терроризмом Эрих Цветтлер. Об этом на пресс-конференции в Вене сообщил президент Венской полиции Герхард Пюрстль.

Еще раньше просчеты в деятельности управления открыто признал министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

Теперь совершенно очевидно, что с досрочно освобожденным из заключения венским террористом Куйтимом Фейзулаем в июле этого ода контактировали два немецких радикальных исламиста. Об этом немецкие полицейские информировали своих коллегам в управлении по защите конституции и борьбе с терроризмом в Вене.

Но это сообщение, как и информацию словацкой разведки о желании Фейзулая приобрести боеприпасы, в Вене оставили без внимания даже при том, что будущий террорист находился под надзором полиции, как человек, склонный к совершению тяжких преступлений. Никто не обращал внимания, например, на то, что Фейзулай в соцсетях размещал свои фото с оружием и мачете.

Цена служебной халатности австрийских спецслужб слишком высока, поэтому, вероятно, что отставка Цветлера - не последняя.

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