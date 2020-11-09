Михаил Жванецкий.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Официального прощания не будет.
"Мероприятие полностью закрытое, - сообщил директор Жванецкого Олег Сташкевич - Причина банальна – из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей. Поймите нас правильно: надо беречь людей".
Но скорее всего, причина не только в этом. На самом знаменитом кладбище страны уже собралось достаточно сотрудников ФСО и военной охраны. Вероятно, ожидаются статусные и высокопоставленные поклонники Жванецкого. Говорят, на прощании будет главный раввин России. Траурная церемония начнется в полдень. Как нам сказали на кладбище, до 16.00 оно будет закрыто для посещения.
На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Михаила Жванецкого.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Траурная церемония начнется в полдень.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Михаила Жванецкого похоронят рядом с Галиной Волчек, почти полвека руководившей театром "Современник". Поблизости могилы таких же, как и Волчек, народных артистов СССР Олега Табакова, Георгия Данелии, Марка Захарова...
Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в декабре 2019 года.
Фото: Борис КУДРЯВОВ
Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В последние годы он тяжело болел. 2 декабря прошлого года была закрыта его передача «Дежурный по стране». Как позже выяснилось, это было связано с болезнью писателя.
В января 2020 года в СМИ появились сообщения, что у Жванецкого диагностировали рак.
В октябре его директор Олег Сташкевич официально заявил, что Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность. Писатель находился дома под наблюдением врачей. Незадолго до смерти он попал в больницу в отделение реанимации, где и скончался 6 ноября. Причинами смерти, по словам его директора, стали возраст и болезни.
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