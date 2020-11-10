Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание

Дмитрий Шепелев - один из самых закрытых телеведущих Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дмитрий Шепелев после смерти возлюбленной Жанны Фриске один воспитывает сына Платона. Он души не чает в наследнике. Мальчик в 2020 году пошел в первый класс английской спецшколы, занимается спортом.

Дмитрий Шепелев - один из самых закрытых телеведущих. Он крайне редко дает интервью и никогда не комментирует личную жизнь. Однако на днях сделал неожиданное признание в блоге. Он рассказал о разных периодах жизни. "Когда-то мой день начинался в шесть утра, я выпивал стакан теплого чая с медом, пробегал 10 километров, после делал растяжку, подтягивался, отжимался, принимал контрастный душ и съедал полезный углеводный завтрак", - написал телеведущий.

При этом Дмитрий не стал скрывать, что бывало и по-другому. "Я просыпался после полудня и еще в обед каждый день выпивал бутылку вина", - признался Шепелев.

Сейчас же его утренние ритуалы стали гораздо проще. "Проснулся, улыбнулся, выпил стакан воды и пошел будить ребенка в школу", - делится он.

Телеведущий не исключает, что, возможно, в будущем все изменится. "Главное, о чем я всегда помню сейчас, - у меня всегда должна быть мечта, ради которой я просыпаюсь по утрам, иначе я просто не встану", - резюмировал он.

Напомним, Дмитрий Шепелев после смерти возлюбленной Жанны Фриске в 2015 году посвятил себя воспитанию единственного сына Платона. При этом телеведущий успешно совмещает отцовские заботы и карьеру. Он с восторгом говорит обо всем, что связано с детством, а также о том, что значит для него быть папой Платона: "Время, проведенное вместе, очень важно. Поэтому у нас есть определенные ритуалы. Я обязательно читаю сыну перед сном, мы обязательно вместе завтракаем и, по возможности, ужинаем. Я отвожу его на занятия, обязательно бываю на его тренировках. У нас есть дни, когда мы смотрим кино только вдвоем".