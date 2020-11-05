«Еще в июле пытались купить автомат Калашникова»: Теракта в Вене можно было избежать

Стало известно, что теракт, случившийся в понедельник в Вене, можно было предотвратить Фото: REUTERS

Сенсация, которая набирает обороты в австрийских СМИ, может привести к громким отставкам в правоохранительных органах Австрии.

Стало известно, что теракт, случившийся в понедельник в Вене, можно было предотвратить. Оказывается, спецслужбы соседней Словакии еще в июле проинформировали ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом (BVT) Австрии о том, что два молодых человека на машине с австрийскими номерами приезжали в Братиславу и хотели приобрести на одном из армейских складов автомат Калашникова и боеприпасы.

Генеральный директор по общественной безопасности Франц Руф подтвердил, что австрийские спецслужбы получили эту информацию в июле 2020 года.

Министр внутренних дел Австрии заявил, что предложит Национальному совету страны создать независимую следственную комиссию, чтобы разобраться, кто и почему проигнорировал важную информацию.

- В какой-то момент что-то пошло не так, - оправдывается глава МВД.

Кроме того, стало известно, что террорист, этнический албанец Куйтим Фейзулай, двумя годами ранее пытался проникнуть на территорию Сирии, чтобы принять участие в боевых действиях на стороне ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в России). Но был задержан турецкой полицией, затем депортирован в Австрию.

В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам тюрьмы, а уже 5 декабря он был условно-досрочно освобожден. Ему засчитали время, поведенное в турецкой тюрьме.

Глава МВД Австрии признал, что Фейзулай сумел обмануть «программу дерадикализации», поэтому его досрочно отпустили на свободу. Некоторые источники утверждают, что он готов был отправиться воевать и в Афганистан.

Если бы к информации словацких спецслужб австрийцы прислушались, то Куйтим Фейзулай на вполне законных основаниях оказался бы за решеткой. Тогда не было бы 5 погибших и 22 раненых.

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