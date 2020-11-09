Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Фото: Иван МАКЕЕВ

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Церемония прощания прошла в закрытом режиме только для родных и близких. Они решили не устраивать открытую церемонию из-за пандемии коронавируса.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме только для родных и близких. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проститься с артистом пришли министр культуры Ольга Любимова, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, актёр Леонид Ярмольник и другие.

Алла Пугачева и Максим Галкин Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-ом году жизни. В начале октября он объявил о том, что завершает свою концертную деятельность. С этого времени его телефон фактически перестал отвечать на звонки. Близкие друзья знали, что Жванецкий серьезно болен. Скончался писатель днем 6 ноября в реанимации.

Леонид Ярмольник Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаила Жванецкого похоронили рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек Фото: Иван МАКЕЕВ