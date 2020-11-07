Эльман Пашаев: «Новые адвокаты заставили Ефремова выплатить по миллиону рублей потерпевшим – и ничем не помогли»

У Пашаева, как всегда, есть свое мнение на развивающиеся события. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На суде по рассмотрению апелляционной жалобы осужденного за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который вроде как подавил его волю и навязал ему свой сценарий. Однако, вопреки ожиданиям, новые адвокаты Ефремова не сильно продвинулись в деле помощи ему. Они заявляли, что Ефремов может избежать колонии, однако сейчас пришло сообщение, что актера готовят к этапу.

У Пашаева, как всегда, есть свое мнение на развивающиеся события.

- У меня ощущение, что у новых адвокатов Ефремова ПТУшное образование. Почему-то они убедили Ефремова, который поддается внушению, мол, вали все на Пашаева, это он тебя так настроил (не признавать вины, вести себя резко) и ты получишь четыре года условно, - сказал «КП» Пашаев. - На суде только и слышалось: «Пашаев такой-сякой, Пашаев…». Для признания вины не нужен адвокат. Приходишь, голову опускаешь: прошу, раскаиваюсь. Тут нет работы адвоката.

За свою практику я не видел такого: когда суд взыскивает 800 тысяч морального вреда в пользу старшего сына погибшего Захарова, а Ефремов платит ему добровольно (по совету новых адвокатов) миллион рублей! А этот старший сын – ни маленький ребенок, ни больной, ни мама умершему. С какой стати ему платить больше?

Плюс к этому Ефремов выплачивает добровольно по миллиону рублей троим потерпевшим, в то время как при мне суд отказал всем им (за исключением старшего сына) во взыскании морального вреда, Добровинский же проиграл это дело!

- Как проиграл?!

- Добровинский написал в иске моральный вред – по 1 рублю каждому потерпевшему. И просьбу, чтобы дали больше восьми лет наказания Ефремову. Суд ему в этом иске о моральном вреде отказал. Когда они начали визжать, судья сказал, мол, ваше право обжаловать. А дальше с новыми адвокатами Ефремов добровольно выплачивает потерпевшим (которые по рублю просили, по совету Добровинского) по миллиону рублей! Как? За что?! Дома у самого трое маленьких детей. Что это за адвокаты? Я их не понимаю.

Теперь, внимание, до приговора районного суда я перевел каждому потерпевшему по 200 тысяч рублей. Каждому! Это еще до всего, мы не знали, сколько суд взыщет моральный вред. И в суде мы говорили, что если моральный вред будет больше – мы доплатим.

Они публично на телевидении и в суде выступили, мол, мы отказываемся от этих денег (по 200 тысяч рублей), сказали, что якобы им важен моральный вред, а деньги не нужны.

Я им сказал, что вам нужны деньги. И судье я сказал, что это у них ход такой – они сейчас говорят, будто им эти по 200 тысяч рублей не нужны, но они же их не возвращают, ждут, а как суд закончится, снимут эти деньги. Вы представляете, 8 числа состоялся приговор, а 11-го сентября старший брат Захарова идет и снимает эти 200 тысяч рублей (которые я им отправил) и об этом никому не сообщает! А новые крутые адвокаты Ефремова еще миллион доплачивают ему же (старшему брату умершего), вы себе это представляете!

Хоть бы Добровинский и этот Захаров (старший брат) в апелляционной инстанции сказал, мол, мы 200 тысяч сняли денег. Вот вам какие люди!

Какие они потерпевшие?! Добровинский и сам прекрасно понимал, что у погибшего была неполноценная семья: законная жена в суде собственноручно написала, что она 22 года совместно с Захаровым не проживала (он жил с гражданской женой Ириной). Чем она доказывает свои моральные страдания по поводу смерти человека, с которым больше 20 лет не жила?! В больницу к нему никто не приехал, в том числе и старший брат.

Считаю, они даже за 20 копеек не пострадали, они по телеканалам ходили, деньги собирали. Этим потерпевшим в суде я такую «веселенькую» жизнь устроил, и правильно! А новые адвокаты заставили Ефремова унижаться перед ними. Издевательство и глумление над Ефремовым не знает границ!

- Может, и впрямь не стоит перед ними унижаться, раз все равно суд не скостил срок…

- Конечно! Ефремов выплачивает им по миллиону, отрывая от своих детей! И это работа так называемых гениальных адвокатов?!

Теперь Ефремов говорит, что Пашаев ему обещал оправдательный приговор. Во-первых, это они его научили говорить против меня. Как я мог такое говорить, когда я публично заявлял, что дело заказное, получит 7-8 лет.

