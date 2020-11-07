По-прежнему нет ясности, где и когда будет похоронен Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября на 87-м году жизни. Фото: Борис КУДРЯВОВ

По-прежнему нет ясности, где и когда будет похоронен Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября на 87-м году жизни. Вчера его директор Олег Сташкевич сообщил, что официального прощания и гражданской панихиды не будет. Причина банальна – из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей. А проститься с Михаилом Жванецким пришли бы тысячи.

- Поймите нас правильно: надо беречь людей, - сказал нам Сташкевич. – Поэтому официального прощания не будет. Когда пройдут похороны, еще не решили. Но даже когда определимся, мы эту информацию не будем афишировать. Об этом нас просили городские власти. Все вопросы, связанные с ритуальной церемонией, мы решаем вместе с ними.

- Уже известно, на каком кладбище будет похоронен Михаил Жванецкий?

- Пока нет. Похороны точно пройдут в Москве. Не в Одессе или в другом городе. Думаю, что все произойдет в начале следующей недели. Так мы надеемся…

Напомним, 2 декабря прошлого года была закрыта передача «Дежурный по стране», в которой Жванецкий был главным действующим лицом. Как позже выяснилось, это было связано с болезнью писателя.

В января 2020 года в некоторых СМИ появились сообщения, что у Жванецкого диагностировали рак, но потом пошло опровержение. Весь период пандемии Жванецкий находился дома по состоянию здоровья, он был под наблюдением врачей.

В октябре его директор Олег Сташкевич сообщил, что Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность. Несколько дней назад Михаила Михайловича госпитализировали в одну из больниц. Он находился в отделении реанимации, где и скончался 6 ноября. Причинами смерти, по словам его директора, стали возраст и болезни.

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