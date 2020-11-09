Михаил Жванецкий. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официального прощания не будет. "Мероприятие полностью закрытое, - сообщил директор Жванецкого Олег Сташкевич - Причина банальна – из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей. Поймите нас правильно: надо беречь людей".

Но скорее всего, причина не только в этом. На самом знаменитом кладбище страны уже собралось достаточно сотрудников ФСО и военной охраны. Вероятно, ожидаются статусные и высокопоставленные поклонники Жванецкого. Говорят, на прощании будет главный раввин России. В списке приглашенных на траурную церемонию: Татьяна Тарасова, Алла Пугачева и Максим Галкин, директор всемирного клуба одесситов Григорий Барац, Евгений Гришковец, Клара Новикова, Леонид Ярмольник, Юрий Норштейн, Юрий Рост... Как нам сказали, кладбище будет закрыто для посещения до 16.00.

На Новодевичьем кладбище готовятся к похоронам Михаила Жванецкого. Фото: Иван МАКЕЕВ

Траурная церемония начнется в полдень. Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаила Жванецкого похоронят рядом с Галиной Волчек, почти полвека руководившей театром "Современник". Поблизости могилы таких же, как и Волечек, народных артистов СССР Олега Табакова, Георгия Данелии, Марка Захарова...

Народная артистка СССР Галина Волчек скончалась в декабре 2019 года. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В последние годы он тяжело болел. 2 декабря прошлого года была закрыта его передача «Дежурный по стране». Как позже выяснилось, это было связано с болезнью писателя.

В января 2020 года в СМИ появились сообщения, что у Жванецкого диагностировали рак.

В октябре его директор Олег Сташкевич официально заявил, что Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность. Писатель находился дома под наблюдением врачей. Незадолго до смерти он попал в больницу в отделение реанимации, где и скончался 6 ноября. Причинами смерти, по словам его директора, стали возраст и болезни.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Михаил Жванецкий: Считай время по стрижкам, если повезет - по женщинам...

Вспоминаем интервью, которое знаменитый сатирик дал kp.ru в 2014 году на свой 80-летний юбилей (подробности)

"Друг мой, ты незабываем": Алла Пугачева плачет по умершему Михаилу Жванецкому

Сатирик скончался на 87-м году жизни (подробнее)