Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище под салют из 12 залпов

Могила писателя-сатирика находится рядом с захоронениями Галины Волчек и Марка Захарова Фото: Иван МАКЕЕВ

Официального прощания не было. Мероприятие полностью закрытое, - сообщил еще накануне директор Жванецкого Олег Сташкевич. Причина банальна – из-за угрозы распространения коронавируса нельзя собираться вместе большому количеству людей.

Был почетный караул и салют из 12 залпов. Фото: Иван МАКЕЕВ

Поэтому пригласили самый близкий круг. Кроме родственников, были Алла Пугачева, Максим Галкин, Клара Новикова, Юрий Рост, Игорь Левитин (бывший министр транспорта РФ), Евгений Гришковец, Александр Розенбаум… Были два заместителя министра обороны России. Был почетный караул и салют из 12 залпов. Вел траурную церемонию Михаил Швыдкой. Сказали слова в память о Жванецком министр культуры Ольга Любимова, Алла Пугачева, Клара Новикова, Виктор Лошак... В конце церемонии директор Жванецкого Олег Сташкевич прочитал текст писателя "Смерти нет".

Из-за ворот кладбища, дальше которых представителей всех остальных СМИ не пустили, все выглядело не так торжественно. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Я прочитал текст от имени Михал Михалыча, поскольку он сам это сделать уже не мог, - сказал нам Сташкевич. - Это были государственные похороны, мы прощались с национальным достоянием. От этого сжималось сердце и стоял комок в горле: солдаты в почетном карауле, оркестр играл марш, был торжественный проход, построение. Жванецкому были возданы государственные почести. Он их заслужил. Не было ни раввина, ни представителей иных конфессий. Из СМИ мы пригласили только телеканал "Россия", на котором почти два десятка лет выходила передача "Дежурный по стране".

Внутрь Новодевичьего никого не пускали. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за ворот кладбища, дальше которых представителей всех остальных СМИ не пустили, все выглядело не так торжественно. Было холодно. У фотографов стыли пальцы. Выставили оцепление из полиции. Внутрь Новодевичьего никого не пускали. В какой-то момент закрыли не только ворота, но и калитку кладбища. А издали не разглядеть. На наш вопрос, что бы сказал ироничный Жванецкий по поводу собственных похорон, его директор ответил так: "Пойдите к нему на могилу и спросите его об этом". После прощания члены семьи и приглашенные отправилась в ресторан на поминки.

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ну а поклонники, намерзнувшись за воротами, наконец ломанулись на погост, чтобы положить и свои скромные две гвоздики на могилу, которая была уже усыпана роскошными букетами и венками.

Писателя похоронили рядом с Галиной Волчек. Поблизости могилы таких же, как и Волчек, народных артистов СССР Олега Табакова, Георгия Данелии, Марка Захарова...

Писателя похоронили рядом с Галиной Волчек. Поблизости могилы таких же, как и Волчек, народных артистов СССР Олега Табакова, Георгия Данелии, Марка Захарова... Фото: Иван МАКЕЕВ

Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. В последние годы он тяжело болел. 2 декабря прошлого года была закрыта его передача «Дежурный по стране». Как позже выяснилось, это было связано с болезнью писателя. В января 2020 года в СМИ появились сообщения, что у Жванецкого диагностировали рак. В октябре его директор Олег Сташкевич официально заявил, что Жванецкий принял решение закончить концертную деятельность. Писатель находился дома под наблюдением врачей. Незадолго до смерти он попал в больницу в отделение реанимации, где и скончался. Причинами смерти, по словам его директора, стали возраст и болезни.

Официального прощания не было. Фото: Иван МАКЕЕВ

Леонид Барац Фото: Иван МАКЕЕВ

Вдова Михаила Жванецкого Наталья Сурова Фото: Иван МАКЕЕВ

Виктор Лошак с супругой Мариной Фото: Иван МАКЕЕВ

Ольга Любимова Фото: Иван МАКЕЕВ

Евгений Маргулис Фото: Иван МАКЕЕВ

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Иван МАКЕЕВ

Александр Розенбаум Фото: Иван МАКЕЕВ

Ростислав Хаит Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Швыдкой Фото: Иван МАКЕЕВ

Леонид Ярмольник Фото: Иван МАКЕЕВ

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