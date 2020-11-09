Элла Памфилова - о школьных каникулах в дни выборов, депутатах – кузнецах и доярках, а также о выборах в США

Элла Памфилова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Мы предложили, президент поручил обсудить»

- ...Элла Александровна, ваша встреча с Владимиром Путиным прошла ещё 6 ноября, но до сих пор ее обсуждают.

- СМИ, мне кажется, довольно подробно встречу освещали.

- Да, но что-то, видимо, осталось и за кадром. Всех очень заинтересовало ваша идея по поводу школьных каникул в дни выборов...

- Это одно из моих предложений, которое дает возможность обсудить разные варианты.

По поручению президента, которое он дал, свои предложения по этой проблеме смогут представить все заинтересованные стороны: - законодатели, ведомства, связанные с образованием, эксперты.

Надеюсь, это позволит найти наиболее приемлемый вариант. Может быть, будет признан предложенный мной.

Главное, чтобы в результате были выработаны предложения, которые эту проблему решат.

- Но тогда придется сдвинуть начало учебного года. С 1 сентября на более позднее время.

- Необязательно - тут могут быть разные ньюансы.

- Скажите, а еще какие-то моменты интересные - без прессы - вы обсуждали? Предыдущая ваша встреча с президентом, в июле, была в дистанционном режиме, а этот разговор - с глазу на глаз...

- Да, во второй части, уже без прессы, мы обсудили еще несколько серьезных вопросов, но я воздержусь от комментариев.

Только добавлю, что поражаюсь энергии президента и его работоспособности, - еще раз убедилась, насколько велика его нагрузка...

И кочегары есть, и чабаны...

- Когда изучал стенограмму вашей встречи с президентом, меня просто восхитило то место, когда вы сказали, что все подают как сенсацию победу уборщицы на местных выборах... (Марина Удгодская победила на выборах главы поселения в Костромской области.) А между тем, оказывается, депутатами стали два кузнеца, доярки, кочегары, чабаны, телятницы и так далее...

- Да, и водители, и слесари, и преподаватели, и медики, и предприниматели - весь срез нашего общества.

- Абсолютно все СМИ это процитировали. Скажите, у нас впервые (после СССР, где была специальная разнарядка на представительство в Советах людей рабочих профессий) такое? Или просто мы, журналисты, не замечали раньше ваших заявлений об этом?

- Ну, пожалуй, впервые мы «опубличили» эту статистику. Поскольку, действительно, повод появился. Но подчеркну - они победили не по разнарядке, а естественным образом.

- Спасибо большое вам, Александр, за этот вопрос, а то некоторые СМИ решили высокомерно поёрничать по поводу вновь испеченной главы сельского поселения, смещая акценты совсем в другую сторону от того, что я имела ввиду.

А этот факт послужил мне поводом для того, чтобы показать, что в её избрании нет никакой сенсации, поскольку среди вновь избранных на разных уровнях депутатов есть представители самых разных профессий, в том числе и рабочих.

То, что эта молодая женщина была избрана, по её мнению, «нечаянно», "случайно" - не меняет главного - возможность избираться. И даже если она избралась «нечаянно», у нее сейчас есть шанс доказать своим односельчанам, что она достойна этого выбора, и что люди не зря доверили ей эту должность.

А вот остальные, все, кого я перечислила, - они осознанно шли в политику. Главное достоинство этих людей, независимо от их профессий, состоит в том, что они своими реальными делами, своей жизнью, своими поступками доказали всем окружающим, что они смогут в новом качестве выражать и отстаивать интересы тех, кто их избрал прямым голосованием.

Вот это - главное.

Как и то, что в нашей стране у них, независимо от профессии и социального положения, такая возможность есть

"Если бы у нас на выборах было то, что весь мир сейчас наблюдает в США, - мне даже представить сложно, какая была бы истерика"

- Сейчас все обсуждают выборы в США. Как вы оцениваете то, что у них там происходит?

- Если бы у нас на выборах было то, что весь мир сейчас наблюдает в США, - мне даже представить сложно, какая была бы истерика.

Но пусть это оценивают американские суды, а я остановлюсь лишь на одном аспекте, который сейчас проявился настолько откровенно, что диву даешься.

Это касается наших доморощенных "блюстителей американских ценностей", которые сейчас горячо и взахлеб одобряют все, что там происходит на выборах, и кляня всё, что связано с Россией, включая выборы.

В отношении нашей страны у них не действует презумпция невиновности - они лихо "назначают" всех преступниками без суда и следствия.

Но - готовы бесконечно и подобострастно оправдывать то, что в США миллионы американцев поражены в избирательных правах, что непонятно куда пропали триста тысяч бюллетеней... Что в Пенсильвании «проголосовали» мертвецы, что итоги выборов, вместо комиссий, подводят СМИ (именно подводят, а не объявляют!), "назначая" победителя... Что еще действующего президента, какой бы он ни был, со всех сторон обложили грубой и беспардонной цензурой...

Полагаю, что на этой антироссийско-проамериканской волне они полностью девальвировали свою, столь громко заявляемую "независимость".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Костромское село, сотворившее мировую политическую сенсацию, оторопело от свалившейся славы и журналистов. Спецкор "КП" Владимир Ворсобин поговорил с победительницей в голосовании, уборщицей Мариной Удгодской (подробности)