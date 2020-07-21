Дмитрий Шепелев нашел работу мечты у создателя Comedy Club

Дмитрий Шепелев. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Дмитрий Шепелев нашел новую работу. Он станет ведущим нового семейного шоу о звездных родителях и их детях "Ты как я". По словам, телеведущего, о такой программе он мечтал много лет.

"Шоу семейного формата от Comedy Club Production, в котором примут участие звезды вместе со своими детьми. Вести шоу будет популярный телеведущий Дмитрий Шепелев, который был первым лицом десятка развлекательных передач", - рассказали в пресс-службе ТНТ. Основатель Comedy Club Production - Артур Джанибекян. Он же является создателем шоу Comedy Club. Креативными продюсерами компании, авторами и создателями флагманских проектов являются Вячеслав Дусмухаметов, Семен Слепаков и Гарик Мартиросян.

Сам телеведущий заявил, что всегда мечтал вести программу о детях и родителях. "Я мечтаю об этом с тех пор, как сам стал папой семь лет назад. И ничего интереснее, веселее и важнее такой семейной программы для меня сейчас нет. Проект я воспринимаю не как работу, а как часть своей жизни, способ отличного времяпровождения", - цитирует 37-летнего Шепелева РИА Новости.

Судя по всему, о новой работе Дмитрий знал давно. Два месяца назад он оставил в блоге сообщение: "Раньше или позже жизнь вернется на привычный круг. Будут и рестораны, и поцелуи. И никаких масок. И никакого страха. Яркая сторона жизни всегда заманчива и быстро помогает забыть старое неприятное. И совсем другое заставить себя после вынужденных каникул снова действовать, забыть про лень, заставить себя сбросить накопившийся жирок и опять набрать крейсерскую скорость. Ясно ведь, что подобные экстренные торможения, они совсем не на пользу. Остается только с восторгом сказать о тех, кто, несмотря на обстоятельства, не сбрасывает скорость и продолжает свои путь. На фотографии новый вождь детского энтертейнмента".

Напомним, Дмитрий Шепелев ранее работал над проектами "ДОстояние РЕспублики", "Можешь? Спой!", "Здравствуйте, девочки!", "Минута славы", "На самом деле". Участие в последнем шоу превратилось для него в наказание. Ведущий не раз отпускал ироничные заявления о своей работе.

Передача, посвященная проблемам в семейных отношениях, возлюбленного Жанны Фриске не радовала. Дмитрий говорил, что устал от "скандалов, интриг и расследований" и хочет вернуться в развлекательный формат.

"Я мечтаю о том, чтобы снова вернуться в развлекательное телевидение, но мне никто не дает. Не знаю, почему. Надо спросить у моего руководителя. Я бы хотел. Я для этого рожден, а не для того, чтобы спрашивать: «Кто отец этого ребенка!?» Это не для меня", - негодовал Дмитрий.