На суде по рассмотрению апелляционной жалобы осужденного за ДТП со смертельным исходом Михаил Ефремов раскритиковал своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который вроде как подавил его волю и навязал ему свой сценарий. Фото: Иван МАКЕЕВ

Просто его обманули, сказали, что ты обвини во всем Пашаева, что во всем виноват Пашаев. Причем, как мне передали, к Ефремову был подослан один юрист Алексеев, который знаком с Добровинским, и он выступил переговорщиком – мол, скажите, что во всем виноват Пашаев, и Добровинский вас в суде поддержит, попросит снизить срок. Слава Богу, Соне, жене Ефремова, мозгов хватило отказаться от переговорщика с Добровинским (в суде Ефремов отказался от одного защитника, оставив троих). А Добровинский опять все разыграл - в суде попросил не менять срок Ефремову, даже после того, что его доверители по миллиону от Ефремова просто так получили!

А где это видано, чтобы в апелляционной инстанции приходят и адвоката обсуждают, что во всем виноват Пашаев. «Пашаев ударил Ефремова, Пашаев его чуть ли не бил и заставлял»… Ну, пошло-поехало. А это никак не влияет на уголовное дело. Даже если ты сам нанимал самого бестолкового адвоката – это твоя проблема.

Каким бы я ни был, по закону за работу адвоката не наказывают. Стали говорить, мол, был бы другой адвокат, был бы хороший результат. Вот вам новые адвокаты. И что?!

Мосгорсуд, конечно, поддерживает районный. Надежда только на кассацию в Верховном суде, где надо просить отменить этот приговор и отправить на новое расследование.

- Но вы же сами придумали эту мульку, что не Ефремов был за рулем?!

- Я говорил, что по имеющимся доказательствам не следует, что он был за рулем. Не доказано, что он был за рулем. А Добровинский сразу передернул, мол, были марсиане или хакеры и стал высмеивать.

На руле были отпечатки пальцев – не установлено, что Ефремова, ДНК – не Ефремова. Сзади на пассажирском сидении есть отпечатки пальцев Ефремова. Пассажирские сидения не были исследованы. Я просил назначить экспертизы. Но суд отказал.

По моим данным, в машине было еще два человека. Спинка пассажирского сидения (рядом с водительским) сломана – это происходит, когда пассажир сзади (не пристёгнутый) от удара ломает эту спинку. А удар в две тонны при такой скорости. Я просил все это исследовать. Я говорил, мол, дайте возможность, чтобы человек честно понес наказание, чтобы он понимал, что он это реально совершил, поскольку он ничего не помнил.

Говорят, что если бы он признал сразу вину, то ему дали бы условный срок. Прочтите УПК, там написано, что признание вины является смягчающим обстоятельством?! Нет! Поэтому я ему говорил, что признать вину всегда успеешь…

- Ефремов заявил, что вы предлагали подкупить свидетелей, которые на суде выступали в его пользу…

- Вы поймите, это новые адвокаты так ему сказали говорить, пугнули его. Сказали, что если ты будешь все валить на Пашаева, то и Добровинский поддержит со стороны потерпевших, чтобы дали условный срок. Это же все от Добровинского шло - он своего переговорщика им подослал.

- Вы говорили, что были люди, кто готов взять на себя вину Ефремова и сесть за него?

- Да, это правда. Знаете, сколько мне таких приезжали и предлагали. Но мы не пошли на это. Это же легко проверить. Скажем, я говорю, что был за рулем я, а не Ефремов. Сразу же делают биллинг моего мобильного на это время – если биллинг указывает, что в данное время ты находился в другом месте, хана тебе. Теперь говорят, что я мог подкупить свидетелей. Надо быть больным на голову, чтобы по такому резонансному делу кого-то подкупить!

Кстати, я заявлял в суде – пожалуйста, сделайте биллинг на свидетелей, они были на месте ДТП. Судья понимала, что если сейчас сделают биллинг, то установят, что они там были (на месте ДТП), значит, это стопроцентные свидетели, и она не сможет отрицать их показания. А она написала, мол, нет оснований доверять показаниям этих свидетелей. Дело заказное!

- Как сейчас Ефремов себя чувствует, не знаете?

- Он уже привык. Мне очень жалко его жену. Она очень хорошая женщина. Она ко мне претензий не имеет. Мы с ней списываемся. Она тоже была в шоке, когда меня в апелляции грязью обливали.

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