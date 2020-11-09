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Михаила Жванецкого похоронили рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек

Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме
Анастасия ЗЫРЯНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)
Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище.

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Писателя-сатирика Михаила Жванецкого похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила расположена рядом с захоронениями художественного руководителя "Ленкома" Марка Захарова и художественного руководителя театра "Современник" Галины Волчек. Церемония прощания прошла в закрытом режиме только для родных и близких. Они решили не устраивать открытую церемонию из-за пандемии коронавируса.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме только для родных и близких.

Церемония прощания прошла в закрытом режиме только для родных и близких.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Проститься с артистом пришли министр культуры Ольга Любимова, певица Алла Пугачева, телеведущий Максим Галкин, актёр Леонид Ярмольник и другие.

Алла Пугачева и Максим Галкин

Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-ом году жизни. В начале октября он объявил о том, что завершает свою концертную деятельность. С этого времени его телефон фактически перестал отвечать на звонки. Близкие друзья знали, что Жванецкий серьезно болен. Скончался писатель днем 6 ноября в реанимации.

Леонид Ярмольник

Леонид Ярмольник

Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаила Жванецкого похоронили рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек

Михаила Жванецкого похоронили рядом с Марком Захаровым и Галиной Волчек

Фото: Иван МАКЕЕВ

Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме

Церемония прощания с писателем прошла в закрытом режиме

Фото: Иван МАКЕЕВ

Михаил Жванецкий: досье KP.RU