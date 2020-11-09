Азербайджан готов выплатить компенсацию за сбитый в Армении российский вертолет

Баку признает, что их военные приняли решение открыть огонь на поражение по машине. Фото: МЧС Армении

На официальном сайте министерства иностранны дел Азербайджана опубликовано заявление ведомства по поводу сбитого Ми-24 вооруженных сил России. Баку признает, что их военные приняли решение открыть огонь на поражение по машине. Таким образом, стало известно, что наш вертолет сбила азербайджанская сторона.

В заявлении говорится, что Ми-24 лете близко от армяно-азербайджанской границы во время активных боевых столкновений в Нагорно Карабахе. Кроме того, полет проходил в темное время суток, на малой высоте и вне зоны видимости радаров. Азербайджанская сторона, объясняя действия своих военных, также указывает, что раньше российские вертолеты на нахчыванском участке армяно-азербайджанской границы замечены не были.

- Азербайджанская сторона приносит извинения российской стороне в связи с данным трагическим инцидентом, который носит характер случайности и не был направлен против российской стороны, - говорится в заявлении. - Выражаем исркенние соболезнования семьям погибших членов экипажа.

Также официальный Баку выразил готовность выплатить компенсацию.

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